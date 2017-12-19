Хакан Шукюр, любящий муж и заботливый отец троих детей, никак не мог свыкнуться с мыслью, что Америка его новый дом. И именно в Америке им с женой предстоит растить детей.

- Странный народ эти американцы. Неужели их интересуют только рэп и баскетбол? – спрашивал он у супруги, выходя из машины и направляясь к ресторану, в котором они обычно ужинали всей семьей.

Дело было теплым августовским вечером. Все мысли Хакана были связаны с бизнесом и неопределенным будущим детей. Жизнь известного в прошлом футболиста перевернулась после того, как пришлось переехать за океан. В 45 лет нужно было все начинать заново. Но он не унывал. Он тешил себя мыслью, что власть в Турции в скором времени сменится и можно будет вернуться домой. Воспоминания о родине не оставляли его в покое ни на минуту.

- Нет, почему же? Я тут познакомилась в супермаркете с одной особой. Она живет в Сан-Франциско уже 12 лет. Ее зовут Сертаб, она оказалась турчанкой, представляешь? И говорит, что американцы очень милые. Они не ограничивают твою свободу. Здесь каждый сам за себя. И совсем не важно, что о тебе скажут соседи. И заниматься можно, чем хочешь, – отвечала жена.

Шукюры уже больше года проживали в Калифорнии. Открыли небольшой ресторан в Пало-Алто, снимали дом стоимостью 3 млн долларов, перечисляя ежемесячно за аренду 7 тысяч. В наличии у семьи было три роскошных автомобиля - Lexus и Mercedes последней модели, а также спортивный Volkswagen. В общем, старались ни в чем себе не отказывать.

В Турции у Шукюра остались родители. Отца не так давно задержала турецкая полиция, нагрянувшая в мечеть, когда Сермет Шукюр совершал пятничный намаз. Оттуда его увезли в участок для дачи показаний. Отец известного нападающего был арестован в рамках следственных мероприятий, проводимых после прошлогодней попытки государственного переворота . Хакан тоже был бы задержан, если бы не уехал вовремя за границу. По решению Генпрокуратуры города Сакарья, была изъята вся собственность бывшего игрока сборной Турции и его отца.

***

В центре Стамбула, в офисе крупной адвокатской конторы, с самого утра отбивался от нападок назойливых журналистов Али Онур Гюнджель. Сначала он отключил звук на телефоне. Как вырубить вибрацию, не знал, и это вывело его из себя. Швырнув мобильник на пол, он вышел покурить. Самой страшной мыслью, которая посещала его в тот момент, было возможное отсутствие сигарет. Просунув руку в карман, он нащупал пачку, но она оказалась пустой. «Стрельнуть» у кого-то из коллег было нельзя. Во-первых, почти все бросили, а, во-вторых, Marlboro Gold никто в офисе, кроме него, не курил. Пришлось идти в магазин.

Покурив, он вернулся в офис, поднял с пола мобильник и ужаснулся - 7 пропущенных звонков за 15 минут.

Али Онур Гюнджель с детства мечтал о карьере футболиста. Топил за «Галатасарай» и представлял себя, заколачивающим «трешку» в ворота «Фенера» на его поле. Но когда пришлось выбирать между футболом и учебой, родители заставили подать документы на юридический. Так Али Онур стал адвокатом. Годы шли, но убить в себе футбольного болельщика не получалось. Будучи 30-летним мужиком, он мечтал не о блестящей карьере адвоката – к счастью, с этим все было хорошо, дела шли в гору – а о знакомстве со своим кумиром, Хаканом Шукюром.

Мечта исполнилась, но при шокирующих обстоятельствах. После того, как Шукюру были предъявлены обвинения в оскорблении президента Эрдогана. Тогда Али Онур Гюнджель стал защищать его интересы в суде.

- Мой подзащитный может дать показания из Соединенных Штатов, если доказательств, представленных стороной защиты, окажется недостаточно, - в двадцатый раз за день Гюнджель давал комментарий прессе по телефону, который, казалось, от постоянных звонков начал дымиться.

По заявлению прокуратуры, в феврале 2015 года Шукюр через свой аккаунт в Twitter назвал главу государства “вором”, при этом не назвав его имени. В середине июня 2016 года Стамбульский суд провел заочное заседание по делу «об оскорблении Президента Турции». Шукюр к тому моменту уже выехал из страны.

***

Когда Хакан вошел в ресторан, чтобы спокойно поужинать в компании жены, он не мог не оглядываться по сторонам. После переезда в Штаты он стал слишком подозрительным. Внешне он почти всегда выглядел спокойным. Но в глубине его души таилась тревога.

Политическая деятельность оказалась намного сложней игры в мяч. Ей Шукюр всерьез увлекся в 2011-м, спустя 3 года после окончания спортивной карьеры, когда был избран депутатом правящей Партии справедливости и развития. В 2013-м он объявил о своем уходе, после того, как партия объявила исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена вне закона. С тех пор он перешел на сторону оппозиции и открыто поддерживает Гюлена.

Фетхуллах Гюлен — турецкий писатель и исламский общественный деятель. Бывший имам и проповедник. В августе 2016 года Генпрокуратура Стамбула направила властям США письмо с просьбой задержать Гюлена, проживающего в Пенсильвании. Турецкие власти называют его организатором мятежа в Турции.

- Расслабься, тебя никто здесь не тронет, - успокаивала мужа Бейда Шукюр. Когда подошел официант, Хакан попросил дать ему пару минут, чтобы выбрать подходящее блюдо, но есть совсем не хотелось.

После ареста отца, Хакан все время ругал себя за то, что втянул во всю эту историю близких. Он очень любил семью и боялся ее потерять.

Бейда Сертбаш, которая родила ему двух дочерей и сына, была второй по счету женой Хакана. Его первый брак с очаровательной студенткой стамбульского университета Эсрой Эльбирлик продлился всего несколько месяцев. Спустя 4 года после развода Эсра вместе с родителями погибла во время измитского землетрясения 1999 года, унесшего жизни 17 тысяч человек. Шукюр к тому моменту успел жениться во второй раз. В апреле 2000-го у них с Бейдой родился первый ребенок.

В Турции Шукюр был настолько популярен, что его свадьбу в 1995 году показали в прямом эфире на одном из центральных телеканалов. Что интересно, на ней присутствовали Эрдоган и Гюлен. Эрдоган на тот момент был мэром Стамбула, а Гюлен известным в стране писателем. А Шукюр уже тогда считался футболистом №1 в стране.

Он и по сей день остается лучшим нападающим в истории турецкой Суперлиги (249 голов), лучшим бомбардиром сборной Турции (51) и самым результативным турецким игроком в еврокубках (38). Шукюр выигрывал кубок УЕФА (2000), завоевывал "Серебряную" (1998 г) и "Бронзовую" бутсу (1997), как один из самых забивных игроков в Европе. Всего за свою карьеру он наколотил 395 голов. Турецкие комментаторы в своих репортажах называли его «Королем» (“Kral” – по-турецки). Фамилию произносить не было смысла, все и так знали, о ком идет речь.

Сейчас ее не произносят по другой причине. В 2017 году Шукюр был лишен всех государственных премий и наград. Также он был лишен членства в своем родном клубе «Галатасарае». Якобы за невыплату членских взносов. Проще говоря, перейдя на сторону оппозиции, он превратился из гордости нации во врага народа. Как долго это будет продолжаться и чем все закончится, неизвестно. Ясно одно – выдающийся в прошлом турецкий футболист занялся очень рискованным делом, где на кону не победа или поражение команды, а жизнь и свобода людей.