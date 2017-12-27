В руководстве каждого футбольного клуба знают, что контракт с игроком следует продлевать за год-полтора до его истечения. Ведь по окончании действия договора любой футболист может уйти бесплатно, а за полгода до этого вправе вступать в переговоры с любым клубом без согласия своего нынешнего работодателя. «Советский спорт» представляет вам сборную звезд, состоящую из игроков, у которых заканчиваются контракты в конце сезона.

Вратарь

Пепе Рейна («Наполи»)

Трансферная стоимость: 2 млн евро (transfermarkt.com)

Минувшим летом испанец отклонил предложение клуба о продлении контракта на два года. Его не устроили условия по заработной плате. Рейна настаивал на увеличении своего жалования до 3 млн в год, но руководство «Наполи» посчитало эту сумму завышенной и теперь ищет нового вратаря.

Правый защитник

Хуанфран («Атлетико» М)

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Ветеран «Атлетико» проводит в столичной команде восьмой сезон. В последнее время он стал проигрывать конкуренцию хорвату Шиме Врсалько. Судя по всему, «матрасники» на Хуанфрана больше не рассчитывают. Впрочем, можно не сомневаться, что еще пару сезонов 32-летний защитник способен поиграть на высоком уровне.

Центральный защитник

Стефан Де Врей («Лацио»)

Трансферная стоимость: 27 млн евро

Лидер обороны «Лацио» проводит отличный сезон. Но продолжать свою карьеру в серии А не желает. Еще бы, ведь 25-летним защитником интересуются «Барселона» и «Ливерпуль». Пора идти на повышение.

Центральный защитник

Джорджо Кьеллини («Ювентус)

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Тяжело себе представить, чтобы туринцы решили расстаться с легендой клуба. 13 лет верой и правдой Кьеллини служит «Ювентусу». Но что будет дальше? Подпись под новым соглашением пока не поставлена.

Левый защитник

Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: 22 млн евро

3 года назад «МЮ» приобрел Блинда у «Аякса» за 18 млн. С приходом в команду Моуринью голландцу все сложнее стало пробиваться в основу. Поэтому есть основания полагать, что универсальный игрок в скором времени покинет «Олд Траффорд».

Центральный полузащитник

Яя Туре («Манчестер Сити»)

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Не желая до завершения карьеры просиживать на скамейке запасных, 34-летний полузащитник готов сменить прописку. Во многих клубах Европы и Китая Туре будут рады. Осталось решить, куда переходить.

Центральный полузащитник

Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: 30 млн евро

С появлением в «МЮ» Неманьи Матича у Эрреры возникли проблемы с игровой практикой. В 2014 году «манкунианцы» заплатили за испанского полузащитника 29 млн. Примерно по той же цене его еще можно продать. А если этого сделать не удастся, то он может уйти бесплатно.

Правый вингер

Арьен Роббен («Бавария»)

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Когда Роббен здоров, он по-прежнему показывает отменный футбол. Руководство «Баварии» подумывает над тем, чтобы продлить контракт с летучим голландцем. Но окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Атакующий полузащитник

Месут Озил («Арсенал»)

Трансферная стоимость: 45 млн евро

«Арсенал» никак не может договориться с немцем по поводу продления сотрудничества. В 2013 году он пришел в команду из мадридского «Реала», а в 2018-м, вполне возможно, уйдет в «Барселону». Ну или в «МЮ» к Моуринью.

Левый вингер

Алексис Санчес («Арсенал»)

Трансферная стоимость: 65 млн евро

Как и Озил, чилиец пока не продлил контракт с «канонирами». По слухам, уход Санчеса практически вопрос решенный. Это связано с планами самого игрока. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» готовы в любой момент воспользоваться ситуацией.

Нападающий

Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Вернувшись на поле после серьезной травмы, швед постепенно набирает форму. За «Юнайтед» он будет играть до конца сезона. А дальше наверняка клуб покинет. Учитывая, что сам Златан от футбола не устал, может быть, мы увидим его где-нибудь еще. Из 5 топ-чемпионатов Ибрагимович не выступал только в бундеслиге.