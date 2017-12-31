Как судить надо. «Советский спорт» заявляет конкурс для российских судей
На появление новой периодической рубрики на сайте, и в газетных номерах многие, наверное, обратили внимание.
Теперь после каждого четного тура мы совместно с профессионалами определяем пять лучших решений рефери, и их ассистентов. Все это – не просто хит-парад.
Наши цели:
– популяризация судейства и привлечение к футбольному арбитражу молодых рефери;
– поддержка работы судей по футболу, пропаганда и разъяснение Правил игры среди болельщиков и любителей футбола;
– формирование позитивного имиджа футбольного арбитра и привлекательности судейской работы;
– определение лауреатов - футбольных судей и ассистентов судей России.
По итогам сезона будет сформирована сводная таблица, три лауреата-арбитра, и три лауреата-помощника получат призы. Сознательно избегаю слова «лучший», все-таки именно оценки судьям должны выставлять их руководители. Мы оцениваем действия в том или ином эпизоде, и, скорее, определим того, кто принял наибольшее количество трудных, но правильных решений. Даже любопытно, совпадет ли наша «турнирная таблица» с общей оценкой труда арбитров. О призах попозже – представим их перед весенним этапом чемпионата.
Пока же несколько слов, о том, как будет определяться победитель. Наш конкурс стартовал после 8-го тура, а в дальнейшем итоги подводились после каждого четного. Итого в свет выйдет 12 выпусков «Хит-парада». Победа достанется тем рефери и ассистентам, чья работа чаще будет отражаться в конкурсе. При равенстве этого показателя (количество эпизодов включения) - победитель в номинации устанавливается по наименьшей сумме баллов-мест, набранных при всех попаданиях в конкурсный лист. За 1-е место – 1 балл, за 2-е – 2, и так далее. В канун Нового года порадуем участников турнирной таблицей, заодно пожелав им хороших праздников, и почаще попадать в наш «Хит-парад» в 2018-м!
Главные арбитры:
Алексей Еськов (Москва) – 1, 3, 2, 1, 5, 3, 4 (7 эпизодов, 19 баллов)
Роман Галимов (Улан-Удэ) – 3, 4, 1, 1, 5 (5, 14)
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) – 2, 1, 3, 2 (4, 8)
Виталий Мешков (Дмитров) – 3, 2, 5 (3, 10)
Михаил Вилков (Нижний Новгород) – 4, 5, 4 (3, 13)
Сергей Карасев (Москва) – 2, 2 (2, 4)
Алексей Николаев (Москва) – 1, 4 (2, 5)
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) – 3, 3 (2, 6)
Алексей Сухой (Люберцы) – 4, 5 (2, 9)
Сергей Куликов (Саранск) – 1
Владимир Сельдяков (Балашиха) – 2
Артем Чистяков (Азов) – 4
Алексей Матюнин (Москва) – 5
Владимир Москалев (Воронеж) – 5
Ассистенты главного арбитра:
Игорь Демешко (Химки) – 5, 1, 5, 2 (4 эпизода, 13 баллов)
Дмитрий Мосякин (Москва) – 2, 1, 1 (3, 4)
Антон Аверьянов (Москва) – 1, 2, 2 (3, 5)
Алексей Ширяев (Ставрополь) – 3, 3, 1 (3, 7)
Андрей Глот (Ярославль) – 4, 1, 5 (3, 10)
Константин Шаламберидзе (Москва) – 3, 3, 5 (3, 11)
Алексей Лунев (Новосибирск) – 1, 5 (2, 6)
Илья Елеференко (Москва) – 5, 3 (2, 8)
Алексей Воронцов (Ярославль) – 4, 4 (2, 8)
Николай Богач (Люберцы) – 2
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург) – 2
Дмитрий Чельцов (Москва) – 2
Арам Петросян (Бронницы) – 3
Роман Усачев (Ростов-на-Дону) – 3
Валерий Данченко (Уфа) – 4
Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) – 4
Тихон Калугин (Москва) – 4
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) – 4
Александр Богданов (Верея) – 5