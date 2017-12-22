До чемпионата мира осталось еще полгода, а российских болельщиков уже ждет разочарование - о дин из культовых российских комментаторов Василий Уткин, по собственному признанию, комментировать матчи чемпионата мира не будет. Во всяком случае, в эфире федерального ТВ.

На такие мысли Уткина навел выбор комментаторов на матч «Реал» - «Барселона», который к удивлению зрителей неожиданно решил показать Первый канал в субботу, 23 декабря. Время начала встречи 15.00 (мск).

«Я подумал: вот, смотри – если Первый сейчас о тебе не вспомнит, то ты точно мимо чемпионата мира. Не вспомнил, - написал журналист на своей странице в Facebook . - … Не то чтобы я об этом жалел. Я просто понимаю же, что это значит. Эта тема закрыта. Закрываю ее я, и делаю это сегодня, вот прямо сейчас.

У меня зависимое призвание, комментировать матчи можно только в эфире. Конечно, я этого хочу. И когда чемпионат мира достался России, конечно, я подумал: наконец-то. Конечно, я думал об этом как о точке в своей жизни. Да я и сейчас об этом думаю. Да, я должен это признать: вы угодили в самое больное место. Я мечтал о чемпионате мира в России. И мечтал о том, чтобы поработать на нем… Или я что-то понимаю в жизни, или Дед Мороз существует».

Несмотря на вышесказанное, вполне вероятно, что поклонники таланта Уткина смогут следить за его творчеством во время мундиаля. Сам он пообещал запустить независимый проект, принадлежащий только ему.

«С сегодняшнего дня я сам себе делаю чемпионат мира. Стану бацать проект, не зависящий ни от кого. С которым, вполне возможно, прогорю», - подчеркнул он.

Сложно представить себе чемпионат мира без красноречивого журналиста, без его привычных болельщицкому уху фирменных словечек и каламбуров, которые остаются в памяти болельщиков наряду с самой игрой и составляют большую часть комментаторских хит-парадов по итогам мундиалей, без его глубокого понимания игры и умения смешно и просто передать его телезрителям.