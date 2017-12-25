То сталкивались в самолете, то на фестивале молодежи и студентов в Сочи. И каждый раз я думал, что вот сейчас удастся взять интервью. Но... То экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» стремительно засыпал на борту самолета, и мне было неловко его будить, то усиленно настраивал на финал футбольную сборную НСФЛ... Однако недаром говорят, что под Новый год чудеса случаются. И поводом для нашей – третьей по счету, но уже не случайной! – встречи послужило открытие футбольной академии «Мир» под руководством Андрея Канчельскиса. Она, конечно, тоже могла не состояться, ведь я ждал его в одном кафе, а он меня в другом, но в итоге разговор получился. О шашках, шахматах, лыжах, а, ну и конечно же, о футболе!

ОТ «САН-СИРО» ДО «ДИНАМО»

– Андрей, Вы выступали в Англии, Италии, Шотландии. Где Вам игралось комфортнее, где удалось больше раскрыться?

– Да мне везде было комфортно. Сложно выделить какую-то конкретную страну. Многое зависит от атмосферы внутри клуба. Если в этом вопросе порядок, то и играется комфортно, а страна уже не имеет значения.

– Сравните чемпионаты Англии и Италии?

– В Италии более закрытый футбол, там сложнее. И потом, из-за двух травм было уже тяжеловато показывать высокий уровень игры и выдерживать конкуренцию.

– Травмы были получены уже в Италии?

– Да, первую травму мне нанес на «Сан-Сиро» полузащитник «Интера» Тарибо Уэст во время гостевого матча «Фиорентины», за которую я выступал. А вторую получил в Москве, в матче за национальную сборную против команды Италии.

– Дождь, грязь и снег на стадионе «Динамо»? Дебют Буффона в сборной?

– Именно. Я смог отыграть лишь тайм, а в перерыве меня заменили из-за повреждения. О дебюте Буффона я в тот момент, конечно же, не думал.

В МАНЧЕСТЕРЕ И РАМЕНСКОМ ШУТЯТ ОДИНАКОВО

– Какие-то забавные воспоминания о времени в «Манчестер Юнайтед» у вас сохранились?

– Надо мной подшутили партнеры, как только я пришел в клуб. В общем, это такая достаточно распространенная забава для тех, кто приходит в команду, но не знает местного языка.

– Вы не знали.

– Абсолютно! Так вот, ребята мне сообщили, что сейчас войдет в раздевалку Алекс Фергюсон и спросит меня: «Хау а ю?» или что-то в таком духе. А я ему должен ответить – и сказали фразу, смысла которой я, разумеется не понял, но думал, что это что-то типа «Спасибо, все хорошо». Я так и сделал, но оказалось, что я его послал по известному адресу. К счастью, Фергюсон за годы работы к таким шуткам команды привык и не обращал на них внимания.

У нас в России, кстати, точно такая же история. Как только приезжает иностранец, то местные первым делом после «привет» и «пока» учат крепкому словцу. Когда играл в подмосковном «Сатурне», мы над бразильцами так издевались. Идите, говорим, к милиционеру или секьюрити и пошлите его ко всем матерям. Они идут и думают, что спрашивают «как дела», а на самом деле... Мда. Но было весело!

– Многие футболисты по окончании игровой карьеры становятся тренерами. Есть ли на данный момент предложения?

– Есть интерес. Но одного моего интереса мало. Говорить о конкретных предложениях я пока не могу, но работа ведется. В течение этого года меня дважды приглашали сотрудничать со сборной НСФЛ (Национальная студенческая футбольная лига) на турнирах в Евпатории и Сочи, но это не значит, что я не заинтересован в работе с профессиональными клубами.

– Какие горизонты? Россия и Европа?

– Россия, Европа и Азия. Можно так сказать.

– В НСФЛ сейчас зимние каникулы. Вы продолжите сотрудничать с лигой во второй части сезона?

– На данный момент сотрудничество продолжается, но существует договоренность с руководством НСФЛ, что если я подписываю контракт с клубом, то уже не смогу совмещать две должности. Надо заниматься одним делом и не распыляться.

ЕСЛИ ФУТБОЛИСТ НЕ ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ, ТО ЕМУ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ПОЛЕ

– Когда родилась идея о создании своей футбольной академии?

– Мы думали об этом довольно давно, но запустились недавно – в сентябре этого года. У нас нет своей централизованной базы и полей, как это делается в Европе, и, в частности, в Англии. Работа академии состоит том, что мы заключаем соглашения с заинтересованными школами и проводим тренировки на их же площадках. Важно, что мы можем дать стартовые навыки ребятам начальных классов в том случае, если они в будущем хотят поступить в ДЮСШ. Своего рода подготовительные занятия. Родителям не надо никуда возить своих детей, и они получают возможность заниматься футболом в том же месте, где и учатся. Это удобно.

Конечно, мы хотели бы иметь свою базу и свои поля, причем не только искусственные, но и натуральные, однако все это пока в далеких перспективах, ибо требует солидных финансовых вливаний.

– Набор в академию проходит круглый год или есть какие-то временные ограничения?

– Нет никаких ограничений. В академию можно записаться в любое время. К нам даже переходят ребята из других футбольных секций. И есть интерес у руководства сразу нескольких московских школ заключить с нами договор, за что мы им благодарны.

– С какого возраста лучше всего начинать заниматься?

– Каких-то возрастных рамок, на мой взгляд, нет. Если ребенку интересно возиться с мячом, он может хоть в три года приходить в секцию. Более профессиональный подход годится к возрасту от семи лет и старше, чтобы мальчик уже понимал, что от него требуют на тренировках.

– Какие цели ставит перед собой академия Андрея Канчельскиса?

