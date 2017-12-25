Во вторник, 26 декабря, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот основные его темы.

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Здравствуй, Палыч, Новый год!

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов вспоминает детство, Деда Мороза, мультфильмы и желает всем брать пример с Юрия Семина.

Теле – еле-еле

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко подводит неутешительные итоги телевизионного спортивного года в России.

«Лучше меня игрока нет»

В пятый раз Криштиану Роналду получает от France Football «Золотой мяч». В большом интервью португалец признается, что останавливаться на этом не желает, чувствует себя как никогда хорошо, а пополнение в семье никак не отвлекает его от игры.

«Нарзан» и раки

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев рассказывает, как встречал Новый год в бытность игроком, и цитирует Леонида Броневого.

EURO 2017

«ССФ» вспоминает яркие события 2017-го в пяти ведущих европейских чемпионатах и с нетерпением ждет продолжения зрелища в новом году.

«Сарри выкуривает по пять пачек в день!»

Взлет «Наполи» – одна из главных сенсаций первой части европейского сезона. Форвард команды Дрис Мертенс отвечает на вопросы о роли тренера, конкурентах в чемпионате и своем будущем.

Я помню чудное…

Каким бы ни был год, заканчивать его принято на мажорной ноте – с пузырчатым шампанским, сочными мандаринами и бенгальскими огнями. Провожая 2017-й, «ССФ» составил рейтинг самых светлых, позитивных событий, которые случились за минувшие двенадцать месяцев.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Футбольный календарь на первую половину 2018 года.

– Разгром «Реала» в «эль класико».

– Яркие твиты минувшего уик-энда.