Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2022 представил презентационный ролик, в котором показаны проекты стадионов, где планируется провести чемпионат мира спустя четыре года.

Затихли давно разговоры, что не со всеми стадионами все в порядке будет у российской стороны, смолкли споры о том, не отобрать ли вообще чемпионат мира у России – про Катар, хоть и говорили ничуть не меньше, тоже давно все почти смолкло.

А после того как Оргкомитет показал эту красоту (досмотрите до конца!) сомнений точно ни у кого уже не останется: такое ощущение, что стадионы строятся вообще для какой-тио другой планеты.