У Виктора Третьякова есть грустная песня «Вам звонят от Бога». В Испании скоро могут написать не менее грустную - «Вам пишут из ФИФА». По информации El Pais, в высшем футбольном органе мира недовольны вмешательством правительства Испании в процесс выборов президента футбольной федерации (RFEF), о чем ее уже уведомили, пригрозив отстранением сборной от международных турниров.

В мае президентом Федерации футбола Испании в очередной раз был выбран Анхель Мария Вильяр, разнимающий эту должность еще с прошлого века - 1988 года. На пост президента его переизбрали уже в восьмой раз! Но в июле он был обвинен в коррупции и арестован. Так же, как и ряд других футбольных деятелей. В том числе вице-президент по экономике Федерации футбола Испании Хуан Пардон. Их обвинили в финансовых махинациях и подделке документов. С тех пор история и закрутилась.

Летом на скорую руку советом футбольной федерации на пост ее президента был временно назначен Хуан Луис Ларреа. Без президента федерация быть не могла - Мария Вильяр был отстранен от футбола на год. Но на этом история на закончилось, что и спровоцировало письмо из ФИФА.

В дело вмешался высший спортивный совет Испании: он подал апелляционную жалобу на результаты майских выборов в спортивный административный суд страны - победу Вильяра в выборах решено было оспорить. В свою очередь суд поднял дело Вильяра и разрешил провести повторные выборы, о чем уведомил государственный совет. Все это происходило на только что минувших неделях, поэтому тема сразу дошла до ФИФА.

Высшему футбольному органу мира это не понравилось. Да и не могло - потому что в обход правил. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено. За это предусмотрены санкции. Вмешательство высшего спортивного совета Испании в дела федерации в обозначенном случае - вмешательство третьих лиц. Если инициатором повторных выборов будет данный совет, то Испанию могут отстранить от ЧМ-2018.

Но до этого Испания дойдет вряд ли - зачем рубить сук, на котором сидишь? Тем более предупреждение о его хрупкости уже получено. По информации испанских СМИ, в ближайшее время состоится встреча между министром спорта Испании Иньиго Мендесом де Виго и нынешним главой Федерации футбола Луисом Ларреа.