В этом сезоне «Советский спорт» после каждого тура чемпионата России выделял пятерку лучших игроков. Всего в объектив нашего внимания попали 63 футболиста! Нет в премьер-лиге ни одной команды, герои которой нами не были бы отмечены. Надо заметить, так получилось случайно.

У находящегося на последнем месте «СКА-Хабаровска» мы дважды отмечали вратаря Александра Довбню, а у занимающего предпоследнее место «Анжи» выделяли защитника Владимира Полуяхтова. Но футболистов лидирующих команд мы отмечали все же чаще, что логично. В ниши хит-парады попадали сразу девять представителей «Зенита», восемь игроков «Спартака», семь – «Локомотива». Большое количество игроков «Зенита» во многом объясняется богатой скамейкой запасных. Например, по итогам 11-го тура внимания был удостоен Артем Дзюба, до того игравший редко. Но против «Краснодара» (2:0) через него «Зенит» построил выход в атаку. У «Локомотива» в этом плане ситуация другая – есть вполне конкретные лидеры.

Из футболистов чаще всех в наши хит-парады попадали Куинси Промес и Алексей Миранчук – по шесть раз. Четыре раза мы выделили Александра Кокорина.

Пришла пора назвать пятерку лучших игроков первой части чемпионата России.

1. Куинси ПРОМЕС, полузащитник

Команда: «Спартак»

Промес лучший игрок чемпионата России по системе «гол+пас» – 16 очков (10 голов и 6 передач). Сразу на три балла он опережает Федора Смолова, Александра Кокорина и Луиса Адриано.

В Промесе подкупает стабильность – его голевые достижения распределены равномерно по дистанции, чего, например, не скажешь о его партнере Луисе Адриано. Даже когда «Спартак» был неубедителен летом, приходя в себя после чемпионства, голландец забивал. Любопытный факт: в первой части чемпионата России лишь один раз Промес не отмечался голевыми действиями на протяжении двух матчей подряд – это игра 14-го тура против «Амкара» (0:0) и встреча 15-го тура с «Ростовом» (2:2).

По данным WhoScored.com, Промес – лучший игрок чемпионата России по передачам под удар – 3,5. А по количеству ударов за матч (3,8) он уступает лишь Витиньо (4,2), который бьет даже тогда, когда ворота через бинокль не видно, и Федору Смолову (4,7).

Непосредственным образом Промес принял участие в 44% голов «Спартака (16 из 36). Да он за полкоманды сойдет!

2. Александр КОКОРИН, нападающий

Команда: «Зенит»

Где был бы «Зенит», если бы не прорыв Александра Кокорина? В первых семи турах он неизменно отмечался результативными действиями. А всего на его счету десять голов и три голевые передачи. В свою очередь «Зенит» забил 31 гол. Получается, Кокорин поучаствовал в 42% голов команды. Для «Зенита» он так же важен, как для «Спартака» Промес.

Кокорин является лучшим бомбардиром чемпионата России наравне с Промесом и Смоловым. Но голы нападающего «Зенита» более весомы, так как он наносит лишь три удара в среднем за матч. Тем ценнее его бомбардирский прорыв.

3. Джефферсон ФАРФАН, нападающий

Команда: «Локомотив»

У «Локомотива» нет одного игрока, который бы тащил команду. Их – целая группа. Принести команде победу мог любой из атакующих фантазеров: Алексей Миранчук, его брат Антон, Мануэл Фернандеш, Фарфан... В конце первой части чемпионата потрясающую форму набрал перуанец, в пяти крайних матчах забивший шесть голов и дважды сделавший голевые передачи. По итогам первой части он стал самым результативным игроком «Локо» – 11 очков по системе «гол+пас» (8 голов и 3 передачи). А всего «Локо» забил 32 мяча. Фарфан поучаствовал в 34%.

Фарфан идеально вписался в стиль «Локомотива» – оборона на своей половине поля с молниеносным выходом в атаку. В такой игре он уничтожил «Зенит» (3:0), записав на свой счет дубль и голевую передачу. Вряд ли «Зенит» весной выиграет убедительнее, поэтому ему нужно отыгрывать у «Локомотива» не восемь очков (текущее отставание), а девять – при равенстве очков первичны будут личные встречи.

4. Федор СМОЛОВ, нападающий

Команда: «Краснодар»

Если Федор Смолов не покинет «Краснодар» зимой, то вновь может замахнуться на два десятка забитых мячей. В прошлом сезоне в чемпионате России он забил 22 гола, в позапрошлом – 20. Его текущий результат в нынешнем розыгрыше – 10. Могло быть больше, но он пропустил семь матчей из-за травм.

Федор блистательно действует в штрафной – из двух шансов один обязательно реализует. Об этом знают уже и за пределами нашей родины. Особо осведомлены в Испании. Лучший вариант нейтрализовать такого форварда – не пускать его команду в штрафную. В нынешнем сезоне в чемпионате России был отрезок, когда «Краснодар» не мог забить четыре матча подряд – «Зениту» (0:2), «Арсеналу» (0:1), ЦСКА (0:1) и «Локо» (0:2). В этих встречах Смолов нанес десять ударов, но из штрафной лишь два! Чтобы Смолов забивал, ему нужно создавать моменты.

5. Луис АДРИАНО, нападающий

Команда: «Спартак»

У «Спартака» в этом сезоне в атаке появился второй лидер – Луис Адриано. Он уже забил семь голов и сделал шесть результативных передач. В десяти крайних матчах чемпионата России он не отметился результативным действием лишь в одном – во встрече 14-го тура с «Амкаром» (0:0). Его важность нельзя переоценить: бразилец отлично действует как на позиции второго нападающего («Краснодар» точно помнит), так и впереди всех (ЦСКА не скоро забудет).

А еще Луис Адриано пашет в обороне. Гол в ворота «Зенита» (3:1) показателен: Адриано завершил атаку, которую сам же начал отбором у своей штрафной!