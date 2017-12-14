«Этот чемпионат мира пропустить нельзя», – заявила жена, и я понял, что отговорки не принимаются, а веские причины даже можно не приводить. – Олимпиаду пропустили. Но она-то в Сочи была, а в футбол чуть не под окнами играть будут». Живем мы в Тушине. До стадиона «Спартак» – 5 минут на метро или 10 минут на автомобиле. Пришлось изучать многочисленные инструкции по покупке билетов на главное спортивное событие 2018 года и отправляться за удачей.

Первым делом обложился паспортами всех членов семьи, банковскими карточками и тремя телефонами – городским и двумя мобильными. На связи (почти прямой) – родственники в Австрии и Нижнем Новгороде. У австрийцев свой интерес: чтобы попасть в Россию, нужно получить визу. До ближайшего визового центра – 2 часа на электричке и работает он совсем не круглосуточно. Последняя виза для поездки на родину обошлась примерно в 300 евро. С билетом же на футбол можно хоть 50 дней в России поностальгировать.

Изучение сайта fifa.com/bilet и регистрация заняла немного времени. Далее было интереснее. Выбор билетов. Матч открытия – это сразу «да!». Там же Россия сыграет. В корзину его. Не в мусорную, а в ту кошелку, по которой потом будут итоговые суммы выводить. Финал? Там наши вряд ли появятся, и футбол обычно бывает прескучнейший… Зато память на всю жизнь. И возможность ввернуть в компании: «Да, были тут на финале. Германия Бразилию неплохо раскатала». Это – аргумент. В корзину.

Еще есть стадион «Открытие Арена», который на время ЧМ-2018 переименуют в «Спартак». До него, напомню, нам рукой подать. Повеселимся по-соседски, а потом пойдем домой. Пешком по пустынным ночным улицам. Матчи №7 (это сейчас мы знаем, что будут играть Аргентина – Исландия, а в сентябре был кот в мешке) и 56 (1/8 финала).

«Давай еще один матч в «Лужниках» выберем, – просит ненаглядная супруга. – Там, говорят, красоту неописуемую сделали». Легко. Матч №11. 1 декабря выяснилось, что играть будут Германия и Мексика. Отличный план.

Ну и решили скататься в другой город. Посмотреть, так сказать, красоту России и почувствовать широту души русской. Выбрали Нижний Новгород. Даже если не найдем билеты на поезда-самолеты, можно будет на автомобиле скататься. Утром выезжаешь туда, в ночь – обратно. Для этого нужен выходной день. На воскресенье 24 июня назначен матч №30 (Англия – Панама).

В общем, количество хотелок умноженное на 2 или 4 (в зависимости от желаний родственников) достигло классического для ЧМ-2018 числа 32 – по количеству команд-участниц. А они потянули на 69 120 рублей. В среднем, получается, по 2160 руб/бил – не так дорого, как показалось.

Отправил заявку и стал ждать. Напомню, в сентябре обладатели билетов определялись жеребьевкой. Наверняка так хотят отрезать от дележки пирога спекулянтов, которые скупили бы все дешевые билеты за пару дней. Но они же все равно были, есть и будут.

В соцсетях постоянно попадались друзья и приятели, которым пришли письма или СМСки счастья. Билеты они показать не могли (они будут доставляться в марте-апреле), но по их искреннему верещанию было понятно – не лукавят.

А мне через пару дней пришло просто информационное сообщение: «Номер вашей заявки на покупку билетов (много цифр). Она была получена билетным центром чемпионата мира FIFA («FWCTC»).

Пожалуйста, обратите внимание на то, что подача заявки НЕ гарантирует, что запрошенные вами билеты будут распределены вам». И все!

Как вы поняли, по жеребьевке билетов мне не досталось. Продажу билетов в порядке общей очереди я пропустил – несколько раз пытался зайти на сайт, но компьютер зависал наглухо. А потом уехал в командировку.

5 декабря начался новый этап продажи билетов. И в первый же день, как бодренько сообщает сайт FIFA было подано 1 318 109 заявок. К 13 декабря она выросла до 2 000 000 (внутри и мои скромные 32 заявки). Мощные цифры. Если учесть, что на первом этапе было распределено 742 760 билетов, может, у нас аншлаги будут на всех матчах? И даже в Саранске в четверг 28 июня на игре Панама – Тунис? Такого не было даже в насквозь футбольной Бразилии!

ЭТАПЫ ПРОДАЖ БИЛЕТОВ НА ЧМ-2018

№1

14 сентября-12 октября 2017 года – продажа билетов путем случайной жеребьевки

16-28 ноября 2017 года – продажа билетов в порядке очереди

№ 2

5 декабря-31 января 2018 года – продажа билетов путем случайной жеребьевки

13 марта-3 апреля 2018 года – продажа билетов в порядке очереди

№ 3 (ПОСЛЕДНИЙ)

18 апреля-15 июля 2017 года – продажа билетов в порядке очереди