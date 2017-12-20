Питерский автор «ССФ» Максим Михалко рассуждает о том, почему сокращение вратарской бригады питерцев станет оптимальным решением для всех.

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Об Андре Виллаш-Боаше в Петербурге уже почти не вспоминают. Но именно португалец запустил перестройку, которая превратила вратарский состав «Зенита» в уникальный. Заглянем еще раз в лето 2015-го. Юрий Лодыгин и далеко позади все остальные – таким выглядел расклад на годы вперед. Именно тогда Виллаш-Боаш с тренером вратарей Вилом Кортом решили, что из Лодыгина стоит сделать Мануэля Нойера – приучить постоянно идти вперед, становясь по сути одиннадцатым полевым.

По сведениям из тренерского штаба, эксперимент изначально выглядел очень сомнительным, о чем Боаша с Кортом оповещали прямым текстом. Им напоминали, что попытки поменять манеру игры сформировавшихся 25-летних вратарей редко заканчиваются удачно.

Но опыты продолжались и быстро дали «результат» – голы за шиворот мимо застрявшего в полупозиции Лодыгина становились не только хитами тура, но и поводом для внутрикомандных трений. Именно тот период психологически надломил Юрия, что начнет сказываться позже. Шанс выйти на первые роли получил Михаил Кержаков, достойно этот шанс использовал, но вскоре в ворота все-таки вернулся Лодыгин. До конца сезона 2015/16 он, хоть и не столь безоговорочно, как ранее, сохранил статус первого номера.

Приход Мирчи Луческу оказался продолжением экспериментов над Лодыгиным. С той лишь разницей, что теперь от голкипера требовалось полноценное участие в комбинационной игре. Последствия оказались такими же, как и при Мистере португальском, только беспечные выскакивания к линии штрафной Лодыгин сменил на голевые передачи соперникам.

Кардинально измениться иерархия во вратарской бригаде могла уже тогда. Но переговоры с «Амкаром» о переходе в «Зенит» Александра Селихова закончились безрезультатно из-за финансовых разногласий. Срыв того трансфера вовсе не вернул Юрию прежних позиций. Позапрошлой осенью Мистер публично признался, что первого номера у «Зенита» больше нет. А выбор на отдельный поединок Лодыгина или Кержакова зависел от тренерской оценки готовности голкиперов. При этом у Кержакова осенью 2016-го были весомые шансы выйти на ведущие роли – удачные матчи, поддержка тренеров вратарей… Тем не менее год основным доигрывал Лодыгин. Почему?

Быстро заскучав на скамейке, Юрий пошел ва-банк: инициировал приватный разговор с Луческу. Он заверил специалиста в своей готовности, попросил об очередном кредите доверия. В итоге Мистер дал тренерам вратарей, упиравших на первичность спортивного принципа, объяснение, которое можно встретить скорее в любительском спорте, чем в профессиональном. Мол, он уже пообещал место в воротах Лодыгину, к тому же с ним команда выигрывала чаще.

В «Зените» в тот период вообще было неспокойно. В матче против «Краснодара» случился скандал с Артемом Дзюбой. Его оскорбительные жесты в адрес Лодыгина после победного мяча «быков» продолжились перепалкой в раздевалке. Происходившее там обсуждалось несколько дней не только футбольной общественностью – пришлось высказаться по той теме и Луческу. Примерно в то же время происходили конфликтные ситуации на тренировках, с которых Лодыгина даже приходилось выгонять.

СТРАННЫЙ ТРАНСФЕР ЛУНЕВА

Впрочем, временной для Грека (так в шутку называют Юрия некоторые партнеры) стала и поддержка самого Луческу. Как он позже объяснит, последний рубеж «Зенита» заждался спокойствия. Которого, по мнению Мирчи, переживающие за свой статус Лодыгин с Кержаковым оказались неспособны обеспечить.

