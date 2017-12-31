Теперь после каждого четного тура мы совместно с профессионалами определяем пять лучших решений рефери, и их ассистентов. Все это – не просто хит-парад.

Наши цели:

– популяризация судейства и привлечение к футбольному арбитражу молодых рефери;

– поддержка работы судей по футболу, пропаганда и разъяснение Правил игры среди болельщиков и любителей футбола;

– формирование позитивного имиджа футбольного арбитра и привлекательности судейской работы;

– определение лауреатов - футбольных судей и ассистентов судей России.

По итогам сезона будет сформирована сводная таблица, три лауреата-арбитра, и три лауреата-помощника получат призы. Сознательно избегаю слова «лучший», все-таки именно оценки судьям должны выставлять их руководители. Мы оцениваем действия в том или ином эпизоде, и, скорее, определим того, кто принял наибольшее количество трудных, но правильных решений. Даже любопытно, совпадет ли наша «турнирная таблица» с общей оценкой труда арбитров. О призах попозже – представим их перед весенним этапом чемпионата.

Пока же несколько слов, о том, как будет определяться победитель. Наш конкурс стартовал после 8-го тура, а в дальнейшем итоги подводились после каждого четного. Итого в свет выйдет 12 выпусков «Хит-парада». Победа достанется тем рефери и ассистентам, чья работа чаще будет отражаться в конкурсе. При равенстве этого показателя (количество эпизодов включения) - победитель в номинации устанавливается по наименьшей сумме баллов-мест, набранных при всех попаданиях в конкурсный лист. За 1-е место – 1 балл, за 2-е – 2, и так далее. В канун Нового года порадуем участников турнирной таблицей, заодно пожелав им хороших праздников, и почаще попадать в наш «Хит-парад» в 2018-м!

Главные арбитры:

Алексей Еськов (Москва) – 1, 3, 2, 1, 5, 3, 4 (7 эпизодов, 19 баллов)

Роман Галимов (Улан-Удэ) – 3, 4, 1, 1, 5 (5, 14)

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) – 2, 1, 3, 2 (4, 8)

Виталий Мешков (Дмитров) – 3, 2, 5 (3, 10)

Михаил Вилков (Нижний Новгород) – 4, 5, 4 (3, 13)

Сергей Карасев (Москва) – 2, 2 (2, 4)

Алексей Николаев (Москва) – 1, 4 (2, 5)

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) – 3, 3 (2, 6)

Алексей Сухой (Люберцы) – 4, 5 (2, 9)

Сергей Куликов (Саранск) – 1

Владимир Сельдяков (Балашиха) – 2

Артем Чистяков (Азов) – 4

Алексей Матюнин (Москва) – 5

Владимир Москалев (Воронеж) – 5

Ассистенты главного арбитра:

Игорь Демешко (Химки) – 5, 1, 5, 2 (4 эпизода, 13 баллов)

Дмитрий Мосякин (Москва) – 2, 1, 1 (3, 4)

Антон Аверьянов (Москва) – 1, 2, 2 (3, 5)

Алексей Ширяев (Ставрополь) – 3, 3, 1 (3, 7)

Андрей Глот (Ярославль) – 4, 1, 5 (3, 10)

Константин Шаламберидзе (Москва) – 3, 3, 5 (3, 11)

Алексей Лунев (Новосибирск) – 1, 5 (2, 6)

Илья Елеференко (Москва) – 5, 3 (2, 8)

Алексей Воронцов (Ярославль) – 4, 4 (2, 8)

Николай Богач (Люберцы) – 2

Алексей Лебедев (Санкт-Петербург) – 2

Дмитрий Чельцов (Москва) – 2

Арам Петросян (Бронницы) – 3

Роман Усачев (Ростов-на-Дону) – 3

Валерий Данченко (Уфа) – 4

Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) – 4

Тихон Калугин (Москва) – 4

Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) – 4

Александр Богданов (Верея) – 5