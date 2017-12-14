Итак, вы – счастливый обладатель билетов на матчи ЧМ-2018. Самое время подумать об оформлении и получении паспорта болельщика. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Это нововведение принято для обеспечения безопасности на спортивных аренах и рядом с ними.

Что это такое? Все просто: паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Он представляет собой заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя, оформляется бесплатно и действует на все матчи ЧМ-2018. Вместе с билетом на матч FAN ID дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира по футболу и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Паспорт болельщика был впервые в истории футбольных турниров FIFA применен на Кубке конфедераций-2017, который прошел в России. Но если на КК-2017 было выдано около 480 000 паспортов болельщиков, то для чемпионата мира-2018 их потребуется более 3 миллионов! Поэтому первые пять центров выдачи FAN ID открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде более чем за полгода до первого матча.

«Я прекрасно помню непростые дискуссии, которые шли с FIFA. Кубок конфедераций доказал, что паспорт болельщика – это система, которая работает надежно. Российская Федерация впервые в мире применила такую технологию», – отмечает глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Паспорт болельщика – уникальный продукт, который мы создали в России, – не устает напоминать вице-премьер Правительства РФ, президента Российского футбольного союза Виталий Мутко. – С этим паспортом болельщики смогут без визы посетить нашу страну и бесплатно путешествовать по стране. Мы все продумали: болельщики смогут приезжать за четыре часа до матча и через несколько часов после окончания уезжать уже в другой город».

Паспорт болельщика должен получить любой болельщик, купивший билеты на ЧМ-2018. Без него попасть на стадион будет НЕЛЬЗЯ! Оформить заявку на получение паспорта болельщика можно в режиме онлайн на официальном сайте (www.fan-id.ru) и лично в любом центре выдачи FAN ID. Для подачи вам обязательно понадобится номер билета или заказа. После подачи анкеты вы получите SMS и письмо на вашу электронную почту с подтверждением, что заявка принята. Срок рассмотрения заявки – до 72 часов. После этого придет уведомление, что заявка на оформление паспорта болельщика одобрена.

Регистрация в центрах выдачи паспортов болельщика займет несколько минут: вас сфотографируют, проверят документ, удостоверяющий личность, и номер билета (или бланк его заказа). С собой нужно взять оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для детей до 14 лет это свидетельство о рождении), и бланк с номером заказа билета или сам билет.

Также предусмотрена почтовая доставка до адресата, если он находится за границей, и до отделений связи «Почты России» на территории РФ. Иностранные болельщики смогут получить паспорта в визовых центрах VFS Global.

Посол ЧМ-2018, телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила, что ходила на матчи Кубка конфедераций-2017 в качестве болельщицы и получала такой паспорт: «Я видела большие очереди на получение паспорта болельщика перед матчами. Поэтому заказывайте его заранее».

В первом квартале будет открыто 30 стационарных центров выдачи, а в перспективе – до 100 дополнительных центров выдачи, в основном, около стадионов ЧМ-2018.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКА

Для иностранных граждан – многократный (!) безвизовый (!) въезд в Россию на период проведения ЧМ-2018. Приехать можно за 10 дней до начала и остаться еще на 10 после финального матча. Бесплатное посещение некоторых музеев и галерей. Бесплатный проезд в дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований. Бесплатный проезд в день матча в городах-организаторах соревнований на городском общественном транспорте (кроме такси), следующем по маршрутам спортивных соревнований. Маршруты определяются местными властями.

Более подробная информация о бесплатном проезде во время ЧМ-2018 размещена на м сайте транспортной дирекции ЧМ-2018 www.transport2018.com.