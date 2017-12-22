В принципе, никто не сомневался в том, что матчи чемпионата мира, который летом пройдет в нашей стране, все-таки покажут по российскому ТВ, хоть нас и пытались переубедить в обратном. Главный вопрос заключался в том, во сколько это все обойдется нашим телеканалам.

Изначально была названа сумма в 120 миллионов долларов. По мировым меркам ее можно считать более или менее адекватной, ведь четырьмя годами ранее телекомпания ESPN заплатила за права на показ чемпионата мира в Бразилии 100 млн долларов, а за телеправа на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре компания Fox Sport выложила уже 500 миллионов долларов.

Однако, если для западных каналов, где процветает рекламный бизнес, эти деньги отбить реально, то для России такой ценник – за гранью разумного. Вот и появились опасения, что домашний чемпионат мира в России могут вообще не показать – эдакая страшилка на ночь для детишек.

В итоге все завершилось благополучно и даже раньше, чем мы могли того ожидать. В пятницу 22 декабря ФИФА объявила о том, что с российским консорциумом «2 спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и Матч ТВ, достигнута договоренность о продаже прав на трансляции мирового первенства.

«Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу, организовав этим летом трансляции Кубка Конфедераций FIFA 2017 в стране-организаторе турнира. Мы уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России в следующем году», - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Цена вопроса пока держится в секрете, но вполне можно предположить, что она осталась на уровне 2014 года, когда мы заплатили ФИФА 32 миллиона долларов. На это, во всяком случае, телеканалы рассчитывали, начиная переговоры. Но даже так, если сумма в долларах не изменилась, то расходы российских каналов выросли почти вдвое из-за разницы в курсе валюты между летом 2014 года и нынешним моментом.

Кстати, 120 миллионов долларов – не самый большой ценник, который выставляли перед российскими каналами правообладатели. В 2002 году, когда все права на трансляции за 2,4 миллиарда долларов у ФИФА выкупил немецкий бизнесмен Лео Кирх, с России он пытался получить 150 миллионов долларов. Тогда договориться удалось лишь за четыре дня до первого матча. Сошлись на сумме 20 миллионов долларов.

Несмотря на то, что на два последующих чемпионата мира, в 2006 году в Германии и в 2010 году в ЮАР, наша команда не попала, ценник на телеправа для России только возрастал. В 2006 году он составил 25 миллионов долларов, а в 2010 году вырос еще на 4 миллиона – 29 миллионов долларов.

Если бы ФИФА добилась своего и сумела стрясти с России 120 миллионов долларов, то за 20 лет цена на телеправа для нашей страны возросла бы в 30 раз, ведь за показ матчей ЧМ-1998 во Франции, на который мы также не попали, Россия заплатила всего 4 миллиона долларов.

Примерно столько же, 4,5 миллиона долларов, стоили нам права на показ матчей Кубка конфедераций, который в этом году прошел в России. Ценник оказался таким низким, благодаря тому, что мы торговались с ФИФА до последнего. Только за две недели до старта турнира стало известно, что российские зрители все-таки смогут увидеть домашний турнир в прямом эфире. Так может мы сейчас поспешили? Наверняка ФИФА согласилась бы скинуть еще немного к маю следующего года…