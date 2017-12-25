Вот как при скромном участии «Советского спорта» стала возможна очень добрая история, благодаря которой мы запомним 2017-й.

В конце года принято подводить итоги: что произошло за год, что важное сделано. Но часто бывает, что яркие события происходят тогда, когда итоги уже кажутся подведенными.

В день, когда весь католический мир, в том числе Германия, готовился к Рождеству, информационное агентство Sputnik Deutschland выпустило сюжет о русской девушке Эвелине Антоновой. Эва – так называют ее друзья – пострадала в теракте, который произошел в петербургском метро 3 апреля. О пострадавших в этой ужасной трагедии сначала говорили много, потом – только третьего числа каждого месяца.

Сейчас Эва, как и другие выжившие из того вагона, проходит курсы лечения, реабилитации, старается жить обычной жизнью. И в этой непростой череде событий нашлось место сказке: подарок Эвелине передал ее любимый футболист – Оливер Кан: футболку «Баварии» и диск с автографом, а еще письмо со словами поддержки.

– Оливер Кан знает про меня! – удивленно и восторженно воскликнула Эва на трибунах стадиона «Санкт-Петербург», куда она приехала с корреспондентом «Спутника».

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Все началось чуть раньше. С Эвелиной мы знакомы не были: тогда в апреле корреспондент «Советского спорта» увидела множество тревожных репостов о состоянии Эвы после теракта от ее друзей-однокурсников.

На страничке девушки «ВКонтакте» мы нашли посты о сборной Германии и «Баварии» – просто невероятное количество фанатских картинок, эмоций во время игр, фотографий. У петербургской редакции «Советского спорта» появилась идея порадовать Эвелину. Требовалось только одно: сборная Германии должна была выйти в финал Кубка конфедераций и приехать в Петербург.

После победы немцев в сочинском полуфинале мы написали письмо пресс-атташе сборной Германии, несколько дней ожидания – и пришел ответ! «Нет проблем», – ответил невероятно добрый Йенс Гриттнер. Прямо перед финалом его коллега Томас Хакбарт передал футболку, на которой Йоахим Лев написал «Всего наилучшего тебе, Эвелина!», а все игроки оставили автографы.

Подарок сборной Германии тронул девушку до глубины души. Наш репортаж прочитали журналисты «Спутника», они решили выяснить, почему Эвелина болеет за сборную Германии. Тогда-то она и рассказала, что ее любимый игрок – легендарный Оливер Кан. Еще в детстве Эвелину поразило, как он командует своими игроками из вратарской. Неравнодушные корреспонденты решили рассказать Кану про его русскую поклонницу. И великий вратарь не просто прочитал эту новость, а ответил: попросил передать девушке подарок.

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Илона Пффейфер, журналист Sputnik Deutschland, сама приехала в Петербург, чтобы вручить бесценную посылку от Кана. После целого дня с Эвелиной она сказала: «Я редко общаюсь с героями своих материалов, но с Эвой хочется продолжать разговаривать».

Это правда: Эвелина – чудесная, искренняя, оптимистичная и эмоциональная. Она любит не только футбол, но и хоккей, биатлон. В кафе с видом на украшенный к Новому году Невский проспект она серьезно рассуждала о том, нужно ли нашим ехать на Олимпиаду, а потом завороженно слушала о Рикко Гроссе, у которого Илона брала интервью.

Эва мужественно вспоминает детали страшной трагедии, которая случилась и с ней тоже, в ее жизни. Становится даже неловко, что она держится, а ты еле останавливаешь слезы. И снова приходится сдерживать слезы – на этот раз радости – когда видишь, какое счастье приносит человеку один подарок. Подарок ее кумира.

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Один из главных итогов года – то, что эта история вообще случилась. То, что в мире – несмотря на весь информационный мусор и попытки раздора – есть неравнодушные люди, для которых нет границ. Спасибо за это всей сборной Германии, ее отзывчивой пресс-службе, спасибо Sputnik Deutschland, спасибо Оливеру Кану. Спасибо Эвелине.

Для съемок сюжета Sputnik Deutschland обратился к «Советскому спорту» с просьбой помочь решить организационные вопросы в Петербурге. Мы благодарим представителей комитета по физической культуре и спорту Эдуарда Дворкина и Александра Милькамановича за помощь в съемках на стадионе «Санкт-Петербург».