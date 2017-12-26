Все-таки жаль, что в новогоднюю ночь Первый канал не покажет привычный всем фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Там есть замечательный момент, очень подходящий к сегодняшнему «решению». Женя Лукашин собирается в аэропорт, между ним и Надей происходит такой диалог:

– Ну что вы делаете?!

– Я ухожу.

– Вы же ищете предлог, чтобы остаться.

– Да, ищу, но не нахожу.

– А я не могу найти предлог, чтобы вас задержать...

Думаю, все последние дни Виталий Мутко общался так не только с тем, кто уполномочен принимать решение о его отставке, или подчиненными, - но и сам с собой. И в конце концов - сам себя убедил. Что это «серьезное решение» и что этого «будет достаточно».

Не будет. Все это мы уже проходили.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталий Мутко оставил пост министра спорта. Его занял олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, сам же Мутко отправился на повышение и стал вице-премьером, курирующим вопросы спорта. Формальная отставка на деле стала расширением полномочий. Разумеется, обозленные «западные партнёры» все прекрасно поняли. Никакого смысла эта рокировка не имела, что и показало решение о допуске России на игры в Пхенчхан лишь в нейтральном статусе.

Не стоит умиляться быстрой реакции из ФИФА - она выдержана в стиле политеса и будет забыта при первом же удобном случае. Тем более что сам по себе жанр «временного прекращения исполнения обязанностей» – ни к чему, извините, не обязывает. Мутко может вернуться на пост президента РФС в любой удобный ему день.

Комментируя итоги исполкома РФС, Валерий Газзаев, как обычно был ярок: «Временной может быть только беременность!» Сарказм одного из главных оппонентов Мутко легко объясним – это решение вообще не выглядит решением, никто в точности не может объяснить, что оно означает. Совершенно ясно, что Александр Алаев, генеральный директор РФС, ставший и.о. президента, самостоятелен в управлении будет весьма условно. Слушайте, ну в России живём, прекрасно знаем, что чем угодно руководить можно «из кустов». Да и главный пример на тему «ухожу, чтобы остаться», был настолько красноречив и ярок, что забыть его невозможно.

Не надо думать, что в ФИФА или где бы то ни было ещё - поведутся на казённые формулировки и патетику временно сложившего свои полномочия президента. Дураков сейчас вообще мало, а особенно мало их среди тех, кто по любому поводу ищет возможность прицепиться к российскому спорту. Против Мутко играют две вещи. Во-первых, существует загадочный список российских футболистов, замешанных в истории с допингом. Все мы понимаем, что допинга никто не принимал, но прецедентное право легко позволит отстранить их от чемпионата мира на основании либо царапин на пробирках, либо присутствия в «списке Родченкова». И как уже писал «Советский спорт», информация о существовании этого списка, его количественном составе, и возможных последствиях – у РФС уже есть.

Вторая претензия ФИФА к Мутко только что была озвучена бывшим кандидатом в президенты РФС Алишером Аминовым. Речь о конфликте интересов министра спорта, принимающего решение об аккредитации той или иной организации, выдвигающей кандидатов в президенты, и самим кандидатом. Собственно, когда это одно и тоже лицо – конфликта интересов избежать трудно. В ФИФА на это обратили внимание, и поставили на вид РФС.

Ни одну из обозначенных проблем временное самоотстранение Мутко не решает. Более того, все выглядит именно так, что, как и два года назад, Россия пытается «изящными ходами» запутать весь остальной мир. Не услышать бы рано или поздно «их там нету» в отношении «временно беременного»...

А самое главное – неужели кто-то поверит, что Мутко оставил свой пост только для того, чтобы разбираться с CAS? Ну это ведь даже не смешно. Именно поэтому Виталий Леонтьевич пытается уйти, но остаться. Именно это так бесит Газзаева. Именно на это, в конечном итоге, отреагирует весь остальной мир.

А пострадавшим в конечном итоге окажется весь российский футбол. Жалеть его уже давно не стоит, но и наблюдать «танцы с бубном» - нет никаких сил. Когда-то мы слышали, что спортивные федерации должны возглавлять профессионалы. Жаль, что все это осталось красивым лозунгом.

Кстати, Александр Алаев – весьма профессионален. И может вырасти в хорошего футбольного управленца. Но только в том случае, если принимать решения будет сам. Взять на себя руководство футбольной федерацией за полгода до чемпионата мира – шаг довольно рискованный. Но думаю, Алаев прекрасно понимает, что ничем не рискует - решать все равно будет Мутко. Но теперь у «президента в отпуске» есть ещё и возможность ни за какие решения не отвечать, поскольку формально он обязанности с себя сложил. Вопрос - где и на ком осталась ответственность, ведь обязанностей без неё не бывает.