Как известно, театр начинается с вешалки. В том числе, это верно еще и потому, что вход в театр, и в гардероб оставляет у вас первые впечатления, которые потом крайне непросто забыть, если уже на этой стадии что-то пошло не так.

Выиграв право на проведение чемпионата мира-2018, и напряженно к нему готовясь на протяжении восьми (!) лет, Россия не просто была удостоена большой чести – она взяла на себя и большую ответственность. Перед всем миром. Чемпионат которого она собирается проводить, и – будем говорить прямо – на котором вряд ли она будет главным героем.

По всей стране появляются красавцы-стадионы. Не будем сейчас рассуждать об их дальнейшей судьбе в Саранске, Волгограде, или Калининграде – это тема другого разговора, его время наступит, когда ЧМ-2018 уже отгремит. Где-то стадиону повезло с «эксплуатантом» и текущей жизнью – прежде всего это касается московского «Открытие-Арена» и многострадального «Арена Санкт-Петербург». Там проводится много матчей, часто – при аншлаге и близких к нему показателях заполняемости. В Москве уже были концерты, причем довольно «топовые». Но даже это не отменяет обычной русской действительности – как будто к болиду «Формулы-1» подпустили слесаря Ивана Пупкина, чьей вершиной карьеры до этого момента была починка соседского водопровода, да прикручивание колес от старого самоката на самодельную тачку.

Извините уж за резкость.

Но иначе описать то, что творилось 10 декабря на московском дерби «Спартак» и ЦСКА просто невозможно. Понятно, что «Спартак» хозяин поля, и его болельщики имеют некоторые преференции. И вопрос не к ним – это не они организовывали систему входа и выхода на стадион. С унизительным (и по-прежнему абсолютно бессмысленным, судя по двум остановкам игры, и выпущенному в московское небо болельщицкому пиротехническому арсеналу) глубоким досмотром. Но самое главное – после матча людей держали на трибунах чуть ли не более часа. Я попытался рассказать эту историю немецкому журналисту, он вообще ничего не понял. Какие трибуны, почему на них держат, для чего.

Все это произошло уже после скандала с выходом болельщиков с матча Россия – Аргентина в обновленных «Лужниках». В рамках того же города. Были ли сделаны выводы? И если да – то какие? И не на бумаге, поданной мэру, а в реальности?

Мы можем строить какие угодно стадионы, покупать каких угодно футболистов, но пока к болельщикам будут относиться как к бесправному скоту – во-первых, никогда футбол не станет праздником, во-вторых, ничего, кроме «ответного хамства» от болельщиков ждать не придется.

Это проблема – не врожденная, не навязанная. Это проблема управления. Управления довольно-таки современным активом, к которому почему-то продолжают подходить с первобытным инструментарием. Это – то, что нам надо изменить. Самим. Никакие ФИФА и УЕФА тут не помогут. И прикрываться чемпионатом мира тут бессмысленно: во-первых, он проходит летом, и там вполне можно допустить возможность посидеть на трибуне после свистка (хотя это, конечно же, бред), а во-вторых, на чемпионате мира жизнь не заканчивается. Эти стадионы будут жить и дальше. Какой жизнью? Которую определит «товарищ майор», исходя из того, что ему проще «проморозить» часок этих там болельщиков, чтобы чего не вышло? Абсурд же.

И будет тогда обстановка везде, как в Казани, где на футбол, похоже, уже ходят как на похороны – только родные и близкие.

Вообще при подготовке к чемпионату мира мы (именно все мы) настолько сконцентрировались на собственно футбольных атрибутах (поле, крыша, вид с трибуны), что несколько забыли о других составляющих футбольного действа, и, конечно же, праздника. А ведь чемпионат мира – не просто набор матчей, который надо сыграть и забыть.

Ну вот, например, звуковое оборудование в «Лужниках» – это же настоящий позор. На стадионе, на котором пройдут открытие и закрытие чемпионата мира – звук настроен так, будто в сельском клубе местный ВИА дает концерт с помощью оборудования, налаженного тем самым Иваном Пупкиным. На матче с Аргентиной не было слышно ничего, ни объявлений о заменах, ни гимна, ничего вообще. А это ведь не только комфорт, но и при определенном раскладе – безопасность.

