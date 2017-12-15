Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Статистика: 15 матчей, 8 голов, 3 передачи

Рейтинг WhoScored: 7,4

Этой осенью у Фарфана собралась коллекция выдающихся матчей, и болельщики «Локомотива» трижды признавали его лучшим игроком месяца. Перуанец отметился результативными действиями в восьми последних матчах команды. Наверняка одним из самых запоминающихся станет гол на последних секундах в ворота «СКА-Хабаровска», да еще и после незабитого пенальти.

Но главным подвигом осени и лучшим матчем Фарфана нужно назвать игру против «Зенита». Два гола и передача, 9,9 от WhoScored и как итог – разгром соперника 3:0.

Луис Адриано («Спартак»)

Статистика: 17 матчей, 7 голов, 6 передач

Рейтинг WhoScored: 7,4

Адриано – один из важнейших игроков «Спартака», и этой осенью играет так же гениально, как и Фарфан в «Локо». Бразилец отмечался результативными действиями в девяти из последних 10 матчей команды.

Ну а самым яркой стала встреча с «Краснодаром». «Спартак» несколько неожиданно разгромил соперника 4:1, Адриано сделал дубль и отдал результативную передачу. WhoScored поставил нападающему оценку 9,4, назвав лучшим в матче.

Витиньо (ЦСКА)

Статистика: 20 матчей, 7 голов, 3 передачи

Рейтинг WhoScored: 7,2

Бразилец – самый незаменимый футболист армейцев. В чемпионате он провел все 20 матчей, в 16 из них выходил в стартовом составе. Да, Витиньо был результативнее в концовке прошлого сезона (6 голов+6 передач за 13 матчей). Но, например, уже сейчас сравнялся с теми показателями, что выдавал в Бразилии – за «Интернасьонал» он провел 25 матчей и забил те же семь голов.

Если не принимать во внимание разгромы более слабых соперников, вроде «Тосно» и «СКА-Хабаровска», то лучшим для бразильца стал матч с «Локомотивом» (2:2), тогда он открыл счет. Ну а самый важный мяч Витиньо отправил в ворота «Спартака» (ЦСКА победил 2:1) в шестом туре чемпионата. И по традиции использовал свою главную фишку – дальний удар.

Леандро Паредес («Зенит»)

Статистика: 19 матчей, 3 гола, 2 передачи

Рейтинг WhoScored: 7,3

Пожалуй, самый адаптировавшийся аргентинец «Зенита». Паредес сходу вписался в состав питерцев, поиграл уже на нескольких позициях в полузащите и принес немало пользы. И наряду с Кокориным, Кришито и Ивановичем стал одним из самых важных футболистов команды. Паредес дважды забивал красивые мячи после подбора у штрафной соперника. Вот только во встречах с первой четверкой пока не блистал.

А кто для вас лучший южноамериканец в чемпионате? — Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 14 декабря 2017 г.

Фернандо («Спартак»)

Статистика: 18 матчей, 3 гола, одна передача

Рейтинг WhoScored: 7,2

Второй сезон бразильца то и дело укоряют за лишний вес и нежелание быстро возвращаться в оборону. Зато его невозможно не хвалить за сумасшедшие удары со штрафных. Из трех забитых мячей два залетали именно со стандартов. Но лучший мяч бразилец отправил в ворота «Ростова» (2:2), подкараулил отскок и пробил в верхний угол. В том же матче он стал лучшим игроком с рейтингом 8,2 от WhoScored.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Статистика: 18 матчей, один гол, 6 передач

Рейтинг WhoScored: 7,1

Уругвайца принято считать мозгом атак «Краснодара». И если бы не безголевая серия команды в середине сезона, Перейра уже мог бы стать лидером чемпионата по количеству передач. Пока же по этому показателю уругваец идет вровень с Дзагоевым, Промесом, Адриано и одноклубником Классоном.

Лучший матч? Декабрьская игра против «Ахмата», когда «Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил 3:2. Перейра отдал чудесную голевую передачу – находясь с мячом в штрафной, он решил не бить по воротам, а отдал дальше, на открывшегося Мамаева.