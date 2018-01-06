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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью «Советскому спорту» подвел итоги первой части сезона, а также рассказал о возможных трансферах в межсезонье

КАРПИН ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛ ТРЕНЕРСКУЮ ПАУЗУ, РАБОТАЯ НА ТВ

– Каков главный итог первой части сезона?
– Есть группа команд в верхней части турнирной таблицы, возглавляемая «Локомотивом». И железнодорожники – реальный претендент на чемпионский титул. Но при этом интрига жива, несмотря на солидный отрыв лидера от ближайших соперников. Это первый итог.

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Андрей Червиченко: В «Ростове» Карпин может восстановить реноме

Что касается национальной команды, то ситуация после Кубка конфедераций определила вектор направления и развития. И лично я смотрю на перспективы сборной достаточно оптимистично. Можно не только решить задачу с выходом из группы на чемпионате мира, но и пробовать пройти как можно дальше. Порадовало также появление молодых футболистов: братья Миранчуки, Головин, Кузяев. Глядя на их прогресс, видно, что смена поколений в сборной произошла, и что самое главное – в позитивном ключе. 

Наблюдаю смену поколений не только среди игроков, но и в тренерском составе, и не только в премьер-лиге, но и в ФНЛ. В РФПЛ – это Семак, Галактионов, в ФНЛ – это Точилин, Аленичев, Тихонов. Все эти фамилии говорят о том, что у нас появляется замечательная плеяда молодых тренеров. 

– Раз уж вы заговорили о тренерах. Как вы восприняли новость о назначении Карпина на пост главного тренера «Ростова»?
– Ростовчане – действительно удивили. Появления Валеры я приветствую. Думаю, что несмотря на то, что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления. 

В «Ростове» ему будет непросто. Но я не сомневаюсь, что ему удастся решить поставленные задачи.

 У «СПАРТАКА» ПЕРЕКОС В АТАКУ – НУЖЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

– Какие клубы нуждаются в усилении в зимний период?
– Начнем с лидера. Если говорить о «Локомотиве», то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

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У «Спартака» появился лучший вариант для трансфера. Надо соглашаться

«Зениту», на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

«Спартак» нуждается в сильном центральном защитнике. У красно-белых нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное армейским ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Гончаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат.

– В «Краснодаре» аналогичные проблемы?
– Молодые игроки «быков» пока не готовы стать основой команды. Если говорить в целом, то усиление в центре обороны и в средней линии просто необходимо.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ДРУГИМ ИГРОКАМ ИДТИ ПО ПУТИ ГАБУЛОВА

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Габулов в Брюгге, Смолов – в Питере или Стамбуле? Трансферные новости РФПЛ

– Накануне стало известно, что Владимир Габулов перешел в бельгийский «Брюгге». Не поздновато ли в его возрасте менять клубную прописку?
– Я в принципе за Володю рад, тем более если у него действительно было желание попробовать что-то новое. Это говорит о том, что на него есть спрос, и его игра в Туле сослужила ему хорошую службу в плане рекламы. Во многом положительные результаты «Арсенала» связаны именно с его именем.

Мне кажется, переход в «Брюгге» будет для него интересным опытом. Я желаю ему успехов.

– На ваш взгляд, кто-нибудь еще из российских игроков, последует примеру Габулова?
– Не думаю, что в этом есть здравый смысл. На носу чемпионат мира, и никто не станет рисковать своим участием ради перехода в какой-либо европейский клуб. В России для наших игроков созданы все условия для того, чтобы играть в последствии в сборной. Так что, как говорится, игра не стоит свеч.

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