Всего послов ЧМ-2018 75. 15 из них имеют федеральный статус, а остальные представляют 11 городов, где пройдут матчи.

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Олеся Владыкина – одна из трех послов от Москвы. В интервью она рассказывает, где познакомилась с футболом, что посмотреть в столице в первую очередь и почему будет болеть за Россию и Египет.

«ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА НОЧНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО МОСКВЕ»

- Олеся, как вы стали послом чемпионата мира-2018?

- Мне позвонили и спросили, как я к этому отношусь. Я ответила: «Отлично» и сразу согласилась.

- Даже не раздумывали?

- Ни секунды не думала (улыбается). Это же очень почетно – представлять такое грандиозное событие в родном городе. Я понимаю, сколько возможностей и перспектив возникает в связи с проведением чемпионата мира в России. Это и популяризация футбола, продвижение здорового образа жизни, прекрасная возможность пообщаться с людьми, пополнить багаж своих знаний. 12 декабря на празднике московского футбола в «Лужниках» мне, Дмитрию Губерниеву и Марии Киселевой вручили специальные сертификаты, подписанные мэром столицы.

- Где он хранится?

- На стену я сертификат пока не повесила, просто лежит дома.

- Вы спрашивали, какие у посла ЧМ-2018 есть права и обязанности?

- Пока нет, но у меня есть определенный опыт подобной деятельности (Владыкина была послом Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи 2014). Если будет что-то особое, мне скажут. Если кратко и в общем: нужно сплотить людей вокруг спортивного праздника, постараться, чтобы каждый участник стал частью единого целого.

- Вы – посол ЧМ-2018 от Москвы. Какие места посоветуете посетить футбольным болельщикам и гостям столицы?

- За один-два дня все красоты Москвы точно не успеешь увидеть. Очень трудно выбрать что-то, ведь в Москве так много красивых мест. К примеру, культурные направления – театры, музеи, храмы, соборы, площади. Столице есть, чем гордиться. Молодежь тоже найдет, чем заняться.

- И все-таки, что посмотреть в первую очередь?

- Посоветую экскурсию по ночной Москве. Посмотрите центр, Красную площадь, «Лужники», конечно, Воробьевы горы…

«ПУСТЬ РОССИЯ И ЕГИПЕТ ВЫЙДУТ В ПЛЕЙ-ОФФ»

- Когда вы узнали, что есть такая игра футбол?

- В детстве, когда ездили в спортивные лагеря, мы там играли в футбол. У нас были разные команды – и чисто девчачьи, и смешанные. Мне всегда играть очень нравилось. Можно сказать, футбол – моя детская любовь.

- Сейчас следите за разными чемпионатами и турнирами?

- Всегда смотрю такие большие турниры, как чемпионаты мира и Европы и, конечно, болею за сборную России. Я понимаю, насколько тяжело бывает спортсменам, да и сам процесс боления меня захватывает.

- Есть любимые футболисты или клубы?

- Не буду никого выделять. Просто есть игроки, о которых я знаю больше. Благодаря тому, что я стала послом ЧМ-2018, постараюсь разобраться во всем получше.

- Думал, вы, как и подавляющее большинство болельщиков, выделите Месси и Роналду.

- Про них, я, конечно же, знаю. Была даже в музее Роналду на португальском острове Мадейра.

- За какую команду, кроме России, будете переживать на чемпионате мира?

- За Египет.

- Неожиданный выбор.

- Я интересуюсь древними религиями и историей. А Египет в этих вопросах – одна из самых интересных стран. Жалко, что египтяне попали в одну группу с Россией. Ну, пусть, выйдут в плей-офф вместе.

- Какие еще города ЧМ-2018 планируете посетить?

- О, я бы хотела поездить по всем 11 городам, которые будут принимать матчи чемпионата мира. Если появится такая возможность, буду только рада.

- Планируете взять отпуск на время чемпионата мира?

- В планах участвовать в этом спортивном празднике по полной программе.

- А послам ЧМ-2018 полагаются билеты на матчи? Сколько они будут стоить?

- Даже не знаю. Думаю, какие-то варианты предложат.

«СИТУАЦИЯ В ПРИНЦИПЕ УЖАСНАЯ!»

- Каково ваше мнение о том, что творится вокруг наших паралимпийцев и участия паралимпийской сборной России в Играх-2018 в Пхенчхане?

- Это все – политика. К сожалению, такие события происходят впервые, и человечество просто не знает, как действовать в подобных ситуациях. Наши спортсмены – молодцы, они держатся просто потрясающе. Но у них нет возможности хоть как-то повлиять на решения. Ребят поддерживают большое количество людей, и это сильно помогает. Все, конечно, понимают, что вокруг этого вопроса много несправедливости. Сейчас представителям летних видов спорта нужно думать о Паралимпиаде в Токио-2020, вк сожалению Рио-де-Жанейро-2016 мы упустили.

- Вы же должны были выступать на Паралимпиаде в Рио.

- Да, готовилась до последнего дня. И пережила всю эту эпопею с недопуском на Игры целой команды. Было много вопросов и непонимания, но время лечит. И помогает разобраться во всем.

- Для кого обиднее новость о недопуске на Паралимпиаду: вам, двукратной паралимпийской чемпионке или дебютанту, для которого Игры могли стать первыми в карьере?

- Здесь нет никакой разницы. Паралимпиада же – уникальное событие, которое проходит раз в четыре года. Ситуация в принципе ужасная!

- К Токио-2020 вы будете готовиться?

- Нет. Я в июне завершила спортивную карьеру и ушла в свободное плавание.