О ГЛАВНОМ

Вы знаете, что МОК запретил мне, как бывшему министру спорта посещать Олимпийские игры. Завтра (26 декабря) я подам иск в CAS и попросил исполком приостановить свои полномочия президента. Мандат остается у меня до 2020 года. Мы этот вопрос подробно обсудили. Никита Павлович попросил не оставлять его исполняющим обязанности. Еще два вице-президента Сергей Анохин и Сергей Прядкин поступили также. Поэтому временно исполнять обязанности президента РФС будет генеральный секретарь организации Александр Алаев. Исполком поддержал это решение. Повторюсь, я временно приостановил свои полномочия и никакой отчетно-выборной конференции мы собирать не будем. Пока Президент России мне доверяет, буду в должности вице-премьера курировать вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.

О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА 25 ДЕКАБРЯ

Заслушали главного тренера сборной России Станислава Черчесова о выступлении национальной команды и планах подготовки к чемпионату мира-2018.

Поставили задачи всем футбольным и мини-футбольным сборным России на 2018-й год.

РФС полностью расплатился со всеми долгами и задолженностями.

Заслушали отчет Российской футбольной премьер-лиги, профессиональной футбольной лиги. Ни один турнир не был сорван, все матчи сыграны. Мы им продлиликонтракт на проведение своих соревнований.

Обсуждались вопросы создания хороших условий и для игроков, и для болельщиков. В частности, нужно строить универсальные футбольные манежи, где можно проводить матчи любого уровня.

Будет проведена работа над новой стратегией развития футбола.

Посещаемость матчей Премьер-лиги выросла на 15 процентов. Но мы понимаем, что это – за счет 3-4 команд.

Поддержали проекты «Мини-футбол в школы» и «Мини-футбол в вузы».

По лимиту на легионеров: в течении трех лет он останется прежним, но с сезона 2020/21 гг. в заявке будет 25 игроков и 7-8 из них могут быть легионерами.

Через 3 года будем вводить потолок зарплат для первого контракта молодого игрока.

О ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ ПЕРЕД ЧМ-2018

* В марте сборная России сыграет с Бразилией (в «Лужниках») и Францией (в Санкт-Петербурге).

* На последнем сборе наша команда проведет товарищеские матчи с Австрией (в Зальцбурге) и Турцией (на стадионе «Динамо» - если его успеют сдать или другой московской арене)