Во вторник в Центральном детском магазине в самом сердце Москвы открылся первый официальный магазин Чемпионата мира по футболу 2018. На следующий день магазин посетил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко, который ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».

- На таком мероприятии нельзя не спросить, кто то по вашему мнению является фаворитом чемпионата мира?

- Фавориты все те же: немцы, испанцы, бразильцы. Кто-то может выстрелить. Вы же видите, как неплохо выглядят те же исландцы, ирландцы. Этим и интересен футбол – кто угодно может попасть в список фаворитов. Радует, что мы играем дома. Очень много было построено – все это нам останется. Хотелось бы, чтобы это дало толчок российскому футболу, а не наоборот, затихло после того, как мы проведем турнир. Хочется, чтобы наша команда прошла как можно дальше, порадовала нас.

- В прошлый раз толчок развитию футбола дало именно успешное выступление сборной России на Евро-2008. Что мы можем ожидать сегодня?

- Вы знаете, Хиддинк тогда сказал ключевые слова: «Если сейчас русские воспользуются всей этой историей, которая всколыхнула всю страну – будете расти». Мы же тогда по-настоящему гордились нашим футболом. Видите, что получилось в итоге... Не воспользовались возможностью. Сейчас у нас есть еще один шанс – появляются стадионы, на которых приятно играть. Правда, менеджмент спортивный пока не дотягивает. Просто глупо иметь стадион, например, в Саранске, в Волгограде, где нет команд… Какой смысл в этом всем? Хочется, чтобы команды подтягивались, причем, не искусственно, не за уши притянуто, а по спортивному показателю. Согласитесь, что и болельщику будет приятно приходить на стадион, и командам играть приятно – футбол становится зрелищным. Посмотрите, как в других странах – полные трибуны.

- Если говорить о результате, как далеко может пройти сборная России?

- Хочется, конечно, чтобы мы прошли как можно дальше. Вообще практически все группы на чемпионате мира получились ровными. Мы можем и обыграть любого соперника, причем не только из нашей группы, но можем и проиграть любому. Это показывают и игры сборной против таких сильных команд, как Аргентина и Испания, и матчи наших команд в еврокубках, когда «Спартак» сначала классно обыгрывает «Севилью», а потом проигрывает «Ливерпулю».

- Если уж речь зашла о «Спартаке». Что произошло в том матче?

- Этот матч, возможно, был полезен для «Спартака». После него многие спустились с небес на землю. Счет, конечно, не очень… Не хочется это даже комментировать, но в то же время была и победа над «Севильей», когда было спето столько дифирамбов. Здесь не стоит переоценивать ни победы, ни поражения. Надо относиться спокойно. Следующая после поражения игра у «Спартака» была против ЦСКА. Ребята показали, что тот матч можно считать недоразумением. Дерби – это все-таки матч номер один в чемпионате, который «Спартак» выиграл по всем статьям. После этого все немного успокоились.

- Возникает вопрос, какой «Спартак» ближе к реальности, тот, который громил «Севилью» и ЦСКА, или тот, который проигрывал «Ливерпулю»?

- Об этом можно будет говорить тогда, когда наступит какая-то стабильность. Мы же видим, что мы можем и здорово сыграть против серьезной команды, так и проиграть с тем же счетом. Об этом говорит и начало сезона, которое «Спартак», как сейчас говорят, провалил. У команды должна быть планка, уровень, ниже которого нельзя опускаться. Но, когда бывают такие срывы, можно говорить о том, что клуб еще не дорос. Хочется пожелать нашим клубам, чтобы таких срывов было поменьше. За 16 лет до этого произошло много чего… Но и за последний год произошло много чего положительного. Поэтому еще раз говорю – надо расти, не переоценивать себя. Если ты хоть с одной тренировки уйдешь довольным собой, ты начнешь деградировать.

- У «Спартака» был неудачный старт, но с лета команда вообще не проигрывает, а последние пять матчей вообще выиграл, включая три игры с прямыми конкурентами. Теперь у нас зимний перерыв. Насколько это может пойти в минус?

