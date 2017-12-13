На днях исполнительный директор московского «Динамо» Алексей Смертин сообщил, что клуб не будет продлевать соглашение с хавбеком Александром Ташаевым. У футболиста остается полгода до истечения контракта, а значит он уже сейчас может искать себе новое место работы.

«Советский спорт» рассуждает о возможных вариантах кандидата в сборную России.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ташаеву летом стукнет 24 года – в Европе в этом возрасте игрок, как правило, уже становится основным, а в случае со звездами, еще и довольно опытным футболистом. Благодаря вектору, согласно которому «Динамо» развивается за счет внутреннего ресурса, Александр уже провел за бело-голубых 73 матча. Для сравнения, его сверстник и партнер по команде Морозов сыграл только 28 встреч.

88-й номер «Динамо» стабилен. Во всех предыдущих сезонах, кроме дебютного (2014/15), когда Александр вышел на поле только три раза, хавбек сыграл не менее 24 матчей. Неплохо для молодого парня с российским паспортом. А если еще учесть и низкий травматизм – за всю карьеру только повреждение бедра в августе 2015-го и недельное отсутствие – у Ташаева большое будущее.

Кроме того, Александр играет на энергозатратной и креативной позиции вингера. Он тяготеет к левому флангу, но постоянно сваливается в центр из-за ведущей правой ноги. Кстати, Ташаева можно считать и двуногим: левой ногой он владеет если не так же, как правой, то не сильно хуже. Любимые действие футболиста – обыграться с партнером и пробить с угла штрафной, прокинуть мимо соперника и обострить с фланга, а также, вытаскивая на себе выход из обороны, нанести дальний удар.

КОМУ ПРИГОДИТСЯ?

Почти всем. По сути, переход в половину клубов РФПЛ для Ташаева – шаг наверх. «Динамо» погрязло в борьбе за выживание, и в случае особых неприятностей москвичи рискуют вновь нырнуть в пучину первого дивизиона. В таком случае трансфер в условную «Уфу», закончившую первую часть чемпионата России на шестой позиции, можно считать выгодным и успешным.

В какой бы футбол не играла команда, быстрый техничный хавбек, способный исполнить инсайда, оттянутого форварда и даже фрагментарно превратиться в латераля, грамотному тренеру необходим как группировке «Ленинград» новый хит. Тем, кто ставит во главу угла скорость и широту действий впереди – в первую очередь.

КУДА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ?

Пока сложно представить Ташаева в топовом российском клубе. «Зениту» с его обилием игроков средней линии Александр просто не нужен. «Спартаку», даже в случае ухода Промеса, есть, как перестроить игру команды, а на худой конец можно прикупить крепкого флангового игрока из Европы. ЦСКА, пожалуй, мог бы претендовать на футболиста, учитывая статус свободного агента, но сойдутся ли стороны по зарплате? И тот ли у Ташаева уровень? В варианты с «Локомотивом» и «Краснодаром» верится неохотно: куда и как встроить Александра в нынешних игровых философиях перечисленных команд?

А вот уже упомянутая «Уфа», а также «Рубин», «Ахмат» и «Ростов» – варианты наиболее реальные. Эти команды хорошо играют в контратаку, неплохо используют свободные зоны. К тому же, Ташаев – парень старательный, а это качество особенно ценится в Казани и на Дону.

Ну и давайте не забывать, что у Ташаева – российский паспорт. А это, как известно, в нашем футболе – ключ от всех дверей. Опыт игры в долгую, на протяжении всего сезона, у Александра есть, способности к прогрессу и качественному серхскачку вперед – тоже. Серьезное подспорье для большого клуба через пару лет? Да. Выгодная продажа из середняка через те же несколько сезонов? Вполне возможно. Надежда на попадание в сборную перед ЧМ-2022? Почему бы и нет.

Совсем скоро, с наступлением трансферного периода, за судьбой Ташаева следить будет особенно интересно. Возможно, это даже более увлекательно, чем перспективы «Динамо» сохранить прописку в премьер-лиге.