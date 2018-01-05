Обозреватель «Советского спорта» знакомит вас с теми, кому нашлось место среди самых талантливых игроков.

Вратарь: Эдерсон, 24 года («Манчестер Сити»)

Получив бесценный опыт в «Бенфике», молодой бразилец по настоянию Гвардиолы перешел в «Сити». И теперь играет под серьезнейшим давлением. Поскольку Пеп очень требователен к вратарям. Харт ему не понравился своей неумелой игрой ногами, Браво – пожарил на выходах. А у Эдерсона пока все нормально. Он помог «горожанам» уверенно преодолеть групповую стадию.

Правый защитник: Нельсон Семеду, 24 года («Барселона»)

И опять «Бенфика». В данном случае она дала путевку в жизнь Семеду. Причем техничный защитник заиграл в Лиге чемпионов в одно и то же время с Эдерсоном. Обоих заметил Руи Витория. Именно он в них поверил и поднял на новый уровень. В результате, как и Эдерсон, Семеду перебрался в клуб с приставкой «топ» и выглядит там весьма недурно.

Центральный защитник: Дэвинсон Санчес, 21 год («Тоттенхэм»)

Прошлый сезон был первым для колумбийца в европейском футболе. Провел он его в самой веселой лиге – голландской. Чемпионом с «Аяксом» не стал, но забил беспрецедентно много для игрока своего амплуа (6 мячей) и дошел до финала Лиги Европы. А его трансферная стоимость возросла с 5 до 35 млн евро. «Тоттенхэму» пришлось даже переплатить амстердамцам, чтобы его заполучить. Но по итогам группового этапа ЛЧ стало ясно, что руководство «шпор» точно об этом не жалеет.

Центральный защитник: Никлас Зюле, 22 года («Бавария»)

Маршрут из Зинсхайма в Мюнхен для немецких игроков сейчас весьма популярен. Никлас Зюле, Том Штарке, Себастьян Руди и Сандро Вагнер променяли провинциальный «Хоффенхайм» на переполненную звездами «Баварию». Зюле выделяется на фоне своих бывших и нынешних партнеров тем, что он стал игроком мюнхенцев в 21 год. Тогда как остальные проделали тот же самый путь, будучи уже в зрелом возрасте. На групповом этапе габаритный защитник выходил на поле в 5 матчах и действовал весьма зрело для дебютанта.

Левый защитник: Киран Тирни, 20 лет («Селтик»)

Логично, что единственный шотландец в этой сборной представляет постоянного участника ЛЧ – «Селтик». В его составе талантливый фланговый защитник дебютировал в 17, а в сборной страны в 18 лет. К 19 годам он уже был железным игроком основы, как клуба, так и национальной команды. А к 20 имеет неплохой лигочемпионский опыт, и на него претендуют гранды европейского футбола. Тирни здорово поддерживает атаку и регулярно совершает результативные действия, в основном ассистирует на форвардов.

Центральный полузащитник: Харри Уинкс, 21 год («Тоттенхэм»)

«Тоттенхэм» Маурисио Почеттино едва ли не лучший клуб Англии по работе с молодежью. Несмотря на серьезную конкуренцию в центре поля, 21-летний Уинкс регулярно выходит на поле в АПЛ, а в ЛЧ и вовсе был игроком старта на групповом этапе. Матчи с мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» были настоящим экзаменом для юного дарования, но он со своей работой справился.

Атакующий полузащитник: Андерсон Талиска, 23 года («Бешикташ»)

Бразилец принадлежит «Бенфике», но второй год выступает в аренде за «Бешикташ». На групповом этапе Талиска забил 4 гола, чем помог команде занять первое место и выйти в плей-офф. Руководство стамбульского клуба делает все возможное, чтобы подписать с ним полноценный контракт, но желающих выкупить Талиску у «Бенфики» предостаточно. Сам Жозе Моуринью положил на него глаз.

Левый вингер: Марко Асенсио, 21 год («Реал»)

«Асенсио – пушка страшная!» – сказал бы Георгий Черданцев. Восходящая звезда «Реала» (а для кого-то уже взошедшая) Марко Асенсио обладает феноменальным по силе и точности ударом. В ЛЧ он выходил на поле в 5 матчах, правда, всего 1 раз в старте. Голов не забивал и, тем не менее, он среди лучших. В 21 год его трансферная стоимость составляет 50 млн евро.

Нападающий: Килиан Мбаппе, 19 лет («ПСЖ»)

Мбаппе воплотил в жизнь мечту всех мальчишек земного шара: выступает за «ПСЖ», претендует на победу в ЛЧ и получает удовольствие от игры в одной команде с Неймаром, Кавани и Ди Марией. В группе ЛЧ Мбаппе действовал легко и непринужденно, как сезоном ранее за «Монако» – забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Нападающий: Тимо Вернер, 21 год («РБ Лейпциг»)

Один из самых быстрых форвардов Германии дебютировал в ЛЧ в составе клуба «РБ Лейпциг». И его дебют нельзя назвать удачным – немцы не вышли в плей-офф, а сам Вернер подвел команду в важнейшем стамбульском матче с «Бешикташем» (не выдержал давления трибун и попросил замену из-за ушной боли). Но есть смягчающее обстоятельство – Вернеру и его партнерам попросту не хватило еврокубкового опыта.

Нападающий: Димитри Оберлен, 20 лет («Базель»)

Швейцарец по паспорту и камерунец по происхождению, Димитри Оберлен, впечатлил всех своей стартовой скоростью. От защитников ЦСКА он убегал, как от стоячих. Во многом благодаря его усилиям, «Базель» прошел в 1/8. 4 гола, один из которых он забил в ворота армейцев, позволили 20-летнему форварду оказаться в символической сборной.