Современный футбольный матч – не «ламповая» история из 50-х, когда болельщику достояно было видеть где-то вдали «рвущегося к воротам Стрельцова». Сейчас он требует комфорта, и должен его получать. Иначе он просто не придет на игру. В уже упомянутой Казани на игры «Ак Барса» публика ходит куда охотнее, чем на «Рубин». Почему? Потому что там комфортнее. Современная молодежь – вне зависимости от того, за кого она голосует, и какую музыку слушает, – в этих вопросах разбирается. И жить по принципу «послушаем хрипящую колонку, постоим в лошадином коридоре безопасности, зато посмотрим на Месси» – она не будет. Месси отлично покажут по телевизору, если что.

Мне довелось побывать на десяти Супербоулах (финальный матч чемпионата НФЛ). Это самое значимое и самое раскрученное однодневное спортивное событие в мире. Важнейшей его частью является настоящий концерт в перерыве (обычно он длится 35-40 минут). В аналогичном формате проводится и студенческий чемпионат. Не могу себе представить, чтобы там невнимательно подошли к звуковому оборудованию. При том, что замены в американском футболе не объявляются, ибо происходят ежеминутно.

В 21-м веке вообще сложно себе представлять многое. Например, что обещается установка одной аппаратуры, а ставится реально совсем другая. И занимается этим фирма, у которой это первый подобный контракт (речь о главном стадионе страны!), и не исключено, что он же и последний. Очевидцы рассказывают, что так называемые «колонки», ретранслирующие звук в «Лужниках», болтаются на каких-то цепях, то есть не закреплены фундаментально, и производят впечатление временной конструкции. Что еще более странно, учитывая что «Лужники» не строятся как временный стадион (в последнее время ФИФА и УЕФА практикуют такой подход, часть трибун после турнира разбирается, ибо в прежнем виде стадион становится не нужен).

«Лужники» – стадион, который претендует на статус «национального». Таких не так уж много в Европе: из сопоставимых это «Уэмбли» в Лондоне, «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени, «Кемаль Ататюрк» в Стамбуле, и олимпийский комплекс ОАКА в Афинах. Я бывал на всех, и нигде не встречался ни с одной из обозначенных «лужниковских» проблем – и вход/выход обустроен нормально, и со звуком проблем нет.

По времени постройки и статусу с ближе всего к московской арене киевский «Олимпийский». Напомню, что именно там будет сыгран финал Лиги чемпионов-2018. Стадион был официально открыт накануне Евро-2012, товарищеским матчем с Германией (вполне сравнимо с нашей игрой против Аргентины). И там тоже подобных проблем нет. Правда, «Олимпийский» задействуется куда чаще, чем предполагается с «Лужниками» – там свои домашние игры (и не только в еврокубках) проводит киевское «Динамо».

Вряд ли «Лужникам» уготована постоянная загрузка – зато им точно определена загрузка событиями категории «топ». Как национального масштаба (финал Кубка России, Суперкубок), так и самые значимые игры сборной, которая, напомню, скоро возвращается к проведению официальных, и весьма важных отборочных матчей. «Лужники» никак не должны быть ареной временного комфорта. Времени до следующего матча там (не будем же мы ждать до самого ЧМ-2018) более чем достаточно для исправления всех позорящих Россию моментов.

За последние годы наша страна провела массу серьезнейших спортивных мероприятий. Зимняя Олимпиада, чемпионат мира по хоккею, формулический Гран-при России, бой Владимира Кличко с Александром Поветкиным. Они были хорошо организованы. Все это были серьезные вехи в истории нашего спорта. И все они, даже вместе взятые – несравнимы по значению с чемпионатом мира.

И, пожалуй, самое главное. Чемпионат мира – редкая возможность не только познакомиться с стандартами, которыми руководствуются организаторы крупных спортивных соревнований. Но и привести свои стандарты в соответствие с мировыми. Можно, конечно, продолжать слушать группу «Валенки», но на таких аренах – это будет выглядеть глупо. Чтобы морозить людей на трибуне в течении часа после игры, загонять их в лошадиные «кордоны безопасности», не выпускать к парковкам и метро, или заставлять слушать «хрипящий патефон» – совсем не обязательно было строить «Лужники» и получать право на проведение чемпионата мира.