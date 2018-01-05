Говорят же, что хороший пас не пропадает. Так и материал, написанный несколько месяцев назад, а именно 19 сентября, но не опубликованный по причине исчезновения остроты не должен сгинуть: повод нашелся. Накануне мы познакомили вас с мнением руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского относительно внедрения в России системы видеоповторов. Андрей Дмитриевич, в принципе, не возражает, но советует не торопиться и доработать «весь обоз». Вместе с тем, он настаивает на стопроцентном (пока для клубов РФПЛ) внедрении аппаратуры для фиксации взятия ворот. Вот тут-то у меня и подгорело. Захотелось пойти чуть дальше, а для этого вспомнить – прямым сентябрьским текстом – еще одну идею. Вот он – текст.

*****

После скандальной игры ЦСКА – «Ахмат» и месяца не прошло, а горячий вопрос конца августа «вышел или не вышел» потихоньку остыл вместе с дождливым сентябрем. Но вчера снова полыхнуло, на этот раз в Питере, где «Зенит» негостеприимно принял «Уфу». Девяносто восемь из ста утвердили, что перед эпизодом, вызвавшим назначение пенальти в ворота уфимцев мяч, как минимум, один раз вышел за лицевую линию. Двое, видимо, с нарушением функций хрусталика воздержались.

Между тем, помнится, именно в разгар обсуждения злободневной темы в редакцию «Советского спорта», в том числе и поспорить, пришли уважаемые руководители судейского корпуса – Андрей Будогосский и Андрей Бутенко. Дискуссия о пользе и, особенно, вреде применения в России cистемы видеоповторов спорных эпизодов (VAR), влияющих на результат матча, заняла немало времени, и вывод по ее итогам был один. «Пока рано, нужно отработать все механизмы до совершенства. А не то сама процедура, в основном из-за ее продолжительности и неуклюжести станет абсурдной и помешает главному футбольному делу – зрелищу». Да и сумма, необходимая для установки такой системы на всех аттестованных стадионах страны выглядит более чем внушительно и (возможно!) не оправдает себя ввиду нечастого применения.

Суждение спорное. А кто посчитает финансовые потери клуба, который из-за судейской ошибки, связанной с пресловутым «человеческим фактором», не попадет в заветную зону еврокубков и лишится хотя бы первого бонуса?

Но в ходе полемики я просто не успел задать еще один вопрос, который Андрей Бутенко снял у меня с языка, сделав любопытное предположение, на которое мало кто обратил внимание. Повторю еще раз. Почему бы не установить на высоте 10 см от поверхности поля камеры в траверсе всех основных линий: двух боковых и двух лицевых? Или датчики, расположенные под поверхностью, аккурат, вдоль внешней кромки линий, как давно предлагали и, наверное, сделали в волейболе. Мгновенная реакция автоматики позволила бы со стопроцентной уверенностью определить выход мяча из игры в аут или за лицевую. Арбитр получает сигнал в ухо и свистит аут. Всё!

Речь идет не о программно-аппаратном комплексе «Hawk Eye», который с успехом работает в теннисе и даже в футболе при определении факта взятия ворот, а о принципиально новом решении. Я могу прямо здесь сгенерировать техзадание, например, для продвинутой сколковской молодежи. Итак, нужно автоматически (телеметрически, звукотехнически – все равно) зафиксировать научно-медицинский факт выхода круглого предмета с заложенными в базу характеристиками за линию, снабженную датчиками. Чего проще? Сколько десятков тысяч подобных изобретений воплощено в системах безопасности банков, музеев и дорогих бутиков? Вдумайтесь: всего лишь предмет полностью пересекает линию в пространстве. И это нужно зафиксировать. Пустяк, ей богу.

Решение этой проблемы обойдется нашему футболу куда дешевле, чем повсеместное внедрение VAR. Да и ждать, пока российские клубы найдут средства на глобальную систему видеоповторов спорных ситуаций, не нужно.