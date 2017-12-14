«Советский спорт» собрал самые важные вопросы по паспорту болельщика и попытался ответить на них.

Напоминаем, что каждый любитель футбола, купивший билет на ЧМ-2018, обязан оформить и получить паспорт болельщика (FAN ID). Без него вас на стадион НЕ ПУСТЯТ!

1. Паспорт болельщика обязателен для всех зрителей?

– Да.

2. Можно ли купить билет по одному документу, удостоверяющему личность, а при оформлении паспорта болельщика внести данные другого?

– Да. Необходимо только использовать один и тот же документ, удостоверяющий личность, при оформлении заявки на получение паспорта болельщика и при его получении.

3. Можно ли получить паспорт болельщика до приобретения билета на матч?

– Нет, получить паспорт болельщика могут только владельцы билетов.

4. Можно ли получить паспорт болельщика после покупки билета, не имея билета на руках?

– Билет требуется только во время оформления заявки на получение паспорта болельщика.

5. Паспорт болельщика действует на весь период ЧМ-2018?

– Паспорт болельщика оформляется один раз на весь период ЧМ-2018.

6. Что делать, если зритель оформляет паспорт болельщика, но после этого меняет фамилию?

– Во время оформления должны быть введены данные действительного документа, удостоверяющего личность, поэтому необходимо будет оформить новый паспорт болельщика.

7. Если потерял/забыл паспорт болельщика, возможно ли получение дубликата на месте?

– Для получения дубликата необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого были указаны в заявке на получение паспорта болельщика. Утерянный/забытый паспорт болельщика будет заблокирован.

8. Можно ли получить паспорт болельщика в центре выдачи за cупруга (-у), друга, родственника?

– Да, при предъявлении ксерокопии документа, удостоверяющего личность доверителя, доверенности, заверенной нотариально, и документа, удостоверяющего личность доверенного лица.

9. Кто может оформлять заявку и получать паспорт болельщика для детей до 14 лет?

– Законный представитель ребенка. Это родитель или представитель, назначенный органом опеки.

10. Нужно ли получать паспорт болельщика детям?

– Да.

11. Сколько заявок можно подать по одному номеру заявки на билет, если в нем несколько билетов?

– Вы можете использовать номер заявки на билет несколько раз (в зависимости от количества купленных билетов).

12. Что делать, если я допустил ошибки при указании личных данных в заявке?

– Вы можете зарегистрироваться заново, указав верные данные.

13. В течение какого срока паспорт болельщика будет доставлен за рубеж?

– До 30 дней.

14. Можно ли заказать курьерскую доставку и доставить Паспорт болельщика вместе с билетами?

– Нет. Доставка билетов и выдача Паспорта болельщика не связаны.

ЦЕНТРЫ ПОЛУЧЕНИЯ FAN ID

Москва. Хамовнический вал, 34 (рядом с метро «Спортивная»).

Санкт-Петербург. Литейный проспект, дом 26.

Казань. улица Баумана, дом 44/8.

Сочи. улица Новая заря, дом 7.

Калининград. улица Театральная, дом 35.

Часы работы центров

Вторник-воскресенье – с 11.00 до 20.00 (без перерыва).

Понедельник – выходной.

ЦИФРА

480 000 паспортов болельщиков было заказано до и во время Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 90% всех получателей – жители России. Далее в порядке убывания следуют болельщики Чили, Мексики, Украины, Германии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, США, Китая… Всего в списке более 100 стран.