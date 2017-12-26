Как только стало известно об уходе Мутко с поста главы РФС, сценарий, похоже, стал реализовываться как по нотам: ФИФА тут же выступило с заявлением о том, как благодарит Мутко за проделанную работу и особенно благодарит – за принятое в интересах чемпионата мира решение. Похоже, такие тексты пишутся заранее. Как пресс-релизы на все случаи жизни и как некрологи, заранее с давних пор заготавливаемые газетами для каждого из значимых людей.

Но европейская пресса славится своим свободолюбием. И там работают не пропагандисты, а журналисты, главная задача которых – обратить внимание читателя на нестыковочки.

Издание «Фокус» в материале «Мутко уходит, чтобы отдохнуть 6 месяцев» сразу же заявляет: «Слишком много вопросов к этому спортивному чиновнику. После расследований МОК выяснилось, что он слишком глубоко погружен в российскую допинговую грязь». Он ушел со своего поста, но остался в Оргкомитете ЧМ-2018, сетует издание и приводит слова тренера Оттмара Хитцфельда:

- Я не думаю, что такое было бы возможно в Германии или в наших соседних странах, но в России могут быть и другие законы. Мутко - это позор для спорта и футбола в целом.

Здесь же издание намекает, что вице-премьер знает списки российских спортсменов, которые принимали допинг-коктейли и чьи образцы мочи были обменены.

Другие немецкие издания так же сетуют на то, что Виталий Мутко останется по-прежнему одной из влиятельнейших фигур российского футбола, и ждет, когда же в ФИФА начнут отдельное расследование в отношении чиновника.