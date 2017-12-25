ЗАДАЧА – ПОПАСТЬ В ВОСЬМЕРКУ

31-летний бразилец не вызывался в сборную с Кубка Америки-2016, когда тренером был Дунга. Но Халк все еще надеется получить свой шанс и сыграть за команду под руководством нового специалиста Тите. Как говорил сам тренер, он не до конца определился с теми игроками, что поедут в Россию - восемь мест в сборной свободны. Так что Халк мечтает вернуться в страну, где провел несколько хороших сезонов, и где был одним из любимцев болельщиков «Зенита».

- Это двойная мечта – сыграть на чемпионате мира, да еще и в России, - говорил Халк GloboEsporte. – Я провел в стране четыре года, был очень счастлив, завоевывал командные и личные награды. Тот период в жизни доставлял удовольствие. Так что буду работать ради шанса в сборной, возможность у меня еще есть.

«БЫЛИ ВАРИАНТЫ. НО МНЕ ХОРОШО В КИТАЕ»

Халк понимает, что обратить на себя внимание Тите, играя в Китае, будет непросто. Нужно показывать выдающуюся игру.

- Постараюсь всегда быть лучшим. Сначала хочу провести идеальную предсезонку, чтобы подойти к старту сезона со стопроцентной готовностью. Попробую улучшить личную статистику, - заверил нападающий.

В прошедшем сезоне «Шанхай СИПГ» стал вторым в чемпионате и проиграл в финале кубка страны. А еще вылетел из азиатской Лиги чемпионов на стадии полуфиналов.

- Думаю, сезон был все-таки хорошим, несмотря на то, что мы не завоевали ни одного трофея. Но мы очень старались. Слишком часто не везло. Надеюсь, в следующем сезоне дела пойдут лучше, мы же набрались опыта. Наша команда очень молодая, раньше не играла ни в одном финале. А когда вышла, это оказало определенное давление. Но теперь-то мы будем готовы ко всему, - отметил Халк.

Кстати, Халку поступали предложения из Европы, откуда было бы куда проще получить вызов в сборную Бразилии. Но форвард не хочет уезжать из Китая.

- Сейчас я сконцентрирован на работе, на том, как показать себя с лучшей стороны. А всеми предложениями и вопросами вне футбольного поля занимается агент. У нас было много вариантов, многие клубы мной интересовались, пытались связаться с моим представителем. Но я хорошо чувствую себя в Китае. Дал всем это понять. Да и моя семья уже адаптировалась к стране. А потому не вижу смысла что-то менять, - сказал Халк.