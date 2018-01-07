Филиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 миллионов евро и стал вторым самым дорогим игроком в истории после Неймара.

КАК УХОДИЛ ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Бразилец хотел уехать в «Барселону» еще летом. Он твердил об этом своим представителям, семье, даже Юргену Клоппу. И в августе попросил, чтобы его отпустили в каталонский клуб. А до исполнения требования отказывался играть за «Ливерпуль». Англичане с шантажом Коутиньо справились. В сентябре бразилец, так и не добившись желаемого, предпочел не нагнетать обстановку, и вернулся в состав. Но когда открылось зимнее трансферное окно, Коутиньо вновь попросил продать его в «Барселону».

Кстати, изначально бразилец сомневался, стоит ли ему уходить в «Барсу» раньше лета 2018 года. Ведь в команде играли Неймар с Иньестой. Нашлось бы Коутиньо место в стартовом составе перед ЧМ-2018? Но его друг детства неожиданно перешел в «ПСЖ» и даже позвал за собой. Однако Коутиньо подумал, что без Неймара будет проще. С Иньестой они сыграются, решил футболист. А вот с Неймаром в составе Коутиньо пришлось бы без вариантов уходить на правый фланг атаки, как это бывает в сборной Бразилии.

«ПСЖ» просил Филиппе не спешить с решением, подождать до лета. Раньше шейхи сделать предложение не могли из-за финансового фэйр-плей. В «ПСЖ» Коутиньо мог бы стать вторым самым высокооплачиваемым игроком после Неймара. Но увидев проблемы друга с адаптацией в Париже, Филиппе окончательно отказался от мысли переехать во Францию.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ «БАРСА»: 120+30+10

Клубы сошлись на 160 миллионах евро. Изначально «Ливерпуль» был готов принять предложение 110 млн плюс 40 миллионов бонусами. Но тут подоспела компания Nike с преждевременной новостью о переходе Коутиньо. Тогда-то обозленные англичане запросили больше.

Первым отреагировал бразильский футболист, заявив, что готов выложить 15 миллионов из своего кармана. «Барселона» тоже подняла сумму до 120 миллионов. В итоге прямо сейчас английский клуб получит 130 миллионов, еще 30 будут выплачены в виде различных бонусов.

10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ «БАРСЕЛОНЫ»

1. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – 130 млн евро, 2018 год

2. Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд) – 105 млн, 2017

3. Неймар («Сантос») – 88.2 млн, 2013

4. Луис Суарес («Ливерпуль») – 81 млн, 2014

5. Златан Ибрагимович («Интер») – 69.5 млн, 2009

6. Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд») – 40 млн, 2017

7. Давид Вилья («Валенсия») – 40 млн, 2010

8. Марк Овермарс («Арсенал») – 40 млн, 2000

9. Хавьер Савиола («Ривер Плейт») – 36.9 млн, 2002

10. Дани Алвес («Севилья») – 35.5 млн, 2008

КОГДА ДЕБЮТ?

Ближайшие матчи «Барселоны» – ответная кубковая игра против «Сельты» в четверг, дальше – матч чемпионата против «Реала Сосьедад», который пройдет в следующее воскресенье. Однако Коутиньо приехал в клуб с небольшим повреждением, так что пока неизвестно, восстановится ли он за пару дней.

Второй интересный вопрос: на какой позиции сыграет бразилец? Подменит Неймара и составит тройку с Месси и Суарсом или займет одно из трех мест в полузащите?