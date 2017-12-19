Арутюнянц рассказал о финансовом положении клуба и назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

– Как оцените первую часть сезона для ФК «Ростов»?

– Если говорить о спортивной составляющей, то, безусловно, мы рассчитывали на большее. Мы недовольны результатами и качеством игры. К сожалению, пока команда не оправдывает ожиданий болельщиков, но они должны нас понять – в текущей ситуации место в пятерке было бы похоже на чудо.

– Вы имеете в виду финансовое положение клуба?

– В том числе. Мы строим команду в жестких реалиях финансового дефицита. Когда мы принимали «Ростов», клуб был на грани банкротства: огромные долги, судебные иски от всех, кого только можно себе представить… В активе – несколько футболистов основного состава, молодежка, база клуба и детско-юношеская школа, из которой один за другим уходили дети.

– Но Вы же не могли не оценивать состояние закредитованного с головы до ног клуба перед тем, как согласиться на пост президента?

– Да, и поэтому мы здесь. Команда была на грани банкротства. Мне звонили друзья, футболисты с тревогой о том, что «Ростов» повторит путь «Томи»: игра молодежным составом, вылет в ФНЛ... Я, коренной ростовчанин, понимал, что такое развитие событий неприемлемо. И поэтому сам предложил Губернатору Ростовской области свою кандидатуру. Считаю, что можно не сделать шаг – и потом жалеть потом об этом всю свою жизнь, а можно попробовать и постараться сделать так, чтобы команда играла и боролась за участие в еврокубках. При этом, мы сами не ожидали объемов кредиторских задолженностей клуба: помимо балансовых долгов оказалось множество забалансовых по различным поручительствам и так далее.

– В прессе была информация, что Правительство области выделило клубу 570 млн. рублей?

– Правительство рассчитывает бюджет исходя из календарного года, а в футболе мы считаем по сезонам. С момента нашего прихода на сезон 2017/2018 мы получили из этой суммы 189млн рублей. Остальные деньги были получены в прошлом сезоне.

– А Губернатор Ростовской области Василий Голубев сейчас поддерживает клуб?

– Василий Юрьевич нам очень сильно помогает и делает очень многое. Мы чувствуем его поддержку. Губернатору небезразлична судьба команды, и он искренне заинтересован в успехах команды. У нас люди видят только плохое, а хорошее воспринимают как должное. Я могу сравнивать отношение к команде в разное время. И именно с именем Василия Юрьевича на посту губернатора связаны самые громкие успехи «Ростова»: победа в Кубке России, серебро чемпионата России, участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Как обстоят дела с поиском спонсоров?

– Мы работаем в этом направлении и на днях подписали соглашение о титульном спонсорстве, которое мы озвучим в ближайшие дни.

– Старт сезона Вам точно удался. Команда шла в тройке, и казалось, что столь масштабные изменения не повлияют на спортивные результаты.

– Мы все понимали, что это больше похоже на чудо. Еще до начала чемпионата мы закладывали первый сезон на «перезагрузку» в клубе. Это касается всего: игроков, финансов, детско-юношеской школы, управления, маркетинга. Команда после сборов выдала прекрасный отрезок, но затем результаты пошли вниз. Сейчас перед «Ростовом» стоят задачи сохранения прописки в премьер-лиге без стыковых матчей.

– Но согласны ли Вы, что «Ростов» явно не добрал очков в играх с «Локомотивом»,«Рубином», хабаровским СКА и «Амкаром». Если сложить эти очки, то команда вполне могла претендовать на место в борьбе за Лигу Европы. Что это – невезение или объективные факты?

– И то, и другое. После успешного старта последовали травмы Юсупова, Гацкана, Калачева,Дядюна, Могилевца… Там, где люди сетуют на невезение, я вижу объективные факторы. Где-то были совершены ошибки в физподготовке, где-то не хватило глубины состава. Значит, необходимо добавлять в своей работе, искать внутренние резервы. Сейчас приложим все усилия, чтобы этот сезон, который мы заложили на «перезагрузку» и финансовое оздоровление, мы закончили на мажорной ноте.

– Вы сказали о «финансовом оздоровлении». В чем оно проявляется?

– Клуб на момент нашего прихода погряз в долгах и судебных исках. Мы не считаем этичным раскрывать все цифры. Но только по налогам с июня по декабрь 2017 года мы выплатили более 478 миллионов рублей за прошлые периоды. Помимо долгов по налогам было погашено и много других задолженностей. Это долги, которые тянутся за клубом долгие годы. Представьте, скольких на эти деньги можно было купить футболистов, причем достойного уровня!

– А как же деньги от Лиги чемпионов, которые клуб получил в этом году?

