«Локомотив-Кубань» – пародия на группу «Стекловата»

Пародия на легендарный клип незабвенной группы «Стекловата» - Новый год. Один из гениальнейших мемов конца предыдущего десятилетия, который не потеряет актуальности никогда. У оригинала 2,7 миллиона просмотров на ютубе, поэтому ход со стороны «Локомотива» практически беспроигрышный. А тут еще и прекрасное актерское исполнение от Дмитрия Кулагина, Павла Антипова, Ивана Нелюбова и Тревора Лэйси. В общем, этот трек не скоро выйдет у вас из головы. Слушая торжественное обращение Владимира Путина, вы будет напевать: «Новый-новый-новый-новый го-о-од, все мечты исполнит…».

Тут еще кстати веселый бэкстейдж со съемок клипа. Тоже поднимает настроение.

ПФК ЦСКА и зашкаливающая самоирония

Виктор Гончаренко, заканчивавший 2017-й год с Понтусом Вернблумом в нападении, просит у Деда Мороза нового форварда. Следом в кадре появляется Евгений Гинер и снимает с доски листочек, на котором было написано пожелание, при этом иронично улыбаясь. В этот момент все вспоминают, что последний раз он платил деньги за игрока в феврале 2015-го. Этого футболиста звали Карлос Стандберг, он стоил 450 тысяч евро.

Еще один гиперироничный ролик от CSKA-TV. Здесь Понтус Вернблум планирует стать сдержаннее, но не может закрепить листочек с соответствующей надписью на доске пожеланий. В итоге выходит из себя и уничтожает ее молотком. А в следующем кадре затачивает шипы на золотой бутсе, чем как бы намекает на свои бомбардирские таланты. Это очень забавно.

Здесь Витиньо мечтает получить вызов в сборную и тут же в кадре появляется Марио Фернандес с российским паспортом. Ну а концовка ролика – просто шедевр!

ФК «Зенит» и руки-базуки Михаила Кержакова

Вроде бы простенькое видео, в котором футболисты поздравляют вас с праздником. Но вратари «Зенита» не стали придерживаться стандартов и обшутили один из самых популярных нынче интернет-мемов. А еще там аргентинцы говорят: «С Новым годом!» на русском. Это очень мило.

Ну а самый главный подарок молодой аудитории «Зенит» подогнал чуть раньше. Совершенно убойный ролик, в котором профессиональный фифер Gena Miller был уничтожен в игре FIFA Артемом Дзюбой под стеб и качественные шутки. Кажется, питерцам не стоит расставаться со своим форвардом в зимнее трансферное окно, ведь он идеально подходит для производства контента на ютубе.

Путешествие в Великий Устюг от ХК СКА

Хоккейный СКА уже давно приучил всех к высоким стандарта качества во всем. В том числе, в производстве видео-роликов на своем канале в ютубе. В праздничном выпуске есть все: пожелания хоккеистов, новая Снегурочка для Деда Мороза, его резиденция в Великом Устюге и улыбающийся Олег Знарок в новогоднем колпаке. Вы должны это увидеть!

ХК «Спартак» - Как звучит Новый год

«Спартак» - один из лучших клубов КХЛ по качеству работы с аудиторией. Удивляться прекрасному контенту на их ютуб-канале уже давно не приходится. То, что их творческая бригада придумала и сняла такой замечательный ролик, не стало сюрпризом. Задумка и исполнение – топ. Вы совершенно точно улыбнетесь!

Поздравление от ФК «Краснодар»

Жоазиньо и Вандерсон – музыканты, Классон – оператор, Петров – газонокосильщик, Гранквист и Мартынович – комментаторы, Шалимов и Смолов поздравляют. Новогоднее видео от «Краснодара» не разочарует. Креативно, свежо, по-домашнему.

ФК СКА-Хабаровск и новогодний триллер «Битва за елку»

Парни в Хабаровске не унывают, даже несмотря на последнее место в турнирной таблице РФПЛ. Генеральный директор клуба Алексей Кадалинцев и бывший главный тренер, а ныне спортивный директор Алексей Поддубский против футболистов Александра Довбни и Владислава Никифорова в футбольном сражении за елку.