Помните Олимпиаду в Сочи, когда вся страна в определенный момент буквально утонула в сувенирах с изображением Зайки, Мишки и Леопарда. От этого наследия зимних игр четырехлетней давности мы до сих пор пытаемся избавиться, продавая их в сувенирных лавках и магазинах беспошлинной торговли в аэропортах.

Человеку – волк

Совсем скоро к трем персонажам Сочи-2014 присоединится и волк по прозвищу Забивака – талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

«Странно, что вы раньше магазин не открыли. В Германии в 2006 году я еще за год уже покупал вещи с символикой чемпионата мира», – жаловался персоналу на открытии первого официального магазина ЧМ-2018 один из посетителей.

Да, мы дождались! Наконец-то в России можно купить волка Забиваку и всю остальную официальную сувенирную продукцию чемпионата мира по футболу, которую так любят гости мировых первенств, и на которых так хорошо зарабатывает ФИФА.

Конечно, посетитель отчасти прав. И дело тут даже не в футболках или олимпийках с логотипом ЧМ-2018… Слегка запоздали организаторы, например, с продажей школьных дневников и других канцтоваров, которые разлетелись бы в конце августа или начале сентября, а теперь рискуют мертвым грузом осесть на полках магазинов.

Почем ЧМ для народа?

Зато мячи покупать пока рановато. Речь сейчас даже не о том, что футбол в России по примеру чемпионата страны ушел в зимнюю спячку, а мячи томятся в чуланах. Просто дорого. Реплика, копия настоящего игрового мяча, который будет влетать в ворота «Лужников» в финале 15 июля следующего года, стоит порядка 5,3 тысяч рублей. Чтобы купить настоящий мяч – такой, каким будут играть футболисты, придется раскошелиться на 13 тысяч. А ведь по окончании турнира все это будет стоит в разы дешевле – столько, сколько сейчас стоит мяч «Красава», которым играли на Кубке конфедераций летом этого года.

«Да мячом за такую цену играть в футбол на улице – настоящее преступление. Это же целая пенсия», – сетует еще один посетитель магазина, спрашивая продавца, – «А у вас есть что-то подешевле?»

Есть. Небольшой мяч, который идеально помещается в ладонь – уменьшенная копия оригинального, только из другого материала – около 2 тысяч рублей.

Мяч, конечно, – самый дорогой лот в на полках. Дальше идет одежда, тоже предоставленная официальным экипировщиком чемпионата мира – известной немецкой компанией. Олимпийка стоит порядка 8 тысяч рублей, поло – 5 тысяч, футболки – 3-4 тысячи. Даже обычная сумка, в которой российские школьники в основном таскают сменную обувь, стоит 3 тысячи рублей.

Не то чтобы очень дорого, но и не общедоступно. Для Москвы с ее средней зарплатой еще пойдет, а вот в регионах покупать сувениры ЧМ-2018 уже будет накладно. Хотя, целевая аудитория – туристы. В основном на чемпионатах мира магнитики, чашечки, футболочки, кепочки и талисманчики покупают иностранцы – на память и в качестве подарков друзьям и родным. При нынешнем курсе рубля цены их должны порадовать.

Лучшее – детям

Зато продукция, не украшенная тремя полосками, уже стоит вполне адекватных денег. Для детей сейчас самое актуальная – зимняя шапка, выполненная в виде головы Забиваки – всего полторы тысячи рублей. Вообще для детей здесь много всего – не зря же магазин открыли на Лубянке – в главном детском магазине страны. Самый горячих хит, конечно, сам талисман ЧМ-2018 – знаменитый волк Забивака всех возможных размеров, без которого из магазина уйти практически невозможно.

Ассортимент пока не велик, но и сам магазин большим назвать сложно – порядка 50-ти квадратных метров. Скоро такие появятся во всех городах-хозяевах ЧМ-2018, а позже – откроются настоящие гиганты размером с настоящее футбольное поле.