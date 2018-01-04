Несмотря на все разговоры о том, что Смолова могут увидеть в «Спартаке» или в зарубежном клубе – скорее всего он окажется в «Зените». Источники в клубе рассказывают, что питерский клуб якобы готов заплатить 10 миллионов евро и впридачу ещё отправить в клуб Сергея Галицкого Юрия Жиркова.

Информированные телеграм-каналы сообщают (https://t.me/sportrumours/314) , что менеджмент «Зенита» даже обещает «Краснодару» различные премиальные выплаты в случае успешного выступления одного из самых переоцененных игроков России, каковым часто принято считать Федора Смолова.

Якорь Случится обмен не летом, когда Жирков стал бы свободным агентом, а уже в зимнее окно. «Быки» готовы предложить Жиркову двухлетний контракт. Личные условия, которые могут быть предложены игрокам по контрактам, пока не известны.

Впрочем, есть еще вариант с другим обменом: Федора Смолова на Артема Дзюбу. Напомним, что Федор Смолов в текущем сезоне-2017/18 забил в 13 проведенных матчах 10 мячей и сделал 2 результативные передачи. Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России.