«В КИРГИЗИИ ЗАПОМНИЛСЯ КОМЕНДАНСТКИЙ ЧАС»

- У вас интересная судьба: вы русский, но родились в Киргизии.

- В советское время родители по определенным причинам оказались в Бишкеке, я уже родился там.

- Переехали в Россию только в 2002-м. Как жилось в бывшей республике СССР после распада Союза?

- Смутно помню, если честно. Одно из ярких впечатлений о Киргизии – комендантский час. А если вспоминать детство в целом, у нас дома всегда было много собак: отец работал ветеринаром.

У самого сейчас собаки нет. Часто менял города из-за футбола, а для животного все-таки надо создавать стабильные комфортные условия. Может быть, как-нибудь потом.

- Вы – воспитанник «Локомотива», но заиграли в команде только сейчас, почти через 10 лет после ухода в «Нижний Новгород».

- Понимал, что в «Локомотиве» до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с «Нижним Новгородом».Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.

Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за «Волгу» играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.

Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.

- Сколько получали в «Нижнем Новгороде»?

- 50 тысяч в месяц. 20-летнему парню в то время хватало. Снимали одну квартиру на двоих с Черевко, надо было рационально расходовать средства. Грандиозного ничего не покупал, да и копить не особо получалось. Только на жизнь!

«ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ РАССТОЯНИЯ НА АВТОБУСАХ ПОКРЫВАЛИ НЕМЫСЛИМЫЕ»

- Вторая лига – какая она?

- Это сплошные переезды. Нам в «Нижнем Новгороде» повезло: руководство серьезно подошло к делу, у нас был новый комфортный автобус был. У остальных команд из зоны «Урал-Поволжье» транспорт был куда хуже. А расстояния порой покрывали немыслимые – Оренбург, Учалы, что-то еще. Незабываемые впечатления.

- А в РФПЛ для всех незабываемо – это поездка в Хабаровск.

- С одной стороны да, но выезды с «Локомотивом» всегда очень комфортные – на самолете. А когда колесишь по трассам, надо остановиться где-то поесть, отдохнуть.

- Насколько ФНЛ отличается от ПФЛ?

- Огромная разница в классе. Первая лига – это уже неплохой уровень. Потому что во второй лиге порой приходилось играть в местах, которые сложно назвать полями, стадионами. Попади я сразу в первую лигу, для карьеры было бы лучше. Но я был молод и неизвестен, таких ребят клубы ФНЛ брать не готовы.

«В «ТОМИ» НИ РАЗУ ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧИЛ»

- Как вы оказались в «Ростове»?

- «Волга» вышла в премьер-лигу, в команду взяли Абаева и Михаила Кержакова. Меня решили отдать в аренду «Ростову». За команду город переживает всей душой, очень футбольная обстановка, на Самару похож. За исключением Москвы и Питера, в тройку самых футбольных я бы включил еще Краснодар, особенно когда в РФПЛ играла еще и «Кубань».

- В сезоне-2014/15 вы играли в «Мордовии» Юрия Семина, которая в итоге заняла восьмое место в чемпионате России. Как так получилось?

- Сложно сказать. Сезон шел, очки набирались. Общими усилиями все это получилось. И команда, и тренер, и руководители – все сложилось в единый паззл. На следующий год же, когда я и многие ушли, начались проблемы с финансированием. Региональным командам тяжело в такой ситуации удержаться на плаву.

- После того сезона «Локомотив» выкупил вас. Были ли другие варианты продолжения карьеры?

- Какие-то были, ничего фантастического. Рад, что в итоге вернулся в «Локомотив».

- Не совсем понятно, почему перейдя до конца сезона в «Краснодар» из-за травмы Синицына, вы не сыграли ни матча.

- Уходя, знал, что возможность играть мне предоставят. Но так вышло, что Дикань не дал повода, хорошо выглядел. Для меня это все равно опыт, плюс в клубе очень серьезное отношение к делу.

- Сергей Галицкий уверен, что через какое-то время в сборной России будут играть сплошь его воспитанники.

- Дай бог! Могу только пожелать, чтобы это сбылось.

- В прошлом сезоне вас арендовала «Томь». Что происходило с командой, по сути вылетевшей в ФНЛ еще после первого круга?

- Никому в регионе футбол был не нужен. Нам вообще не платили деньги, ни разу. Как-то все выглядело несерьезно. У клубов на балансе региона постоянно что-то случается.

Я много где играл, чего только не видел. Задержка зарплаты на два-три месяца в региональных клубах – вообще нормальная ситуация. Как все с экономической точки зрения в таких клубах устроено, я не знаю, но факт, что у многих большие проблемы.

«ЭТОТ СЕЗОН – ФАРФАНА»

- 0,6 пропущенных гола за игру в этом сезоне – хороший показатель. Назовите свои сильные вратарские стороны?

- Мне кажется, не мое это дело – рассказывать о своих футбольных достоинствах. Есть тренерский штаб, они в курсе всего.

- В чем феномен Фарфана?

- В этом сезоне он набрал невероятную форму. Видимо, почувствовал: его сезон, его команда. Идет у него игра. Нашел свое место на поле, своих партнеров. У Джефферсона все получается, голы залетают, польза команде огромная. Очень рад за него.

- При Семине на первые роли потихоньку выходят братья Миранчуки, наигрываются Баринов, Лысов…

- Очевидно, что Миранчуки – это будущее «Локомотива». Однозначно. У других ребят тоже может быть большое будущее. Они все с головой и понимают, что уже сейчас лучше многих. Поэтому их прогресс в их же ногах.

- Еврокубковая весна не станет обузой в борьбе за победу в чемпионате?

- Никто и не думает отказываться от Лиги Европы! Благодаря этим матчам можно качественнее подготовиться к возобновлению чемпионата России. Думаю, клуб закладывается на успех на двух фронтах.

- Восемь очков отрыва «Локомотив» дважды упускал, его настигал ЦСКА.

- Нужно выигрывать, чтобы этого не случилось снова. Естественно, все взрослые люди и все понимают, кто на каком месте находится.

Но сейчас все ушли в отпуск… Мы проделали хорошую работу, выиграли несколько матчей подряд.Нужно отдохнуть. А когда начнется работа после Нового года, будем думать, как не терять позиций и расти дальше.