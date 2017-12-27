Форвард команды Дрис Мертенс ответил на вопросы Corriere della Sera о роли тренера, конкурентах в чемпионате и своем будущем.

«ХОДОМ МАТЧА КОМАНДУЕМ МЫ»

– «Юве», «Наполи», «Интер», «Рома». Кто закончит чемпионат на первом месте?

– Такой порядок мне не очень нравится. Давайте я его подправлю, поменяю местами две первые команды.

– Пара ничьих и поражение могут все перевернуть.

– Но мы на ходу и будем сражаться за победу до конца.

– Соблюдаете договор, который вы с партнерами заключили в раздевалке в начале сезона, пообещав друг другу чемпионство?

– Вам нравится преподносить это так – что ж, это хорошо. Я скорее заключил договор с городом, который тридцать лет ждет победу. Я остался в Неаполе, чтобы добиться ее.

– Но завоевание скудетто – не заслуга одного игрока.

– Совершенно верно. «Наполи» – мощная команда, в которую я очень верю. Ее тренирует командир, изменивший жизнь всех нас. Он сделал нас целеустремленной и крепкой боевой единицей, превратил обычных игроков в сильных.

– Как именно?

– Маурицио Сарри передал нам свое понимание футбола, философию, которая отличает нас от других, помогает показывать свою игру в ее самом лучшем виде: если мяч у «Наполи», ходом матча всегда командуем мы. Мы стали играющей командой, это большой плюс.

«НАС ХОРОШО ИЗУЧИЛИ»

– Вы не забивали шесть матчей подряд. Не приуныли?

– Я не тот центрфорвард, который живет только забитыми мячами. Не стою в штрафной в ожидании передачи-конфетки. Работаю вместе с командой и на нее. Голевая передача имеет то же значение, что и гол, если мы выигрываем. Моя цель – три очка.

– Однако приходится всегда быть на пике формы.

– Это сложный момент, и мы пытаемся пройти его достойно. Что ж, спад может случиться. Вот он случился, но, по-моему, мы потеряли немного – «Интер» нас обходил ненадолго, чемпионат в середине своего пути. Не знаю, чем все закончится, но целью остается скудетто.

– Все проблемы – от физической и моральной усталости?

– Не думаю. Мы молоды и активны. Я мог жаловался, когда играл мало, а не сейчас, когда постоянно на поле. Скорее, мы стали заложниками нашей игры. Нас хорошо изучили, знают, как нам противостоять. Нужно в чем-то меняться, чтобы удивлять и быть более непредсказуемыми.

– Простите за напоминание, но «Наполи» попрощался с Лигой чемпионов.

– Верно, и есть мнение, что мы ей пренебрегли или подсознательно предпринимали меньше усилий. Однако мы выкладывались полностью. Так же, как будем делать это и в Лиге Европы. В футболе не все ровно и гладко, бывают случаи, когда что-то не складывается в нашу пользу. Случаются травмы важных игроков Но, конечно, это не оправдание, к ним нужно быть готовыми.

– Все осложняется тем, что по сравнению с другими командами у «Наполи» короткая скамейка.

– Когда я говорю «сильная команда», имею в виду 25 игроков, готовых сделать все, чтобы достичь поставленной цели. Второй тайм против «Фиорентины» показал, что мы восстановились и на правильном пути. Другие клубы не менее сильны, но мы можем с ними бороться.

– С «Ювентусом» и «Интером»?

– Не любитель рассуждать о том, что происходит у других. Обе эти команды могут создавать трудности до самого конца чемпионата, но мы думаем о том, как стать лучше. По сравнению с прошлым сезоном мы повзрослели, не ставим себя в зависимость от ситуации или от других клубов. Мы научились работать над собой, навязывать всем свою игру.

«ЮБИЛЕЙ ИГУАИНА? ЗАБЫЛ!»

– Поздравили Игуаина с 30-летием?

– Ой, забыл! Бывает. Но не думаю, что он обратил на это внимание. Гонсало – блестящий форвард, мы и раньше это знали. Но сейчас он играет в другой команде. Не хотел бы о нем говорить.

– Когда-нибудь, возможно, и вы приедете в Неаполь в качестве гостя, встретив, однако, другой прием…

– Я остался в Неаполе потому, что поверил в этот коллектив, в силу Сарри, в перспективы клуба. Мог бы получать огромные деньги в Китае, но Неаполь отчасти стал моим городом, и фанаты заслуживают скудетто. Мы пытаемся его завоевать. Надеемся, у нас это получится.

– А что потом?

– Отпразднуем вместе. Потом – чемпионат мира, и мне жаль, что Италии на нем не будет. Мундиаль с Италией и без нее – это разные турниры. Увы, в отборочной группе она попала на Испанию.

– Вы останетесь в «Наполи»?

– У меня еще два года контракта.

– С отступными в 28 миллионов евро, которые вы сами и определили.

– Ко мне никто не обращался. В любом случае, я сосредоточен на настоящем, хочу наслаждаться футболом и выигрывать. О будущем не размышляю. В футболе случается всякое, спешить не нужно.

«ТРЕНЕРОМ РАБОТАТЬ НЕ БУДУ»

– Кстати, о контрактах. У вас есть мысли по поводу ситуации с Доннаруммой?

– Не знаю, я всегда сначала думаю, потом подписываю. Когда на кону такие деньги, полагаю, психологическое давление не может как-то влиять. Но я не в курсе подробностей ситуации.

– Икарди, Джеко или Белотти – форварды, не похожие на вас. Кому отдали бы предпочтение?

– Все сильны, но я выбрал бы Мертенса.

– Кем станет Мертенс после завершения карьеры игрока?

– Точно не тренером, это отнимает слишком много нервов. А вот работать с детьми в футболе мне было бы приятно.

– А Сарри много нервничает?

– А как бы вы это назвали, если он выкуривает по пять пачек сигарет в день?!

Дрис МЕРТЕНС

Нападающий

Родился 6 мая 1987 года в Левене, Бельгия.

КАРЬЕРА

Бельгийский «Эндрахт Алст» (2005–2006), голландские «АГОВВ» (2006–2009), «Утрехт» (2009–2011), ПСВ (2011–2013). С июня 2013 года – в «Наполи». Провел за команду 209 матчей, забил 81 мяч.

ДОСТИЖЕНИЯ

Обладатель Кубка и Суперкубка Голландии (2011/12), Кубка и Суперкубка Италии (2013/14).

За сборную Бельгии провел 60 матчей, забил 13 мячей.