Как только наступило межсезонье 2016/17, в команду за несколько дней «перешло» до трети голкиперов премьер-лиги. Кандидатура Александра Беленова обсуждалась, но перевесили аргументы «против». Консультации по Станиславу Крицюку тоже сошли на нет. Сослан Джанаев приглашение от «Зенита» получал, но сохранил верность штабу Курбана Бердыева. Проскочившее сообщение об интересе к Антону Митрюшкину настойчиво напоминало агентский вброс, типичный для футбольных каникул.

Фамилия Андрея Лунева в те дни применительно к «Зениту» даже не произносилась. Впервые о возможном переходе сообщили за несколько дней до трансфера. Его размер (3,5 млн евро) указывал скорее на укрепление сотрудничества с «Уфой» в угоду в том числе третьим лицам, чем на усиление вратарской позиции. Кого «Зенит» брал в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка чемпионата? Футболиста, который к 25 годам не провел ни единого матча в еврокубках! Да и в российской премьер-лиге он дебютировал за три месяца до этого.

Как нам известно, инициатива исходила от Луческу, но позиция тренерского консилиума была скорее сдержанной. Впрочем, при всей критике, которую «Зенит» заслужил в прошлом сезоне, время доказало: трансфер Лунева – огромный успех селекционной работы. Малоизвестный голкипер за полгода отодвинул всех конкурентов в «Зените» и всех, кроме Акинфеева, в сборной.

Впрочем, это случилось позже. 2017 год «Зенит» начинал с Лодыгиным в воротах. Лунев, непривычный к нагрузкам топ-команд, на первом сборе и вовсе смотрелся слабее всех. Возможно, хитрый Луческу лукавит, приписывая прозорливость в креатуре Андрея исключительно себе. Но Мистер говорил и то, что сегодня стало понятно многим: «Спокойствие. Потрясающее спокойствие. А с этим и умение всегда сыграть на достойном уровне».

Но выдвижение Андрея на первые роли в марте 2017-го обнажило и старую проблему. Лодыгин совсем не понял, почему его, начавшего в воротах год, задвинули на второй план. Протестов по этому поводу он не скрывал. В некоторых эпизодах вызывающее поведения Юрия заставляло усомниться, стоит ли ему доверять пост даже второго номера.

ЛОДЫГИН В РОЛИ ДЕТОЧКИНА

Первый матч Лодыгина в новом сезоне получился триумфальным – подменив Лунева в ответном поединке отборочного раунда Лиги Европы с «Маккаби», Юрий эффектными сейвами позволил команде пройти дальше без дополнительного времени. Психологические проблемы на тот момент уже неактуальны – длительные воспитательные беседы с Лодыгиным, с привлечением даже книг о футболе, принесли плоды: осенью он снова терпеливо и старательно ждал шанса.

Коварная травма Лунева в матче с Испанией cделала этот шанс тройным. Кульминацией стала встреча со «Спартаком», который превратил Юрия в тезку Деточкина, героя фильма «Берегись автомобиля». «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!» – так же можно сказать и про Лодыгина после игры на «Открытие Арене». За три пропущенных мяча от прямого конкурента в центральном матче тура любой вратарь и сам себя оценит максимально критически. Даже если в каждом из трех случаев исполнение голов оказалось виртуозным. Но точно так же выглядели и сейвы Лодыгина, который брал все, что брать обязан. Как и против «Тосно» с «Вардаром», кстати. Доказав, что он снова годный для топовых матчей голкипер.

Если коней не принято менять на переправе, то вратарей – без крайней необходимости. Лунев до матча с Испанией не вызывал даже малейших сомнений в квалификации. А на его нынешний статус в «Зените» указывают слова Манчини. Отвечая на вопрос о здоровье Андрея, итальянец выразил надежду на то, что в матче со «Спартаком» он все же сыграет. А ведь есть еще не выходившие на поле в этом сезоне Кержаков с Бабуриным, которые шанса тоже заждались.

Оба в межсезонье получат предложения от других клубов и будут их рассматривать. Но у них, пусть и на коротком отрезке, играть роль ближайшего сменщика в «Зените» получалось. А лучшие периоды Лодыгина в Петербурге всегда приходились на годы, когда он железно являлся первым номером. Если зимой вариант с условным «Лацио» появится снова, Юрию надо соглашаться. Так будет лучше для всех.