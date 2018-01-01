В интервью изданию Hurriyet тоголезец рассказал о том, какими ветрами его туда занесло, почему он считает наставника «Зенита» Роберто Манчини худшим тренером, и многом другом. «Советский» спорт» приводит самое интересное.

- Почему вы выбрали именно Турцию?

- Сначала «Лион», а потом «Бешикташ» отказались от моих услуг в последний момент. Я сел в самолет с мыслью о «Бешикташе», а перешел в итоге в «Башакшехир». И тогда я подумал, а что это вообще за команда? Но после встречи с президентом клуба Гекселем Гюмюшдагом все вопросы отпали.

- По окончании карьеры вы станете тренером?

- Нет, я вернусь к нормальной жизни. Буду путешествовать по миру. Постараюсь мотивировать молодежь, буду рассказывать о своем карьерном пути. Ведь это может стать для кого-то примером. В общем, я буду наслаждаться жизнью.

- Что можете сказать про тренеров, с которыми работали?

- Дешам – победитель по духу. Венгер – профессор. Он сыграл большую роль в моей жизни. Манчини – худший тренер. Я ненавидел его тренировки. Моуринью – лучший. Он фанат своей работы. Реднапп – как отец. Фантастический человек. Виллаш-Боаш – ему не хватает знаний. Шервуд – с радостью бы с ним еще поработал.

- Вы поиграли за топ-клубы Европы, но в то же время не до конца реализовали свой потенциал. Вы довольны тем, чего достигли?

- Я был в «Реале», в «Арсенале». Конечно, в юности я об этом мог только мечтать. Но у меня многое получалось и я бы, наверное, мог даже выиграть Золотой мяч. Но не сложилось. Чем-то я, разумеется, недоволен. Но жаловаться на жизнь не буду. Я все еще играю, а, значит, по-прежнему могу мечтать о больших победах.

- Расставание с каким клубом вас огорчило больше всего?

- С «Кристал Пэлас». В «Арсенале», «Реале» и «Тоттенхэме» я регулярно забивал, а выступая за «Кристалл Пэлас» - нет. И это меня очень расстроило. Меня до сих пор мучает вопрос, почему все так сложилось.

- Расскажите о том, как вы пришли в футбол.

- Как и любой африканский мальчишка, я с самых ранних лет играл в футбол. Моего первого тренера звали Камелио Акуса. Акуса был знаком со спортивным директором клуба «Метц», и он порекомендовал меня ему. Мне, конечно, повезло. Меня даже сравнивали с Нванкво Кану. А после «Метца» я перешел в «Монако». В то время там играли Нонда, Жюли, Ротен и Мориентес. Я же в основном выходил на замену. Затем в моей карьере был «Арсенал». В Лондоне я провел 3 прекрасных года. Но, в конце концов, руководство не захотело видеть меня в клубе. И я перебрался в «Манчестер Сити», который тренировал Марк Хьюз. Все складывалось нормально, пока в команду не пришел Манчини. Мне пришлось искать новый клуб. В «Реале» и «Тоттенхэме» я был в аренде. С приходом Виллаша Боаша мне опять пришлось поменять место работы. Дальше был «Кристалл Пэлас» и полгода сидения дома. А сейчас я здесь, в Турции.

- На каком месте среди тренеров, с которыми вы работали, находится Абдулла Авджи (тренер «Башакшехира»)?

- Он один из лучших. Его взгляд на игру, отношения с футболистами, умение донести свою мысль до игроков – все на самом высоком уровне. Он находит оптимальную стратегию, с кем бы мы ни играли.

- За всю карьеру вы выиграли только один трофей – кубок Испании. С «Башакшехиром», на ваш взгляд, вы можете что-нибудь выиграть?

- Не знаю, выиграю я что-нибудь или нет, но я этого, конечно, хочу. Я профессиональный футболист, и я до конца буду идти к своей цели. В мае посмотрим, кто станет чемпионом.

- Кто, по-вашему, лучший игрок современности – Месси или Роналду?

- Роналду. Я играл с ним в одной команде и я видел, какой он на самом деле. У него железный характер. Он все время работает над собой. Когда все приезжали на тренировку к 10, он был на базе уже в 8 утра. И вместо часа он тренировался по 3-4 часа. Еще один фантастический игрок – Ибрагимович. Месси тоже один из лучших. Но лучшим я считаю Роналду.