Куда могут уехать звезды «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси.

МЕССИ И НОВЫЙ КОНТРАКТ

Издание El Mundo рассказало о деталях нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Один из пунктов касается независимости Каталонии. Согласно нему, аргентинец может беспрепятственно покинуть клуб, если Каталония все же отделится от Испании. Впрочем, Месси интересует не геополитика, а то, где будет выступать «Барселона» после возможного отделения.

Если клуб продолжит играть в чемпионате Испании, либо в других топ-лигах вроде Англии, Германии и Франции, а также в еврокубках, то футболист останется. В противном случае Месси волен расторгнуть контракт с «Барселоной» без выплаты неустойки. А она гигантская – 700 миллионов евро.

Существование такого пункта подтвердило и руководство «Барселоны». В клубе отметили, что пошли на компромисс со своей главной звездой.

РОНАЛДУ И МЕЧТА «ПСЖ»

Испанское издание El Confidencial рассказало, какой клуб точно сделает предложение Криштиану этим летом. Это «ПСЖ». Владельцы-шейхи готовы побороться за свою давнюю мечту – подписать лучшего футболиста на земле.

Накануне стало известно, что у португальца есть три варианта продолжения карьеры (помимо «ПСЖ», это, вероятно, «Челси» и «Манчестер Юнайтед»).

Заманить Криштиану в Париж должны помочь недавно подписанные Неймар и Мбаппе – они уж точно подняли привлекательность проекта на новый уровень. Владельцы считают, что теперь французский клуб по своей силе ничем не уступает «Реалу», и может заинтересовать Роналду.

Правда есть одна проблема – «ПСЖ» нужно разобраться с финансовым фэйр-плей, найти 70 миллионов евро, чтобы не напороться на санкции со стороны УЕФА. Часть средств – 40 миллионов евро – «ПСЖ» планирует выручить с продажи Гонсалу Гедеша в «Валенсию». Впрочем, на выход из клуба стоит очередь из футболистов (Пасторе, Моура, Дракслер), так что проблем со сбором нужной суммы возникнуть не должно.

«ПСЖ» точно не сможет выкупить Криштиану, как сделал это с Неймаром. Отступные за португальца – миллиард евро. Такие суммы не осилить даже шейхам. Так что придется вести переговоры с «Реалом», который не слишком хочет отпускать свою звезду.