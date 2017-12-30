Немецкий футбол ушел на непродолжительный перерыв, но в «Боруссии» продолжают кипеть страсти. Команда сенсационно провалила осенний отрезок чемпионата, практически завалив весь сезон. И если в чемпионате Германии «шмели», отстающие всего на два очка от идущего вторым «Шальке», еще ничего не потеряли, то с мечтами о плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пришлось расстаться.

Президент дортмундского клуба Райнхард Раубалль в одном из интервью признал, что назначение на пост главного тренера Петера Боша, сменившего в июле весьма успешного Томаса Тухеля, было ошибкой.

– Анализируя наши действия, мы должны признать, что совершили ошибку и приняли неверное решение. По-человечески нам очень жаль, но это просто не сработало. Думаю, что под руководством Штегера команда будет прогрессировать, – заявил Раубалль.

Пожалуй, кандидатура Боша с самого начала выглядела довольно сомнительной. 54-летний специалист начал тренерскую карьеру 15 лет, но первых успехов добился только в 2017 году, когда вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, где уступил лишь «Манчестер Юнайтед» (0:2).

До того в его послужном списке значились «Де Граафсхап», «Хераклес» (дважды), «Витесс» и «Маккаби» (Тель-Авив), и лишь в Израиле в 2016 году ему удавалось набирать в среднем больше двух очков за игру (2,15). Правда, выиграть здесь он так ничего и не успел – уже через полгода его завербовали аяксиды. В столице Голландии он стал ближе к трофеям, но по-прежнему видел их только в клубном музее – проиграв финал ЛЕ «МЮ», «Аякс» уступил и в чемпионской гонке, отстав от «Фейеноорда» всего на одно очко.

В Дортмунде Бош сделал ставку на атакующий футбол и на старте сезона мог коллекционировать хвалебные оды в свой адрес. В августе-сентябре команда выиграла в бундеслиге шесть матчей из семи с общей разницей мячей 21:2, а впервые пропустила только в 6-м туре.

Однако за белой полосой Боша поджидала черная, и он оказался к ней не готов. Соперники сообразили, как противостоять тотальному прессингу «Боруссии», и тут выяснилось, что в обороне «шмелей» зияют Черные дыры. В каждой последующей встрече дортмундцы стабильно пропускали не менее двух мячей, сделав исключение только в Леверкузене (1:1).

На этот провал наложился позор в Лиге чемпионов, где черно-желтые не только вчистую проиграли «Реалу» (1:3, 2:3) и «Тоттенхэму» (1:2, 1:3), но и в двух матчах против кипрского АПОЭЛа (1:1, 1:1) не смогли одержать ни единой победы. А уж когда «Боруссия» упустила победу над «Шальке» (4:4) в матче, в котором за 30 минут до финального свистка вела со счетом 4:0, стало ясно, что дни Боша в Дортмунде сочтены.

После домашнего поражения от «Вердера» (1:2) терпение руководства лопнуло и отправило тренера в отставку. Решение логичное. Нелогичным оказался выбор наследника голландского специалиста. Им оказался тезка Боша Петер Штегер, только что освободившийся от должностных обязанностей в «Кельне», с которым в 14 турах не одержал в бундеслиге ни одной победы и набрал всего три очка.

Тем не менее, «Боруссию» кадровые перестановки встряхнули, и в декабре команда впервые с за два с половиной месяца почувствовала вкус победы, выиграв у «Майнца» (2:0) и «Хоффенхайма» (2:1). Последний матч примечателен тем, что Штегер обыграл, возможно, своего сменщика, поскольку именно наставника «деревенских» Юлиана Нагельсмана прочат на пост главного тренера «шмелей».

Косвенным образом подтверждает это исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватце, который в очередном интервью признался, что вопрос с главным тренером на будущий сезон по-прежнему остается актуальным.

– В данный момент вопрос главного тренера остается полностью открытым, – заявил Ватцке.

Тут примечательны два момента. Во-первых, такое «доверие» должно держать Штегера в тонусе, но вряд ли позволит ему раскрыться как тренеру. Во-вторых, эти слова довольно заметно расходятся с позицией Раубалля, выразившего мнение о том, что под руководством нынешнего наставника команда будет прогрессировать.

В этом контексте весьма справедливыми выглядят обвинения в адрес руководства клуба со стороны бывшего полузащитника «Боруссии» Штеффена Фройнда, дважды становившегося со «шмелями» чемпионом Германии в середине 90-х.

– Проблемы, очевидно, обусловлены людьми, отвечающими за спортивные проекты. Исполнительный директор клуба Ватцке сам говорил, что «Боруссия» поступила верно, сделав ставку на Томаса Тухеля. Почему же столь успешный тренер был уволен по прошествии двух сезонов? В клубе должны понимать, что спортивные успехи превыше всего остального. А тренер в этом играет ключевую роль, – отметил Фройнд.

Вряд ли Тухель вернется в Дортмунд, поэтому руководителям «Боруссии» стоит крепко задуматься над тем, каким они видят клуб через год-два-три, и уже сейчас ответить себе на вопрос, кто будет воплощать их мечты в реальность. Зимняя пауза посреди почти заваленного сезона – весьма подходящее для того время. Итак, Штегер, Нагельсман или кто-то еще?