Раз в 12 лет китайский календарь совершает полный оборот, и маскотом дюжины ближайших месяцев снова становится животное, сувенирка с которым так хорошо продавалась 12 лет назад. Например, собака, календариками с изображениями которой так бойко торговали перед наступлением и 2018-го, и 2006-го. «Советский спорт» считает, что это хороший повод вспомнить, кому из футболистов пророчили большое будущее в прошлый год собаки. Итак, самые яркие вундеркинды, подававшие надежды в январе 2006-го – и что с ними стало.

Самир НАСРИ, сейчас 30 лет (Франция)

Карьера: «Марсель» (2004 – 2008), «Арсенал» (2008 – 2011), «Манчестер Сити» (2011 – 2017), «Севилья» (2016 – 2017), «Антальяспор» (2017 – н.в.)

Самир считался одним из лидеров своего поколения, вместе с командой Франции до 17 лет он стал чемпионом Европы ы 2004-м. В 18 он громко заявил о себе во взрослом футболе, став одной из надежд «Марселя». В юном возрасте Насри уже взял с командой Кубок Интертото (2005), а после Евро-2008 укатил в британское турне, где ничего не выиграв с «Арсеналом», почти все выиграл с «Манчестер Сити». Сейчас Самир, видимо, спокойно доигрывает в чемпионате Турции и не стремиться вернуться в сборную, за которую у него 41 матч.

Марек ГАМШИК, 30 лет (Словакия)

Карьера: «Слован» (2004), «Брешиа» (2004 – 2007), «Наполи» (2007 – н.в.).

Капитан и уже легенда неаполитанцев начинал в братиславском «Словане». Но не по годам развитый Марек быстро укатил в «Брешию», которая всегда занималась тем, что отбирала молодых талантов по всей Европе, пока их не приметили клубы посолиднее.

Гамшик – олицетворение преданности, профессионализма и стальных яиц. Недавно словак обошел по голам (116) за «Наполи» с Марадоной, совсем недавно обыгрывал сборную России на Евро-2016 и, к сожалению, не приедет на ЧМ-2018. Гамшик стал символом Неаполя. И может он не затмит Диего Армандо, но зато он никогда не будет ассоциироваться у людей с наркотиками и проституками. Гамшик вообще странный футболист – который год он продлевает контракт с клубом на прежних условиях, каждый раз признаваясь, что для него Неаполь – это не деньги, а клуб, жители этого славного города и конечно же футбол.

Сеск ФАБРЕГАС, 30 лет (Испания)

Карьера: «Арсенал» (2003 – 2011), «Барселона» (2011 – 2014), «Челси» (2014 – н.в.)

Человек, который будет любим фанатами «Арсенала» всегда. Испанец вырос в большого футболиста при Арсене Венгере, уже в 16 лет наигрывался в основе и сводил с ума не по годам развитым видением поля британских журналистов.

С «Арсеналом» Сеск взял лишь два трофея за восемь лет, а в 2011 все-таки вернулся в «Барселону», где в него отказались верить в далеком 2003 году. В Каталонии получилось смазано. Не плохо, нет, но не слишком ярко. Три года назад Фабрегас вернулся в Лондон, но не в «Арсенал», хотя очень этого хотел. Два года назад он он едва не побил рекорд Анри по голевым передачам (20), но это не помешало взять ему чемпионство с «Челси». И не одно. Со сборной Испании Сеск стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012), а также чемпионом мира. В двух из трех финалов именно он внес неоценимый вклад в победу «фурии» - забил победный пенальти в 2008-м и сделал тот самый пас на Иньесту в 2010-м.

Жерар ПИКЕ, 30 лет (Испания)

Карьера: «Манчестер Юнайтед» (2004 – 2008), «Сарагоса» (2006 – 2007), «Барселона» (2008 – н.в.)

В «МЮ» у Пике не получилось. Быть может, потому что рядом еще не было Шакиры, или сэр Алекс Фергюсон – не его тренер. Жерар по-настоящему раскрылся в аренде в "Сарагосе", после чего «Барселона» и решила вернуть воспитанника – и не прогадала.

Ну а дальше трофеи, бесконечная любовь к Каталонии, Шакира наконец, политическая ненависть со стороны Мадрида и многое другое. Пике – один из лучших защитников современности. В 2004-м не верилось, что веселый паренек из дубля «Юнайтед» достигнет таких высот.

Лионель МЕССИ, 30 лет

Карьера: «Барселона» (2003 – н.в.)

Вы и сами все знаете.

P. S.

Кроме того, в списках того года когда-то ходили такие известные ребята, как Серхио Агуэро, Карим Бензема, Джон Оби Микел или Арда Туран. Некоторые типа Андерсона, Гонсало Кастро, Кевина Миральяса или Хатема Бен Арфа не раскрыли свой потенциал до конца. Ну а были и те, кто не оправдал ожиданий: Энтони Вандер Борре, Мика Ричардс, Джонатан де Гузман или Йоан Джуру.