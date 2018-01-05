АНДРЕА БЕЛОТТИ («ТОРИНО»)

В прошлом сезоне Белотти буквально уничтожал соперников, наколотив 26 мячей, и став лучшим голеадором серии А среди итальянцев. Лето форвард «Торино» потратил сначала на свадьбу, а затем – на мучительный выбор между тем, чтобы остаться «первым парнем на деревне», или уйти в любимый с детства «Милан». Вроде бы он даже склонился ко второму варианту, но президент «Торо» Урбано Кайро запросил за его трансфер 100 миллионов, и не захотел опускать планку. А Белотти не сильно на этом настаивал. Может, это было и к лучшему: «Милан» пока только поднимается с колен, а в «Торино» Андреа гарантировано место в основе, статус лидера команды и любовь тифози. Но сезон вышел скомканным. Травма, полученная в межсезонье, не дала возможности нормально подготовиться к старту чемпионата, затем – еще одна травма в октябре, из-за которой он пропустил почти месяц. Не в форме Галло подошел и к решающим для Италии стыковым матчам со Швецией. В конце декабря – снова травма, и теперь мы не увидим его на поле до конца января, когда в Италии закончится двухнедельная пауза. В перерывах между пребыванием в лазарете Белотти отличился в чемпионате четырежды. В прошлом сезоне к этому моменту на его счету было 13 мячей.

АРКАДИУШ МИЛИК («НАПОЛИ»)

Поляк уже несколько лет фигурирует в рейтингах самых талантливых игроков мира по версии разных изданий. Однако посмотреть его в деле на высоком уровне никак не получается. Да, сезон в «Аяксе» был прекрасен, но чемпионат Голландии и чемпионат Италии – все же немного разный уровень. Впрочем, поначалу казалось, что Милику и кальчо по зубам. Приобретенный за 32 миллиона евро, он сразу начал отрабатывать вложенные в него средства, забив пять мячей в начале сезона. Но разрыв крестообразной связки колена выбил его из строя на несколько месяцев. Нынешний чемпионат развивался для поляка по похожему сценарию. Только с тем отличием, что «кресты» порвались еще раньше – в сентябре. И уже на другой ноге. Восстановление Милика вроде как идет ускоренными темпами, и в строй он вернется примерно через месяц. Но вот будет ли он столь же крут и результативен? Попадет ли он в состав сборной на чемпионат мира в России? Останется ли он в «Наполи» после двух операций? Пока вопросов больше, чем ответов. Конечно, на высоком уровне играют и после нескольких тяжелых травм, но вот удастся ли ему вернуть былые кондиции – это большой вопрос. Да и посттравматический синдром никто не отменял.

ЭКТОР МОРЕНО («РОМА»)

Мексиканец, отыгравший за свою сборную уже около сотни матчей, в «Рому» ехал явно не за тем, чтобы изучать, насколько удобна на «Олимпико» скамеечка для запасных. Но именно этим Морено в итоге и занимается весь сезон. Всего лишь пять раз он появлялся на поле, в старте выходил и вовсе только два раза. Три – с учетом кубкового матча. В квалификации мексиканских игроков сомнений нет никаких, в этом российские любители футбола лично убедились минувшим летом. Но вот в их способности адаптироваться к итальянскому футболу сомнений все больше. Немногочисленные соотечественники Морено, их всего четверо, чаще всего выглядели на Апеннинах статистами, и надолго не задерживались. Не исключен вариант, что Морено вторую половину сезона проведет в другой команде, а то и в другом чемпионате. Иначе Эктор попросту рискует пролететь мимо ЧМ-2018.

ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ («МИЛАН»)

Вообще-то подобный материал-рейтинг можно было бы с легкостью составить из одних только игроков «Милана». Уж больно контрастным у россонери в этом сезоне является соотношение «ожидание – реальность». Но главным разочарованием пока, безусловно, является бывший игрок «Ювентуса». У Леонардо, которого в «Милане» быстро сделали капитаном, на мой взгляд, ошибочно, не заладилось сразу. Конечно, в наше время для капитанства недостаточно быть просто популярным в стране спортсменом, и пару раз собрать команду на ужин для сплочения. Капитаном, примером для остальных нужно быть еще и на поле. А вот там как раз беда. Многочисленные ошибки в обороне, несколько откровенных «привозов», как в матче Лиги Европы с «Риекой». Кроме того, куда-то подевались и фирменный первый пас Бонуччи, который нередко начинал голевые атаки «Юве», и его неожиданные подключения в атаку. Конечно, у всей команды пока беда, но сам-то Бонуччи не мог внезапно разучиться играть. Возможно, на его психологическом настрое сказывается пережитый в прошлом году стресс. Дело в том, что младший сын Лео перенес две операции, одна из которых была вопросом жизни и смерти. Но сейчас, к счастью, малыш в порядке, да и было все это еще весной, когда Бонуччи играл за «Ювентус». С другой стороны, такие воспоминания, даже если все закончилось хорошо, остаются с людьми на всю жизнь. Другая версия слабой игры – проваленная предсезонка. И правда, «Милан» буквально летал по полю в августе, когда играл квалификационные матчи Лиги Европы, но затем резко сдулся. Налицо провалы в подготовке команды со стороны Монтеллы. Которые, впрочем, вряд ли могут объяснить чудовищные ошибки отдельных игроков.

ЛУКАС БИГЛИЯ («МИЛАН»)

В прошлом системообразующий игрок «Лацио», в «Милан» Биглия (именно так следует правильно произносить его фамилию) пришел опытным, адаптированным к кальчо, универсальным игроком середины поля. Хладнокровный исполнитель пенальти, обладатель поставленного дальнего удара, маэстро паса и мастер отбора. Казалось, в «Милан» пришел новый Пирло, ну или хотя бы сменщик Монтоливо, который с каждым сезоном выглядит все слабее. Но по факту Биглия оказался не способен выиграть конкуренцию даже у Монтоливо. Удары его чаще всего летят в сторону трибун, обрезы и необоснованные желтые карточки тоже сразу стали обыденностью. А к середине второго тайма аргентинец обычно еле волочит ноги. В чем дело? Говорят, что, как и в случае со всей командой, проблема в физической подготовке. Ну что ж, в таком случае пик формы команды придется на конец зимы-начало весны. А это значит, что «Милан» может еще и побороться за высокие места, если к тому моменту, конечно, не отстанет от лидеров на безнадежное расстояние. Что ж, одной интригой в сериАле этого сезона будет больше.