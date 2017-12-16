«С Черчесовым обмениваемся сообщениями»

– Когда вы говорили друзьям, что переходите в «Арсенал», кто-нибудь уточнил: «Ты едешь в лондонский, что ли?»

– Думаю, немного моих друзей знало про «Арсенал» из России (смеется). Но сейчас и он для них известен благодаря мне.

– Но слышали такие вопросы?

– Нет, потому что я сразу сказал, что «Арсенал» представляет Тулу.

– А сами подумали о Лондоне, когда получили предложение?

– Я был уверен, что оно пришло не оттуда (смеется). Все-таки я чувствую землю под ногами.

– Вы называли «Арсенал» трамплином к новым мечтам. Что именно привлекло в этом клубе?

– В Туле интересовались мною, там обсуждали мою игру. Тогда сложилась такая ситуация: я мог или принять предложение «Легии» о новом контракте, или уйти в другой клуб. На тот момент я не чувствовал себя хорошо в команде, и мне хотелось найти наилучший вариант для своей карьеры. Думаю, переход в клуб российской премьер-лиги – это шаг на высокий уровень.

– С «Легией» и «Лудогорцем» вы боролись за чемпионство. Что интересного в борьбе за выживание?

– В таком положении я еще никогда не был, честно говоря. Люди, с которыми я общался по поводу «Арсенала», рассказывали, что клуб будет сильнее. Я поехал в Тулу, чтобы помочь команде остаться в премьер-лиге, а сейчас, как видите, мы можем достичь большего.

– Человеком, который рекомендовал вас в «Арсенал», был не Станислав Черчесов? Вы у него играли в «Легии».

– Я слышал, что он очень хорошо обо мне отзывался. Со своей стороны, могу сказать ему спасибо. Может быть, его слова помогли «Арсеналу» купить меня, но точно не знаю. Если бы клуб не нашел ничего интересного во мне – наверное, и Черчесов бы тут не помог.

– Остаетесь на связи с ним?

– Мы обмениваемся сообщениями, но не так часто. Он очень занятой человек, и не думаю, что правильно – постоянно ему писать.

– Вам интересно, как Черчесов работает со сборной России?

– Конечно, у нас ведь играют кандидаты в национальную команду. Это даже хорошо, что, играя в России, я слежу за ее сборной. Для легионеров это проявление уважения к стране, в которой они играют.

«Божович – отличный психолог»

– «Арсенал» весной боролся за место в РФПЛ, а сейчас команда находится недалеко от еврокубковой зоны. Что помогло добиться такого прогресса?

– Мы стали более единой командой и начали играть в другой футбол. Когда «Арсенал» боролся за выживание, то мы играли больше от защиты, ждали ошибок соперника. Сейчас же стали командой, которая больше держит мяч, чем противник, и пытается играть в атакующий футбол, что большой плюс для игроков. Миодраг Божович – тренер, который не любит скучные победы. Ему нравится, когда команда играет красиво и много контролирует мяч. Этот стиль игры мне подходит.

– Что вам еще нравится в Божовиче?

– Он отличный психолог. Это большой плюс для каждого тренера. Если ты не знаешь, как разговаривать с игроками – нет причин считать специалиста хорошим. Миодраг отлично делает свою работу.

– Он часто общается с игроками один на один?

– Не знаю, но в то же время думаю, у него нет любимых игроков, которые получают больше внимания, чем остальные. Все футболисты находятся на одном уровне, и каждый бьется за свое место в составе. Это очень нужно команде, которая сражается за высокие места.

– Игроки, которые были в предыдущих командах Божовича, рассказывали, что у него отличное чувство юмора.

– Он много шутит на тренировках, делает их веселыми, но вообще занятия у него очень тяжелые. Шутками Божович поддерживает баланс.

– Что смешного Миодраг говорит?

– Думаю, мы должны оставить это в секрете (улыбается).

– Хотя бы понимаете, о чем речь?

– Конечно. Я ведь хорошо понимаю русский язык.

– Вам нравится жить в Туле?

– Раньше я жил в Варшаве, а это очень большой, современный город с хорошей архитектурой. Тула меньше Варшавы, но тут более спокойное место. Мне здесь нравится, у меня нет никаких проблем. Моя дочка ходит в детский сад и старается говорить по-русски.

– Вы говорили, что она хорошо понимает язык.

– Иногда даже лучше, чем я. Надеюсь, ненамного (смеется).

– Дома на каком языке идет общение?

– На болгарском. Для меня очень важно, чтобы моя дочь разговаривала на родном языке. Это на первом месте. А потом уже идут остальные. Но разумеется, она будет учить не один язык.

– Вы сами полиглот, знаете кроме болгарского и русского языка английский, немецкий, сербский, греческий и польский.

– Польский помню не очень хорошо. Могу сказать, что забыл его из-за русского (смеется). Я быстро учу языки, мне это легко дается, но при этом забываю имена. Держу баланс.

– Изучение языков – собственное желание или необходимость?

– Когда переезжаешь в новую страну – как я в Россию – таким образом выражаешь уважение к ней. Если ты не заинтересован в этом – это отразится на твоей личности. В другой стране надо пытаться разговаривать на ее языке. Даже если не получается выучить. В этом плане я прикладываю все усилия.