- Пауза может, как повредить, так и сказаться на игре команды положительно. Мы видим, что клубы проводят очень много игр. По себе знаю, что чемпионат и еврокубки, конечно, выматывают. Мы видим, что в команде не так много футболистов, которых можно заменить в составе безболезненно. Поэтому и отдых может пойти на пользу. Сейчас есть время передохнуть, переосмыслить, что было. Понятно, что надо улучшать игру в обороне. Не обязательно приобретать кого-то – можно сделать за счет тренировочного процесса. Если в атаке все выглядит неплохо, то в обороне надо работать, работать и еще раз работать.

- В прошлом году успех «Спартака» связывали еще и с хорошей зимней трансферной кампанией. Ожидаете чего-то подобного в этом сезоне? И нужно ли клубу это?

- Если «Спартак» ставит задачу конкурировать на всех фронтах, конечно, нужны приобретения. Чем больше игроков – тем выше уровень конкуренции, а здоровая конкуренция только помогает. Это связано и с тем, что у нас добавились места в еврокубках. «Спартаку» нужно опять попадать в Лигу чемпионов, даже если вдруг команда не становится чемпионом. Приобретения важно делать не летом, перед самым стартом Лиги чемпионов, а так, чтобы у ребят была возможность сыграться, пообтереться, привыкнуть друг к другу. Для этого отлично подходит вторая часть чемпионата и весенние матчи в еврокубках.

- «Спартак» впервые за очень долгое время весной будет играть на три фронта: в чемпионате страны, в Кубке России и в Лиге Европы. С обывательской точки зрения – это очень сложно. Как себя в таких условиях чувствуют футболисты?

- Я 12 лет в таком режиме играл и, как вы видите, стою перед вами, не падаю. Это наоборот интересно. Сейчас медицина уже настолько продвинулась вперед, что, если ты правильно к себе относишься, все будет нормально. Мы говорим, что сложно, но вы посмотрите на чемпионат Англии, на их режим. Да, можно сказать, что у них по два состава… Посмотрите на испанцев. Они же такие же люди, как и мы – инопланетян там нет. Ну, может один есть… При таком режиме могут быть вопросы только к самому себе: восстанавливаешься, готовишься и вперед. Это интересно – ставить как можно больше максимальных задач.

- У нас в сборной играют в основном футболисты из российской премьер-лиги, поэтому уровень сборной сильно зависит от уровня внутреннего первенства. С этой точки зрения – четыре клуба в плей-офф Лиги Европы – это успех, или наоборот вылет из Лиги чемпионов говорит о низком уровне?

- Всегда говорил, что еврокубки – это лакмусовая бумажка для нашего чемпионата. Бывают такие моменты, когда и большие клубы оступаются. В любом случае, четыре команды, которые играют весной в еврокубках – это большой плюс. Это ее и рейтинговые очки, за которыми все следят. От них зависит количество команд ,которые играют в еврокубках. Может не такими уж и большими шагами, но мы двигаемся вперед. Каждый из кубов может прибавлять – это видно. Вполне возможно, что импульс даст и чемпионат мира. Надеюсь 6что люди начнут ходить на трибуны, что рано или поздно мы уйдем от государственной системы финансирования футбола…Все это взаимосвязано. Если народ есть на трибунах, то и футболист, хочет не хочет, а побежит.

- Летом чемпионат мира, а весной – решающие матчи во всех клубных турнирах. Будут футболисты беречь себя, пусть даже и инстинктивно?

- Человеческий фактор, конечно, присутствует везде. Это не только России касается, а любого крупного мероприятия вроде чемпионата мира, где бы оно не проходило. Но, когда ты начинаешь держать что-то подобное в голове, как правило – получаешь травму. Надо просто профессионально готовиться от матча к матчу. Если начинаешь убирать ноги от борьбы – ничем хорошим это не закончится.