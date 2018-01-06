Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью «Советскому спорту» подвел итоги первой части сезона, а также рассказал о возможных трансферах в межсезонье

КАРПИН ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛ ТРЕНЕРСКУЮ ПАУЗУ, РАБОТАЯ НА ТВ

– Каков главный итог первой части сезона?

– Есть группа команд в верхней части турнирной таблицы, возглавляемая «Локомотивом». И железнодорожники – реальный претендент на чемпионский титул. Но при этом интрига жива, несмотря на солидный отрыв лидера от ближайших соперников. Это первый итог.

Что касается национальной команды, то ситуация после Кубка конфедераций определила вектор направления и развития. И лично я смотрю на перспективы сборной достаточно оптимистично. Можно не только решить задачу с выходом из группы на чемпионате мира, но и пробовать пройти как можно дальше. Порадовало также появление молодых футболистов: братья Миранчуки, Головин, Кузяев. Глядя на их прогресс, видно, что смена поколений в сборной произошла, и что самое главное – в позитивном ключе.

Наблюдаю смену поколений не только среди игроков, но и в тренерском составе, и не только в премьер-лиге, но и в ФНЛ. В РФПЛ – это Семак, Галактионов, в ФНЛ – это Точилин, Аленичев, Тихонов. Все эти фамилии говорят о том, что у нас появляется замечательная плеяда молодых тренеров.

– Раз уж вы заговорили о тренерах. Как вы восприняли новость о назначении Карпина на пост главного тренера «Ростова»?

– Ростовчане – действительно удивили. Появления Валеры я приветствую. Думаю, что несмотря на то, что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления.

В «Ростове» ему будет непросто. Но я не сомневаюсь, что ему удастся решить поставленные задачи.

У «СПАРТАКА» ПЕРЕКОС В АТАКУ – НУЖЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

– Какие клубы нуждаются в усилении в зимний период?

– Начнем с лидера. Если говорить о «Локомотиве», то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

«Зениту», на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

«Спартак» нуждается в сильном центральном защитнике. У красно-белых нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное армейским ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Гончаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат.

– В «Краснодаре» аналогичные проблемы?

– Молодые игроки «быков» пока не готовы стать основой команды. Если говорить в целом, то усиление в центре обороны и в средней линии просто необходимо.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ДРУГИМ ИГРОКАМ ИДТИ ПО ПУТИ ГАБУЛОВА

– Накануне стало известно, что Владимир Габулов перешел в бельгийский «Брюгге». Не поздновато ли в его возрасте менять клубную прописку?

– Я в принципе за Володю рад, тем более если у него действительно было желание попробовать что-то новое. Это говорит о том, что на него есть спрос, и его игра в Туле сослужила ему хорошую службу в плане рекламы. Во многом положительные результаты «Арсенала» связаны именно с его именем.

Мне кажется, переход в «Брюгге» будет для него интересным опытом. Я желаю ему успехов.

– На ваш взгляд, кто-нибудь еще из российских игроков, последует примеру Габулова?

– Не думаю, что в этом есть здравый смысл. На носу чемпионат мира, и никто не станет рисковать своим участием ради перехода в какой-либо европейский клуб. В России для наших игроков созданы все условия для того, чтобы играть в последствии в сборной. Так что, как говорится, игра не стоит свеч.