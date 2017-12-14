Президент «Спартака» предложил сразу несколько реформ. Они не сработают, и мы даже можем объяснить, почему.

Президент «Спартака» Леонид Федун дал большое интервью, в котором высказал сразу несколько предложений того, как нужно реформировать российский футбол. «Советский спорт» внимательно изучил эти предложения и с сожалением приходит к выводу: ничего они не изменят.

Новый принцип составления календаря

Федун:

"У нас есть примерно восемь клубов, близких ко всепогодным – из Южного федерального округа плюс Петербург и Москва, где стадионы позволяют выходить на поле практически в любое время года. Эти клубы можно "посеять" при составлении календаря так, чтобы в 20-24 турах они принимали соперников дома, а далее проводить жеребьевку по всем остальным турам. Такое планирование приведет к тому, что не нужно будет ездить в мороз в Уфу, Казань, на Дальний Восток или, допустим, в Красноярск".

Почему это не сработает?

Потому что нет ни одного препятствия, которое бы мешало сделать такой календарь уже сегодня. Как много раз рассказывал Сергей Прядкин (глава РФПЛ, которого - кстати - выбирают сами клубы), календарь верстается с участием клубов и с учетом их пожеланий. "Восемь клубов, близких ко всепогодным" могли проголосовать за такой календарь уже летом 2017 года - но не проголосовали. "Локомотив" и ЦСКА не протестовали против матчей в Хабаровске в конце ноября-декабре, "Краснодар" не был против полета в Екатерибург и Пермь 26 ноября и 10 декабря.

Самые влиятельные клубы лиги сами совершенно сознательно выбирают тот календарь, на который сами же и жалуются. Как именно президент "Спартака" предполагает заставить их (и собственных подчиненных тоже) поступать по-другому - непонятно.

Новый формат чемпионата

Федун:

"Начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

Двое вылетают, двое участвуют в переходных матчах. Это приведет к тому, что клубы получат вместо 15 уже 19 домашних встреч. Для такой команды, как "Спартак", появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня – с "Зенитом", ЦСКА, "Краснодаром" и "Локо". Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории.

Для второй семерки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для "Спартака" или "Зенита" – до 500 миллионов рублей за сезон.

Полмиллиарда можно получить дополнительно за счет реформы. Она же повысит и привлекательность трансляций, поскольку первая семерка будет иметь более высокие рейтинги. Это лучше и в плане ведения переговоров о следующем ТВ-контракте, рост конкуренции.

Кроме того, наши футболисты, получая зарплаты выше среднеевропейских, выходят на поле реже. Игрок премьер-лиги проводит за сезон в среднем около 40 матчей. На Западе – 50. И благодаря реформе мы выйдем на такой же уровень.

Как ФНЛ отреагирует? Там просто будет больше команд. По идее лигу стоит разбить на два дивизиона".

Почему это не сработает?

1. Матчи туров по средам.

Если президент "Спартака" посмотрит на календарь его собственного клуба, то он обнаружит, что его команда и так сыграла в этом сезоне восемь матчей по вторникам и средам: 20 сентября и 25 октября в Кубке России, а 13 и 26 сентября, 17 октября, 1 и 21 ноября и 6 декабря - в Лиге чемпионов. Если добавить к этому августовские матчи предварительных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы и паузы на матчи сборной, то остаются всего две-три недели, в которые можно втиснуть туры РФПЛ на вторник и среду. Это уже сделано: в нынешнем сезоне 30 сентября и 9 августа "Спартак" играл посреди недели в чемпионате. Соответственно, дополнительные туры втиснуть уже некуда.

2. Разделение чемпионата на две группы команд

В сезоне 2011-12 такое разделение уже было - в весенней стадии команды разделили на две восьмерки, где первая боролась за медали и места в еврокубках, а вторая определяла вылетающих. Роста средней посещаемости тогда это не дало даже в матчах первой восьмерки. А в группе "Б" турнир и вовсе быстро перестал быть интересным: "Спартак-Нальчик" и "Томь" занимали два последних места с первого и до последнего тура второго этапа. Никакого прироста посещаемости (и, соответственно, доходов) клубам это тоже не принесло, подтверждение тому - данные в таблице, в которой мы собрали среднюю посещаемость по сезонам в лиге в целом и на домашних матчах трех постоянных лидеров и трех середняков:

Сезон 2010 Сезон 2011-12 Сезон 2012-13 Сезон 2013-14 РФПЛ 12 091 12 905 13 027 11 499 Спартак 21 356 20 547 17 366 11 163 Зенит 20 622 19 688 19 518 18 951 ЦСКА 8 280 13 692 14 398 9 593 Крылья Советов 13 818 14 473 13 699 11 880 Амкар 10 920 9 250 9 623 10 806 Ростов 11 366 8 400 9 878 11 526