«Никто не может отказать Дортмунду»

– Раз упомянули немецкий язык – годы в дортмундской «Боруссии» вспоминаете со смешанными чувствами?

– Конечно. Я многому там научился. Могу назвать этот период большим плюсом для моей карьеры, но думаю, что не вовремя попал в такой большой клуб. Это были тяжелые три года, однако они сделали меня очень сильным. Я продолжаю двигаться вперед и думаю, мне удалось добиться неплохой карьеры.

– Выбрали «Боруссию» с мыслями, что такое предложение может быть только раз в жизни?

– Мне кажется, никто не может отказаться от предложения из Дортмунда. Даже если ты уже играешь в большом клубе.

– Кого из игроков больше всего запомнили с того времени?

– Я могу назвать много имен, до сих пор остаюсь с ними на связи. Например, Марсель Шмельцер. Я жил с ним полтора года. В мое время он немного играл в Дортмунде – даже за вторую команду. А сейчас Шмельцер – капитан «Боруссии» и лучший левый защитник в Бундеслиге. Мы остаемся друзьями, обмениваемся сообщениями, когда у него есть свободное время – он более занятой человек. Еще помню Гетце, с нами тренировался Хуммельс.

– Также вашим другом был Нури Шахин.

– Да, мы хорошо друг друга знали. Он отличный человек.

– Вы рассказывали, что шутили над ним. Почему?

– Это было постоянно, потому что он на всех тренировках прокидывал мяч между ног. Нури так делал чаще, чем я, поэтому после занятий мы шутили.

– Представляли тогда, что Шахин дорастет до мадридского «Реала»?

– Он всегда был вундеркиндом в Германии. Вроде, Нури остается самым молодым легионером, игравшим в Бундеслиге. Ни у кого не было сомнений, что Шахин будет играть в топ-клубе.

– Только потом он много времени пропускал из-за травм.

– Такова часть футбола. Проблема в том, что тех, кто находится за пределами клуба, волнует не здоровье футболиста. Им только важно, что игрок делает на поле. С этим Шахин столкнулся в том же «Реале».

– Вы поддерживали его в то время?

– Я тогда не очень часто общался с Нури, а последний раз мы виделись, когда «Легия» играла против «Боруссии» в Лиге чемпионов. Думаю, у известных игроков, вроде него, нет много времени, чтобы уделить внимание знакомым.

«Клопп ведет себя очень позитивно»

– О Юргене Клоппе вы вспоминали, что научились у него позитивно относиться к жизни. Раньше были другим человеком?

– Я всегда остаюсь позитивным, несмотря ни на что, не становлюсь безумным. В футболе можно сойти с ума, но большую часть времени нужно сохранять оптимизм. Если негативно относиться ко всему – ничего хорошо не произойдет.

– Вы недолго работали с Клоппом.

– Да, когда «Боруссия» меня купила, там работал другой тренер. Вместе с Клоппом в первую команду пришли девять новых игроков, а я попал в число молодых футболистов, которые были нужны дублю.

– Все же понравилось работать с ним?

– Разумеется. Клопп очень позитивно себя ведет на тренировках. Благодаря ему игроки чувствуют себя комфортно на тренировках, и неважно, из какой он команды: первой или второй. Как я уже говорил, очень важно, чтобы тренер был психологом.

– Что помешало вам стать игроком первой команды?

– Для меня это был слишком высокий уровень. Думаю, теперь он стал еще выше. Нужно не переставать мечтать и стараться изо всех сил. Сейчас я больше концентрируюсь на нынешней работе. Для меня важнее настоящее время, а прошлое или будущее меня не волнует.

– Теперь какая у вас мечта?

– Стать чемпионом с «Арсеналом». Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: «Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь ее – останешься среди звезд». Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели.

«Проблема болгарского футбола – молодежь»

– Вас разочаровало непопадание сборной Болгарии на ЧМ-2018?

– Да, но мы понимали, что попали в очень тяжелую для себя группу, и у нас был маленький шанс занять место выше третьего. Думаю, наша сборная достойно сражалась и добилась хороших результатов. Надеюсь, дальше будет лучше.

– После побед над Швецией и Голландией не думали, что можете побороться за место в стыковых играх?

– Мы могли попытаться, но не были настолько сильны. Хочется верить, что покажем всю свою силу в отборочных играх на следующий Евро.

– Думаете, только недостаточная мощь сборной была причиной невыхода на мундиаль? Или все решили конкретные игры?

– Не могу так сказать. Были матчи, в которых мы не ожидали побед, но также были игры, где хотели победить, но не добились этого. Поэтому футбол настолько интересен: никогда не знаешь, что произойдет в следующей встрече.

– Верите, что у сборной яркое будущее?

– Очень тяжело ответить. Проблема болгарского футбола – молодежь. Если даже мое поколение не добьется чего-нибудь хорошего – вряд ли что-то пойдет у следующего. Надеюсь, кто-то будет больше заботиться о молодых футболистах, академиях. Если так и произойдет – может, у нас появится новый Стоичков, и мы поднимемся со своей позиции.