Переход Габулова ценен и полезен для всех российских футболистов

Новости внезапнее в это трансферное окно, возможно, уже и не будет. Про переход Владимира Габулова в «Брюгге» не было никаких слухов, а сразу же после первой новости бельгийцы опубликовали официальное подтверждение: вратарь сборной России на полтора года игрок лидера чемпионата Бельгии.

Мы ждали рывка в Европу от молодой звезды Александра Головина или от форварда средних лет Федора Смолова, а получили переход в том же направлении от 34-летнего голкипера из тульского «Арсенала». И это ничуть не менее ценно.

Сигнал для всех российских футболистов очень полезный: даже в серьезном возрасте, когда при комфортных руководителях и тренерах играешь в среднем клубе и попадаешь в сборную, есть мотивация рвануть в клуб, который наверняка сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«Зенит» якобы в третий раз бьется за бразильского защитника

Есть трансферные истории, которые рефреном повторяются с клубом несколько окон подряд. Что-то похожее происходит между «Зенитом» и бразильцем Родриго Кайо. Третье трансферное окно подряд появляются слухи об интересе петербуржцев к центральному защитнику «Сан-Паулу». Прошлой зимой переговоры для Мирчи Луческу «Зенит» был, судя по всему, не очень настойчивым.

Летом, когда обновлять центр обороны понадобилось для Робертом Манчини, Кайо вели дольше, звучали разные варианты по сумме (вплоть до 18 млн евро), а сам факт переговоров подтверждал Константин Сарсания. Теперь речь идет о 13,5 млн евро. Позиция центрального защитника сейчас не выглядит самой проблемной в «Зените», там есть опытный Иванович, более молодые Мевля с Мамманой и всегда страхующий вариант с переводом Кришито. Тем не менее в «Зените», по информации англичан из Daily Record, рассчитывают подписать Кайо зимой и заявить его в Лигу Европы уже к матчам 1/16 финала с «Селтиком».

ЦСКА рассчитывает на новичков

Евгений Гинер, кроме опровержения продажи ЦСКА, высказался и о трансферных планах клуба. Кроме пассажа про гонку за неназванных футболистов с «Манчестер Сити» и «ПСЖ», глава армейцев заявил, что ЦСКА прямо сейчас договаривается о переходах нескольких игроков. Деньги, по словам Гинера, на них есть. Финансовое состояние клуба он охарактеризовал как хорошее. Имен не назвал, обнадежил общими фразами без конкретной фактуры.

Логичнее всего по-прежнему выглядит предположение, что ЦСКА сейчас готов потратить деньги, которые фактически уже заработаны в Лиге чемпионов – это около 20 миллионов евро: 12,7 за выступление в группе, 2 за проход квалификации и 4,5 за набранные очки. Деньги внушительные, один сильный трансфер или два-три перспективных на них точно возможны.

Из «Рубина» уходит самый дорогой игрок

Новый виток проблем «Рубина», похоже, близко: мало того, что клубу прямо сейчас нечем расплачиваться за мегаконтракты от предыдущего руководства, при серьезной задержке выплат игроки запросто могут рвать контракты. Так собирается поступить француз Янн Мвила, который уже ждет решения УЕФА по этому вопросу. По информации Yahoo Sports, Мвила уже обратился в организацию с такой инициативой.

«Рубину» важно расстаться с французом, потому что на содержание его контракта клуб тратит 6 млн евро в год. Лучшим вариантом для казанцев была бы, конечно, продажа игрока. Однако сейчас он не блещет даже в команде из нижней половины РФПЛ, а за игру в «Ренне» или выступление за сборную Франции на Евро-2012 сейчас его вряд ли кто-то приобретет за деньги, сопоставимые с расходами «Рубина» на контракт.

Бесплатный уход Мвила – все равно разгрузка для страдающего бюджета клуба. Когда решение о разрыве контракта примет УЕФА, «Рубин» уже будет бессилен. Француз активизировался в этом направлении видимо потому, что договорился о личном контракте с «Сент-Этьеном». Раньше игрок и клуб не сходились по зарплате, потому что Мвила хотел получать не меньше того, что сейчас не платят в «Рубине». Вероятнее всего, что Янн все же предпочтет стабильный меньший оклад в чемпионате Франции.