– Никаких секретов: «Ростов» получил около 23 миллионов евро от участия в Лиге. Около30% из этих денег ушло на выплату премиальных команде. Остальные деньги ушли на выплаты по заработным платам. Более того, налоги с полученных сумм уплачены не были, и сними приходится разбираться нам, плюс оставшиеся долги по зарплате прошлого сезона. Мы выплатили все задолженности и постарались стабилизировать выплату заработной платы и премии действующим игрокам, а долги перед ушедшими игроками остались. Постепенно, мы их закрываем. Поэтому от «наследства Лиги чемпионов» нам остались лишь долги.

– Бесплатные переходы игроков этим летом, огромные премии, неуплата налогов…

– Это все вопросы предыдущего руководства клуба. Для себя мы приняли решение – если клуб при нас очистится финансово, сбросит с себя бремя долгов, слезет с кредитной иглы и начнет жить по средствам без угрозы банкротства – это будет успех. Надо сократить долг до минимума, чтобы в будущем это не мешало развитию.

– Не могу не задать вопрос по поводу продажи Мевли перед закрытием трансферного окна.

– Мы не хотели продавать Миху. Это вообще не входило в наши планы. Миха был системообразующим игроком, по которому было много предложений летом. Мы всем ответили, что он не продается. Поэтому было больно расставаться с ним, когда мы приняли решение по его продаже. Но к сожалению, другого выхода не было. Это вынужденный, спровоцированный финансовой ситуацией шаг. При этом у нас был вариант на замену, но вмешался форс-мажор. Ситуация сложилась тяжелая, но не безвыходная. Все же у нас имелись в наличии Бобен и Макеев, которые могли закрыть позицию центрального защитника вместе с Ингасоном и Вилюшем.

– «Ростов» в последние годы регулярно славился задержками зарплат, но после Вашего прихода в управление ситуация стабилизировалась.

– Скажем так, мы выправляем ситуацию, но до стабильно позитивного финансового фона нам еще далеко. У нас нет задолженностей по премиальной части, есть небольшой долг по заработной плате, который погасится в ближайшее время. Важно, что мы выплачиваем старые долги и планомерно, шаг за шагом исправляем то, что было накручено предыдущими годами.

– Главный вопрос перед трансферным окном: будет ли усиление состава и есть ли уже наработки в этом направлении?

– Да. Работа ведется еще с августа. Нам необходимо усиление, причем с перспективой на сезон 2018/2019. Мы понимаем, что за одно трансферное окно невозможно сформировать команду, решающую серьезные задачи. Мы отвели на комплектование команды три трансферных окна. Сейчас будет второе. Мы будем покупать игроков, кого-то отдавать в аренду, чтобы ребята получали игровую практику. С кем-то придется расстаться. Идет планомерная работа по усилению состава в каждой линии.

– К слову о селекции. «Ростов» открыл в этом сезоне для российского футбола несколько новых имен, в частности центрального дефа Ингасона. Болельщики волнуются, что он перейдет в другие клубы уже этой зимой. Так ли это?

– Нет. В это трансферное окно мы не планируем продавать Ингасона.

– Под конец зимней части чемпионата в «Ростове» произошла отставка тренера. Расскажите, как изначально происходило назначение Леонида Кучука?

– Летом, когда мы принимали команду, у нас была сложная ситуация. Мало кто верил, что намудастся собрать команду за две недели. Мы искали тренера и обратились к Леониду Кучуку. Леонид Станиславович в тот сложный период согласился вместе с нами строить команду. Это был мужской поступок. Считаю, что несмотря на то, что у нас не все получилось с Кучуком, он – тренер и порядочный человек, который не боится сложных вызовов.

– Были ли в тот момент еще реальные кандидаты?

– Да. Также тем летом мы предлагали возглавить «Ростов» Дмитрию Кириченко, на тот момент он уже мог возглавить клуб. Но он отказался.

– Кто будет новым главным тренером «Ростова»?

– Валерий Георгиевич Карпин. Это опытный, харизматичный, амбициозный тренер с серьезным штабом, который хочет добиться результата с «Ростовом». Мы желаем ему удачи и будущих побед!

– Как происходил выбор тренера?

– Понимаете, главный тренер – это очень ответственный выбор. Здесь нельзя руководствоваться голыми эмоциями, необходимо подходить к вопросу вдумчиво и системно. С Карпиным перед назначением мы неоднократно встречались, общались по 6-7 часов. Нам было важно понять его видение футбола, кто входит в тренерский штаб (у Карпина он полностью состоит из испанских специалистов, работавших в «Реале Сосьедад»,«Депортиво», «Эспаньоле»), узнать его взгляд на тактику, план подготовки команды, по каким схемам он собирается играть, его мнение по текущему составу и по необходимому усилению .Важным было его мнение по тому, какие задачи мы сможем решать и что для этого необходимо. Очень важным был вопрос по тренеру по физподготовке и реабилитологу. В футболе мелочей не бывает.

– У Вас были еще кандидаты?

– У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с«Уфой» мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики.

– А как же слухи о назначении Слуцкого?

– Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно. Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области детско-юношеских команд. Надеемся, что он выступит консультантом в вопросах подготовки молодых футболистов.