– Привлечь детей к здоровому образу жизни. Больше движения и тренировок на свежем воздухе, а следовательно меньше гаджетов и интернета. Это основная задача. И ребят, которые наиболее ярко проявят себя в академии, мы, конечно же, будем продвигать дальше и помогать им в развитии футбольного интеллекта.

– А вы свои тренировки из детства помните?

– Это ж еще Советский союз был… Да, все было по-другому. Тренировки были во дворе – с него все и начиналось. Летом – футбол, зимой – хоккей и так до позднего вечера, пока родители домой не загонят. Сейчас в эпоху телевидения и интернета молодежь выглядит менее здоровой, выносливой, чем мы когда-то. И никакой тайны тут нет. Нужно просто больше времени проводить на воздухе и двигаться. Все просто.

– Какие методики применяются в вашей академии?

– Авторские.

– Звучит красиво. А что за этим скрывается?

– Это специальный комплекс тренировок, направленных на технику, упражнения с мячом, на физику (для ребят постарше), на развитие футбольного интеллекта. Помимо всего прочего хотим ввести в тренировки занятия по шашкам и шахматам.

– Ух ты! Даже так?

– А как же. Про голову забывать не стоит – она ведь пригодится в будущем. Хотим в расписание ввести один конкретный день, во время которого будет проведен турнир по этим двум интеллектуальным видам спорта. Каждый футболист обязан уметь играть в шашки и шахматы и не просто играть, а играть хорошо. Думать. Если парень не умеет играть в шахматы, то ему нечего делать на футбольном поле. И это не шутка.

К нам недавно приезжал на мастер-класс футболист, не буду называть его фамилию. Слушайте, ну человеку 30 лет, а пацаны ему в шахматах детский мат ставят. Это же позор.

– Футбол, шахматы, шашки – что еще?

– Когда все время один футбол – это же с ума сойти можно. Голова опухнет. Про шахматы мы уже поговорили. Теперь думаем, что, например, зимой было бы неплохо проводить лыжные соревнования.

– В какой момент вы понимаете: вот с этими ребятами я работаю дальше, а с теми придется расставаться?

– Пока такого рубежа у нас нет. Другое дело, что отсев, так или иначе, происходит. Мы видим, кто из ребят более перспективен, и начинаем им давать профессиональные, углубленные упражнения. А те, кто остается в общей группе, продолжает так же заниматься, и уже сам решает, стоит ему тренироваться дальше или нет. Родителям тоже необходимо понимать, что мы не грядка для выращивания Марадоны, Роналдо и Месси. Каждый родитель считает, что его сын – самый лучший. Это нормально. Но есть конкуренция, есть нормативы и есть отбор. В мое время он проходил так: из двухсот детей нужно было оставить двадцать. Не можешь выполнить определенное упражнение? Извини, до свидания. Следующий. Таковы правила.

– Как известно, одинаковых детей не бывает. Насколько гибка методика упражнений в академии, чтобы ребенок смог проявить в них свои лучшие качества?

– Разумеется, мы расставляем акценты в упражнениях, исходя из физических и умственных способностей ребят.

– Внезапный вопрос: Занимается ли академия подготовкой юных вратарей?

– Конечно, вратари – это отдельная история. Мы планируем приглашать специалистов именно по этому амплуа, которые будут заниматься с ними в отдельные дни. Скажем, 1-2 раза в неделю. Раньше ведь как было? Кто самый длинный, тот и идет в ворота. Да и сейчас почти никто не хочет становиться в рамку, понятно, что забивать голы гораздо интереснее. Но есть исключения. Таких ребят всегда мало, но есть конкретные, убежденные вратари, причем с раннего возраста.

– Каковы ближайшие планы в работе академии?

– В конце марта планируем вывезти ребят в Сочи на турнир моего имени. Состав участников пока не утвержден, но предварительная договоренность есть с академией имени Коноплёва (Тольятти), имени Понедельника (Ростов-на-Дону), со «Спартаком», «Спартаком-2» и с воспитанниками миланского «Интера».

В дальнейшем планируем отвезти ребят на стажировку в Англию, в академию «Эвертона».

ПОЛИТИКИ УБИВАЮТ СПОРТ, НО НА ОЛИМПИАДУ НАДО ЕХАТЬ

– Какие ожидания от предстоящего чемпионата мира. Наши выйдут из группы?

– Третье место займут. Надеюсь, конечно, на лучшее, но думаю, что нет. Не смогут.

– «Локомотив» – чемпион?

– Полагаю, что многое решится в игре со «Спартаком» – она же первая после зимней паузы. Важно, как обе команды проведут зимние сборы. И если в этом матче «Локомотив» не проиграет, то сохранит хорошие шансы на чемпионство, которые есть у него и сейчас.

– Каковы шансы российских клубов в Лиге Европы?

– Здесь та же история. Все зависит от того, как команды подготовятся зимой. Но почему-то нет ощущения, что наши клубы пройдут по сетке далеко.

– Будете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?

– Конечно.

– Несмотря на то, что происходит вокруг российской сборной?

– А что происходит? Ехать надо туда однозначно. Это наши спортсмены, и мы с вами это прекрасно понимаем. Да, флага нет, гимна нет, но что ж теперь поделать? Когда атлет побеждает на Играх, то вне зависимости от флага все понимают, что он россиянин. Люди четыре года готовились, тренировались, и остались дома? Не вариант.

Политики «убивают» олимпийцев и «убивают» спорт – увы, но это данность. Что остается нам? В 1992 году мы тоже выступали на чемпионате Европы без флага, и у нас не возникало вопросов на тему «ехать или нет». Мы играли за Россию и точка.