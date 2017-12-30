Даже как-то грустно стало. Все вот предвкушают чемпионат мира. Теряются в догадках, как оно на российских полях развернется и чем в итоге кончится. А оказывается, не нужен даже талант провидца, чтобы предсказать развязку всего этого дела. Чемпионат еще не начался – а чемпион уже известен. Однозначно.

Достаточно всего лишь выделить в футбольной истории чемпионаты мира, проходившие в год Собаки. В первый раз лучший друг человека сопровождал мировой футбольный форум в далеком 1934-м. Золото тогда выиграла Италия, ни в коем случае не значившаяся главным фаворитом, в лучшем случае она была одной из нескольких примерно равных.

Вторая встреча собаки с мировым футболом случилась в 1958-м. И, как гром средь ясного неба, чемпион – Бразилия! Ни раньше, ни позже на европейской территории не побеждали сборные с других континентов. Но в тот раз Пеле со товарищи разнесли конкурентов в пух и прах. Что же произошло? А вот что. Четвероногий друг футбола остался на том чемпионате без хозяина, выбранного (это собака выбирает себе хозяина, а не наоборот!) раз и навсегда. Ибо Италия на финальный турнир не отобралась. Поскулив и потосковав, песик выбрал ей замену. Предпочел самых по-футбольному обаятельных и привлекательных – бразильцев.

Дальше стало совсем интересно. Следующий год собаки, совмещенный с чемпионатом мира, – 1970-й. Верное собачье сердце разрывалось между двумя хозяевами. Поэтому в финале встретились, ну конечно же, Бразилия с Италией. Пес доверил им самим разобраться, кто главнее (победили бразильцы).

1982-й. Чемпионат нежданно-негаданно выигрывает Италия, причем даже не успевшая отойти от громкого коррупционного скандала. Собака, судя по всему, вспомнила клятву верности, данную в 1934-м первому хозяину. А главный матч на пути к триумфу – самый сложный и самый яркий – «скуадра адзурра» сыграла, разумеется, с бразильцами, ходившими тогда в главных фаворитах.

1994-й. Финал (ну, конечно же, кто бы сомневался!) – Бразилия – Италия. Пес опять разрывался между своими симпатиями, и бразильцы пересилили только в серии послематчевых 11-метровых.

Наконец, 2006-й. Бразильцы, как и в 1982-м, выделяются по ходу турнира игрой как главные претенденты на мировой трон. И вдруг им ставят подножку французы… О, собачья месть была страшной! Взлохмаченный пес избрал транслятором своего праведного гнева хулиганистого итальянского защитника Марко Маттерацци, и тот в финальной игре не пожалел ни великого Зидана, собравшегося уж было увенчать карьеру славной победой, ни честь его сестры, помянутой всуе по ходу финальной разборки. В итоге снова – Италия!

И вот 2018-й. Италия в Россию не приедет, не отобралась, как и в 1958-м. А бразильская сборная преобразилась прямо по ходу отборочного турнира в южноамериканской группе. Налилась почти тем же футбольным соком, что и ее легендарная предшественница образца 1958-го.

И после всех этих собачьих проделок у вас еще остается вопрос, кто отпразднует победу на российской земле? Это лошадь предпочитает менять всадников – в год Лошади смотрите, сколько команд праздновали в футболе мировой триумф: Уругвай, Германия (дважды), Англия, Аргентина, Бразилия, Испания. А собака истово хранит верность двум своим хозяевам. Ни одного из них не давая в обиду.