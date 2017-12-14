Одним из самых заметных гостей открывшегося официального магазина ЧМ-2018 в первый день его полноценной работы стал главный тренер футбольного клуба «Урал» Александр Тарханов, который поговорил с журналистом «Советского спорта» о предстоящем следующим летом в нашей стране чемпионате мира.

- Кто предпочтительнее выглядит перед ЧМ-2018?

- Не люблю все эти прогнозы, хоть я в них и неплох. Много сборных, которые претендуют на победу: Германия – супер, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина – все это команды, где собраны большие футбольные звезды и общий уровень игроков очень высокий. Поэтому сложно предугадать.

- Сборная России недавно играла два матча против команд из числа тех, что вы назвали. Как нам относиться к этим встречам, к их результатам?

- Это товарищеские игры, все-таки. Тренеры просматривают игроков, делают много замен. Не думаю, что стоит обращать внимание на то, что мы сыграли 3:3 с Испанией. В официальных играх мы увидим совершенно другие сборные и совершенно другой футбол.

- Против Испании и Аргентины мы видели две разные сборные России – в первую очередь по игре…

- У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие. У нас есть два нападающих, Кокорин и Смолов, которых я считаю футболистами супер-уровня. Единственное – есть проблемы с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.

- При таких проблемах с обороной не выглядит ли поспешным решение отказаться от «старой гвардии»?

- Это дело тренера. Конечно, я считаю, что особенно Василий Березуцкий еще мог бы помочь. Как раз сборной России необходим такой, как говорят, дядька. Его было бы неплохо вернуть.

- После жеребьевки все радовались – досталась легкая группа. Как вы считаете?

- Очень сложная группа получилась с Хорватией и Аргентиной. В остальных – есть явные лидеры. Как дальше все сложится – предугадать сложно. У нас – то же самое. Есть два фаворита – мы и у Уругвай. Но нельзя сбрасывать со счетов Саудовскую Аравию – хорошая организованная команда. Египет – тоже отлично играет – чемпион Африки все-таки.

- Если обойтись без прогнозов, то какое выступление сборной России считалось бы успешным?

- Чем дальше пройдем – тем лучше. Выйдем из группы – появится желание идти дальше. Надеюсь, так и будет.