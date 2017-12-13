Кто из звезд, отправившихся в Поднебесную, утонул в деньгах, забыв про игру футбол.

«Советский спорт» предлагает вам так называемый «Список Тевеса».

Карлос Тевес («Шанхай Шэньхуа»)

Клуб из Шанхая выложил за трансфер Тевеса 10,5 млн евро и сделал его на какой-то момент самым высокооплачиваемым футболистом планеты. В год аргентинец зарабатывает 38 млн.

Но космическая зарплата не сделала Тевеса счастливым, и сейчас он далек от своей лучшей формы. Из-за постоянных травм за 10 месяцев, проведенных в Шанхае, Карлитос выходил на поле всего 16 раз и забил 4 гола. В конце сезона его освистывали даже собственные болельщики.

Еще одной проблемой Тевеса являются лишние килограммы. Однако по требованию тренерского штаба во главе с Ву Джингуи нападающий сел на строгую диету и сбросил 6 кг. Но, даже приведя себя в порядок, Карлос не вернулся на свой прежний уровень.

Оскар («Шанхай СИПГ»)

Самый дорогой трансфер в истории китайской лиги бразилец Оскар тоже пока разочаровывает. Экс-игроку «Челси» футбол больших достижений, по всей видимости, надоел уже в 26 лет. Выступая в условиях, в которых нужно выдавать мастер-классы, в 33 матчах (22 в чемпионате и 11 в азиатской Лиге чемпионов) Оскар стал автором только 5 голов. Для сравнения, одноклубник Оскара экс-зенитовец Халк отгрузил в ворота соперников во всех турнирах 26 мячей.

Характерна реакция тренерского штаба сборной Бразилии. Ни одного вызова в «селесао» с момента перехода «Шанхай СИПГ» Оскар не получил, и на чемпионате мира в России мы его вряд ли увидим.

Джексон Мартинес («Гуанчжоу Эвергранд»)

Уже больше года из-за тяжелой травмы не играет Джексон Мартинес. По ходу сезона-2015/16 колумбиец перебрался из мадридского «Атлетико» в «Гуанджоу Эвергранд» за 42 млн. И с ходу поразил всех своей результативностью. Выйдя в старте 6 раз, габаритный нападающий забил 4 мяча.

Наивная китайская публика надеялась, что хоть во втором сезоне Джексон заиграет, как когда-то в «Порту», но не тут-то было. 26 октября 2016 года в матче с «Цзянсу Шунтиан» Джексон Мартинес травмировался и с тех пор на поле не выходил.

По данным сайта transfermarkt.de, на июль 2015 года стоимость Мартинеса составляла 35 млн евро, а сейчас 31-летний игрок оценивается в 3 млн.

Грациано Пелле («Шаньдун Лунэн»)

Рейтинг главных разочарований китайской лиги был бы не полон без Грациано Пелле. Итальянец, забивавший в АПЛ в среднем больше 10 мячей за сезон и разрывавший голландскую лигу, забивая два сезона подряд 23 и более мячей, растерял все свои навыки. Несмотря на то, что играл Пелле за «Шаньдун Лунэн» достаточно регулярно, голов забивал мало – 5 в 2016 году, 6 – в 2017-м. Свой второй сезон в Китае Пелле завершил безголевой серией из 5 матчей.