Как видно, разделение лиги на две группы - сильнейших и аутсайдеров - не принесло никаких внятных дивидендов: средняя заполняемость стадионов не выросла даже у лидеров, несмотря на то, что в сезоне 2011-12 топ-клубы играли друг с другом не по два раза, а по три. Конечно, с новыми стадионами доходы от таких матчей стали больше (посещаемость домашних матчей того же "Спартака" в чемпионском сезоне 2016-17 составила 32 760 человек - почти втрое выше, чем в 2014 году), и возможность продавать на них билеты по более высоким ценам не может не привлекать клубы. Но рассчитывать на то, что во второй семерке "тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал", довольно странно. Стадионы провинциальных клубов гораздо активнее заполняются зрителями в дни приезда топ-команд, а если заставить Пермь играть четыре матча с Екатеринбургом, то можно получить посещаемость как в ФНЛ - там в прошлом году в среднем на матч ходило по 2251 зрителю.

По сути, предложение Федуна сводится к простому: богатые клубы должны стать богаче, больше зарабатывая на матчах и трансляциях. Если его принять, то разрыв в доходах между первой пятеркой и остальными будет только расти. А со временем логика президента "Спартака" неизбежно придет к идее отдельного чемпионата для 8 команд в четыре круга - это и календарь упростит, и четыре дерби с ЦСКА в сезоне гарантирует.

Новый формат Кубка

Федун:

"Что станет со стадионами в Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, Калининграде, Саранске – городах, где нет команды премьер-лиги и нет серьезных предпосылок для того, что она там появится... И поэтому родилась такая инициатива: поменять формат Кубка России так, чтобы матчи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проходили на аренах, где нет клуба РФПЛ. Условно, встреча "Амкар" – "Спартак" в Волгограде. На каждый из таких стадионов придется по три-четыре встречи в сезоне. Губернаторы сейчас получат субсидии на содержание спортсооружений, а на таких играх и можно будет проверить, как эти субсидии используются. Те самые три-четыре топ-матча позволят формировать в этих регионах интерес к футболу и поддерживать инфраструктуру.

А на стадии полуфиналов – как в еврокубках: один матч дома, другой в гостях. Финал – всегда в Лужниках".

Почему это не сработает?

Если речь идет о стадионах, построенных к чемпионату мира-2018, то только в перечисленных Федуном пяти городах у них нет своей команды РФПЛ (в Самаре ее тоже нет, но у "Крыльев" хватает болельщиков, да и в РФПЛ они могут вернуться). Для проведения на нейтральных стадионах 16 матчей 1/16 финала Кубка России пяти городов недостаточно. То есть, придется либо растягивать эту стадию на несколько недель, либо часть команд будет играть не на нейтральном стадионе, а на собственном - что прямо нарушит спортивный принцип. Понятно, что президент "Спартака" сознательно приводит пример матча "Амкар" - "Спартак" в Волгограде, а не теоретически возможный уже на стадии четвертьфинала "Спартак" - "Зенит" - он предлагает отдать на нейтральное поле матчи, которые не способны продать 30 тысяч билетов на "Открытии". Но ни в Волгограде, ни в Сочи они тоже аншлаг не соберут. Проще заложить в регламент Кубка, что клубы РФПЛ на всех стадиях до 1/4 финала играют в гостях, гастролируя в гостях у команд ПФЛ и ФНЛ. Такой пункт имеет гораздо большее отношение к теме популяризации футбола в регионах.

Новый механизм компенсаций детским тренерам

Федун:

"Механизм солидарности должен формироваться не из суммы трансфера, а из базовых доходов футболиста за первый год контракта с клубом, включая выплаты агенту. Таким образом, станут получать средства все, кто участвовал в подготовке парня до достижения 21 года. Вот к нам переходил Зобнин. Если бы такая система работала, его тренеру из Иркутска сразу перечислили бы 25-30 тысяч долларов. Для него это отличные деньги. И тогда специалисты будут заинтересованы, чтобы найти и вырастить талантливого футболиста".

Почему это не сработает?

По той же причине, по которой не работает нынешний механизм солидарности. Сейчас клубы занижают официальную стоимость трансфера, чтобы не выплачивать отчислений. Если принять предложение Федуна, то они точно так же будут занижать уже суммы официального контракта игроков. Полностью сумма будет указана только в контрактах легионеров, но как раз к иностранным детским тренерам идея Федуна не имеет никакого отношения.