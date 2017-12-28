В свои 18 полузащитник уже играет в главной сборной страны, считается одним из самых талантливых футболистов и умеет одинаково эффективно закрывать сразу несколько позиций. Им интересовался «Зенит-2», а его агент ведет переговоры с клубами российской премьер-лиги.

«ХОЧУ ПРЕВЗОЙТИ ДОСТИЖЕНИЯ РАХИМОВА»

- Вас называют универсалом, играете и в опорной зоне, и в центре полузащиты и на флангах атаки. Есть любимая позиция на поле?

- Меня учили играть практически на всех позициях, но больше всего нравится амплуа опорника.

- Тренеры не говорят иногда, мол, ты напоминаешь такого-то футболиста?

- Нет, тренер не говорил, что я похож на кого-то, просто приводил в пример Пирло, Зидана и многих других легендарных футболистов, кто играл на этих позициях.

- Вас в скаутских отчетах как раз сравнивают с Пирло…

- Это маэстро мирового футбола, и мне очень хочется его увидеть вживую. Своей игрой он воспитал многих мальчишек.

- Главный тренер клуба Мухсин Мухамадиев когда-то играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Что-то рассказывал о российском футболе?

- Нет, но знаю, что Мухамадиев играл в «Памире» с Рашидом Рахимовым. Я только по историям старшего поколения знаю, как они играли: старейшины, родители, дедушки рассказывали про наш великий «Памир» во времена Союза. Я с большим интересом их слушал. Говорили, что на стадионе имени Фрунзе всегда было веселье, когда играл «Памир».

- Вы упомянули Рахимова. Он самый известный футболист в истории Таджикистана? Цель – повторить путь Рахимова?

- Да, он, наверное, самый прославленный футболист в истории таджикского футбола. Поиграл в Европе, кроме того, сейчас является успешным тренером. Чтобы повторить его игровую карьеру, мне нужно много работать, я к этому готов. Но я человек амбициозный, хотелось бы не только повторить, но и превзойти достижения Рахимова. Хочу стать первым таджикским футболистом, сделавшим карьеру в большом европейском клубе. Думаю, Рашид Маматкулович только обрадуется, если у меня или другого его соотечественника получится закрепиться в одной из ведущих лиг Европы.

«ЗЕНИТ»? НЕ ИГРАТЬ, ПОЛУЧАЯ ДЕНЬГИ, НЕ ДЛЯ МЕНЯ»

- Следите ли за чемпионатом России? И есть ли игрок, на которого хотели бы быть похожим?

- Конечно, слежу за чемпионатом России, смотрю практически все матчи, что показывают по ТВ. Особенно мне нравится игра Глушакова и Игоря Денисова.

- В первую сборную вы попали в 17 лет. Это рекорд для Таджикистана или нормальное явление?

- Не знаю насчет рекорда, но я был очень рад попасть в основную команду в таком юном возрасте. Спасибо тренерам и руководству Федерации футбола Таджикистана за их доверие.

- Вы играли за первую сборную против Непала. Это был самый необычный выезд?

- С Непалом играли в Катманду. Очень хотелось увидеть самую высокую гору в мире, Эверест, увы, не получилось. Нам тогда нужно было побеждать, очень серьезно настраивалась. Непал играл дома, и мы остерегались соперника. Информации о команде было мало, но все-таки сумели просмотреть их матч с Йеменом. В итоге выиграли со счетом 2:1.

- Еще вы играли за Таджикистан на Мемориале Гранаткина в 2017 году. И стали одним из лучших полузащитников турнира.

- Очень запоминающийся для меня турнир! Понравился матч против Греции, где я забил гол, и наша сборная победила 1:0.

- После турнира вами заинтересовался «Зенит». Если бы позвали, переехали бы, понимая, что играть в первой команде не будете?

- Приехать в Россию или куда-либо еще, подписать контракт и не играть, получая деньги, — такой вариант категорически не устраивает. Я молодой футболист, в первую очередь мне нужна игровая практика. Хочу приносить пользу команде на поле: отбирать мячи, отдавать голевые передачи, забивать, помогать набирать очки.

- Карьера в России – это цель или больше в Европу хочется?

- У каждого футболиста есть цель играть на высоком уровне. Достигаешь максимума в той лиге, в которой играешь, надо уезжать в более сильный чемпионат. Если смогу достичь своей цели ­— вырасти в России, — подумаю, что делать дальше.

МНЕНИЕ

«ЭХСОНИ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ ШИРОКОВЫМ»

Агент полузащитника, Павел Нестеров, рассказывает, чем так хорош молодой футболист, и в каких российских клубах он может оказаться в ближайшее время.

- Как нашли игрока? И чем он так крут?

- Я нашел его на Мемориале Гранаткина-2017. Пошел на игру сборной Таджикистана, Эхсони резко выделялся на фоне остальных. Позже переговорил с ним через общих знакомых, подписали соглашение. В чем его крутость? Мобильный, креативный футболист, с задатками лидера, но главное его качество – это длинный пас. Он выполняет его с высокой точностью. И вообще выделяется культурой паса, Эхсони со временем вполне может стать новым Романом Широковым.

- Каким российским клубам футболист пригодился бы уже сейчас?

- Практически всем командам, но хотелось бы учесть фактор тренера. Важно поработать со специалистами, которые умеют раскрывать потенциал молодых игроков. Если говорить о конкретных клубах, то футболист мог бы заиграть в «Спартаке». Эхсони можно было бы обкатать в «Спартаке-2». И со временем он бы занял место в первой команде. Тем более в клубе работает Роман Пилипчук, который прекрасно знает игрока по молодежной сборной Таджикистана. Футболист пригодился бы и «Уфе». Есть примеры Зинченко, Облякова - там молодым доверяют, и они это доверие оправдывают. Еще Эхсони мог бы заиграть в «Крыльях Советов» Тихонова, к тому же в штабе работает Виталий Левченко, его тренер по юношеской и молодежной сборной Таджикистана. Проще всего полузащитнику было бы адаптироваться в «Ахмате», где схожая с Таджикистаном среда. Плюс Галактионов умеет работать с молодежью. В ЦСКА, возможно, ему какое-то время пришлось бы поиграть за молодежку, хотя по потенциалу Эхсони явно сильнее, чем молодежь армейцев на этих позициях. Он может стать улучшенной версией Натхо.

- Есть ли сейчас интерес от российских или европейских клубов?

- Было предложение от «Зенита-2», но не срослось. Сейчас веду переговоры с несколькими клубами премьер-лиги. Поступали конкретные предложения от клубов из ОАЭ, но мы не стали их рассматривать - неинтересно в плане развития карьеры. Также был интерес от европейского клуба, но из очень слабого чемпионата.