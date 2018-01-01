Чем круче спортсмен, тем больше его снимают в рекламных роликах. Интересно, а кого снимают в самой крутой рекламе?

Помните фильм «Один дома»? В рекламном ролике по его мотивам снялся Криштиану Роналду. Лучший футболист планеты рекламирует акустическую систему португальского бренда. В съемках приняла участие и мать игрока Долорес.

Криш вообще на многое готов ради рекламы. Облачиться в костюм бедуина, проскакать на лошади и заговорить по-арабски? Без проблем. Кто платит, тот и заказывает музыку. На этот раз платил египетский производитель стали.

Glad to introduce the 1st reveal of my campaign with @egyptian_steel in partnership with @AhmedAbuHashima. Stay tuned for the 2nd reveal! pic.twitter.com/ZbNxXOsnvQ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 27 мая 2017 г.

Если в футболе есть Криштиану Роналду, то в хоккее – наш Александр Овечкин. Представляете: открываете вы дверь доставщику пиццы, а там коробку вам протягивает сам Александр Великий.

В теннисе лучшая – Серена Уильямс, которая ушла в декрет, но обещала вернуться. С кортом пока не срослось, но на экранах американка уже появилась – в рекламном ролике спортивного напитка. В рекламе спортсменка снялась со своей новорожденной дочерью.

Несмотря на популярность Роналду и Месси, самым успешным с маркетинговой точки зрения спортсменом остается Дэвид Бекхэм. Сколько лет он уже не играет в футбол, а свежие рекламные ролики с ним в главной роли все продолжают радовать нас.

Кто-то делает ставку на знаменитостей, а кто-то – на уникальность. В следующем рекламном ролике снялся первый спортсмен-трансгендер в сборной США. Крис Мосьер — выступает за американскую команду по дуатлону.

Тот же производитель спортивной одежды снял рекламы с целой россыпью российских спортсменок. Идея, как и исполнение – великолепны.

Иван Ракитич, Деле Алли, Поль Погба и Месут Озил. Поль и Месут уже снялись в невероятно стильном рекламном ролике, продвигающем футбольные бутсы.

Снимаются спортсмены не только в коммерческой, но и в социальной рекламе. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова достаточно оригинально попыталась обратить внимание общества к проблемам рака у мужчин.

На протяжении всего 2017 года болельщики «Спартака» наслаждались рекламным роликом с участием своих кумиров. Игроки красно-белых продвигали бытовую технику.