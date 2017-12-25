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«Жертва лимита» – так главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал сербского защитника красно-белого клуба Марко Петковича, который в чемпионате России на поле появился всего пять раз.

Нас заинтересовала тема иностранных игроков, которые приехали в Россию, но теперь страдают от нехватки игрового времени из-за лимита на легионеров. Однако сначала мы хотим объяснить, почему это понятие нельзя отнести к Петковичу, несмотря на слова итальянского тренера.

Жертва Ещенко

Марко Петкович – «жертва лимита». Серб сидит на скамейке из-за того, что в составе на поле нельзя выпускать большое количество легионеров… Звучит красиво, но… Да, куда же без этого предательского «но»? Слова Карреры, если посмотреть на статистику, не соответствуют действительности. Объясним почему.

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Как вы помните, у нас в чемпионате на поле единовременно могут появляться шесть иностранных футболистов. То есть, минимальное число игроков с российским паспортом в составе должно составлять не менее пяти. Однако из 20-ти матчей «Спартак» 11 начинал в шестью российскими игроками в стартовом составе. При этом лишь в одном из этих случаев, в пятом туре, на поле был и Марко Петкович. В десяти остальных случаях, ровно в половине от всех игр команды, Петкович оставался в запасе при том, что в составе было вакантное место для иностранца. На поле каждый раз выходил Андрей Ещенко.

В последний раз в чемпионате России Петкович появлялся на поле 28 октября в матче 15 тура чемпионата страны против «Ростова». Наверняка он не вышел бы и на эту игру, если бы не травма, не позволившая сыграть Ещенко.

Но и это еще не все. Если в чемпионате России лимит на легионеров присутствует и его хоть косвенно, но можно назвать одной из причин того, что Петкович сидит в запасе, то в Лиге чемпионов «Спартак» никто в выборе футболистов не ограничивал. Несмотря на это, Петкович из шести матчей принял участие лишь в двух, причем лишь в одном он вышел на поле в основном составе. В игре против «Ливерпуля», которая завершилась разгромом «Спартака» со счетом 0:7 его не было даже в заявке. Выходит, дело не в лимите? Может Петкович просто не тянет?

Настоящие «жертвы лимита»

В то же время в российских клубах прозябает на лавках целый ряд реальных «жертв лимита», иностранных футболистов, которые по-хорошему должны бы выходить на поле, но не могут этого сделать исключительно из-за того, что на их позиции играет так называемый «паспорт».

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В «Краснодаре» крепко на лавку присел колумбийский атакующий полузащитник Рикардо Лаборде. Его проблемы начались еще в прошлом сезоне, когда в чемпионате России он явно недополучил игрового времени. Однако в Лиге Европы игрок провел на поле все матчи, в которых только мог появиться. В этом сезоне Лаборде тоже используют в основном для того, чтобы затыкать дыры, хотя в пяти матчах чемпионата он отличился двумя забитыми мячами. Это и так неплохой показатель. Но он становится еще лучше, если посмотреть, сколько минут на поле провел Рикардо – всего 156. Получается – по голу за каждые 78 минут игрового времени. Такой результативностью не может похвастаться даже Лионель Месси – автор наибольшего количество голов в этом сезоне в Европе.

Еще один яркий пример «жертвы лимита» – Кристиан Нобоа, который в чемпионате появился на поле лишь два раза, успев отличиться результативной передачей. В Лиге Европы, где ограничений нет, Нобоа выходил на поле пять раз. Результат удивляет – три голевые передачи! По этому показателю он в сезоне опережает таких игроков, как Кокорин, Дриусси, Ригони и Кузяев, уступая лишь Полозу и Паредесу, проведшим на поле более двух десятков матчей.

И таких игроков в нашем чемпионате много. Те же Сонг с Лестьеном сидят в запасе «Рубина» отчасти из-за перебора иностранцев в составе казанского клуба. Ристич  не играет за «Краснодар» так часто, как того хотел бы. Виталий Денисов, ключевой игрок «Локомотива» в прошлом, теперь вынужден частенько уступать свое место на поле молодому россиянину Лысову. Кто знает, не будь лимита, может и Массимо Каррера чаще пользовался бы услугами Педро Роши, хотя… Скорее всего он, как и Петкович просто проигрывает конкуренцию за место в основе.

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