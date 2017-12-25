«Жертва лимита» – так главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал сербского защитника красно-белого клуба Марко Петковича, который в чемпионате России на поле появился всего пять раз.

Нас заинтересовала тема иностранных игроков, которые приехали в Россию, но теперь страдают от нехватки игрового времени из-за лимита на легионеров. Однако сначала мы хотим объяснить, почему это понятие нельзя отнести к Петковичу, несмотря на слова итальянского тренера.

Жертва Ещенко

Марко Петкович – «жертва лимита». Серб сидит на скамейке из-за того, что в составе на поле нельзя выпускать большое количество легионеров… Звучит красиво, но… Да, куда же без этого предательского «но»? Слова Карреры, если посмотреть на статистику, не соответствуют действительности. Объясним почему.

Как вы помните, у нас в чемпионате на поле единовременно могут появляться шесть иностранных футболистов. То есть, минимальное число игроков с российским паспортом в составе должно составлять не менее пяти. Однако из 20-ти матчей «Спартак» 11 начинал в шестью российскими игроками в стартовом составе. При этом лишь в одном из этих случаев, в пятом туре, на поле был и Марко Петкович. В десяти остальных случаях, ровно в половине от всех игр команды, Петкович оставался в запасе при том, что в составе было вакантное место для иностранца. На поле каждый раз выходил Андрей Ещенко.

В последний раз в чемпионате России Петкович появлялся на поле 28 октября в матче 15 тура чемпионата страны против «Ростова». Наверняка он не вышел бы и на эту игру, если бы не травма, не позволившая сыграть Ещенко.

Но и это еще не все. Если в чемпионате России лимит на легионеров присутствует и его хоть косвенно, но можно назвать одной из причин того, что Петкович сидит в запасе, то в Лиге чемпионов «Спартак» никто в выборе футболистов не ограничивал. Несмотря на это, Петкович из шести матчей принял участие лишь в двух, причем лишь в одном он вышел на поле в основном составе. В игре против «Ливерпуля», которая завершилась разгромом «Спартака» со счетом 0:7 его не было даже в заявке. Выходит, дело не в лимите? Может Петкович просто не тянет?

Настоящие «жертвы лимита»

В то же время в российских клубах прозябает на лавках целый ряд реальных «жертв лимита», иностранных футболистов, которые по-хорошему должны бы выходить на поле, но не могут этого сделать исключительно из-за того, что на их позиции играет так называемый «паспорт».

В «Краснодаре» крепко на лавку присел колумбийский атакующий полузащитник Рикардо Лаборде. Его проблемы начались еще в прошлом сезоне, когда в чемпионате России он явно недополучил игрового времени. Однако в Лиге Европы игрок провел на поле все матчи, в которых только мог появиться. В этом сезоне Лаборде тоже используют в основном для того, чтобы затыкать дыры, хотя в пяти матчах чемпионата он отличился двумя забитыми мячами. Это и так неплохой показатель. Но он становится еще лучше, если посмотреть, сколько минут на поле провел Рикардо – всего 156. Получается – по голу за каждые 78 минут игрового времени. Такой результативностью не может похвастаться даже Лионель Месси – автор наибольшего количество голов в этом сезоне в Европе.

Еще один яркий пример «жертвы лимита» – Кристиан Нобоа, который в чемпионате появился на поле лишь два раза, успев отличиться результативной передачей. В Лиге Европы, где ограничений нет, Нобоа выходил на поле пять раз. Результат удивляет – три голевые передачи! По этому показателю он в сезоне опережает таких игроков, как Кокорин, Дриусси, Ригони и Кузяев, уступая лишь Полозу и Паредесу, проведшим на поле более двух десятков матчей.

И таких игроков в нашем чемпионате много. Те же Сонг с Лестьеном сидят в запасе «Рубина» отчасти из-за перебора иностранцев в составе казанского клуба. Ристич не играет за «Краснодар» так часто, как того хотел бы. Виталий Денисов, ключевой игрок «Локомотива» в прошлом, теперь вынужден частенько уступать свое место на поле молодому россиянину Лысову. Кто знает, не будь лимита, может и Массимо Каррера чаще пользовался бы услугами Педро Роши, хотя… Скорее всего он, как и Петкович просто проигрывает конкуренцию за место в основе.