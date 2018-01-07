И зависеть это будет не только от результатов соревнований.

СПОРТ КАК ШАНС ДЛЯ ДОВЕРИЯ

Не хочется начинать с банальностей, но все прекрасно помнят тезис о том, что во времена древние на время Олимпиад прекращались войны. Терпеть не могу притянутые за уши параллели, но в этом конкретном случае без них не получится: Олимпиада в Сочи подарила нашей стране возможность показать мировому сообществу, что мы умеем делать масштабные спортивные праздники. Да, с кучей оговорок, которые можно отнести на собственную специфику (неведомые прежде «паспорта болельщика», пресловутая «зона гостеприимства», нарушившая местный уклад жизни, и многое другое), но все-таки праздник удался! И страна испытала эмоции, страна гордилась!

Много выхлопа оказалось в пустоту, потому что последующие политические события снизили доверие мирового сообщества к России, но уж точно не Олимпиада тому виной.

Теперь у России новый шанс и шанс куда более крутой – чемпионат мира по футболу. Сможем провести настоящий карнавал – значит, все будет круто. На Олимпиады, в конце концов, не ездят потоки туристов со всего мира – на футбольные чемпионаты ездят.

Но вопрос не только о том, чтобы достроить стадионы и распределить на каждом из них болельщиков на четыре или шесть матчей, сделав то же самое с фан-зонами и прочей инфраструктурой. Если мы хотим вернуть себе право считаться полноценным участником мировой спортивной семьи, то и поменять отношение к нескольким ключевым вопросам стоит. Причем, поменять основательно.

ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА

Чем больше каждый из нас рассуждает о том, что весь допинг-наезд на россиян выстроен на основе фальшивых обвинений господина Родченкова, чем больше об этом говорят спортивные чиновники, тем все дальше и дальше мы находимся от того момента, когда мировое спортивное сообщество сможет честно признать: Россия начала восстанавливать доверие к себе.

Мы же по-прежнему во власти шаблонов и ярлыков, которые сами придумали, сами на все их навесили и сами же в это остервенело поверили. Со всех сторон слышно про голословность обвинений, простроенных на показаниях сумасшедшего профессора. Бог судья тем ораторам, кто даже не удосужился 30 страничек текста с выводами соответствующих комиссий перевести. Там, где нет про Родченкова, а там, где есть математический анализ баз данных, контент-анализ электронной переписки спортсменов и их кураторов и много чего еще.

Да, журналисты должны дать возможность высказываться всем сторонам. Иначе мы из журналистов превратимся в пропагандистов. Но – вот поверьте! – уже невозможно две недели подряд читать на всех ресурсах высказывания конькобежки Ольги Фаткуллиной о том, что пожизненное отстранение от Олимпийских игр она получила из-за своей формы щек, которая так не нравилась Родченкову. И дальше Ольга сетует, что на зарубежных состязаниях местные зрители кричат ей с трибун не совсем то, что ей хотелось бы услышать.

Ну сколько, в конце концов, можно ковырять собственные незаживающие раны и показывать их всем вокруг? Сколько можно самим запираться и, реализуя идеологию осажденной крепости, активно ненавидеть всех, кто по ту сторону ворот? Когда мы избавимся от этой дурной привычки?

Нас простили, нас допустили – с понятными и само собой разумеющимися оговорками – на Олимпиаду. Никто – вопреки многочисленным инсинуациям – не отобрал у нас право проведения чемпионата мира по футболу. Так сколько можно по-прежнему тянуть свою фальшивую песню, тем более, что сюжет ее ничего общего с действительностью не имеет?

Да, в этом допинг-коктейле политики хватает, никто не спорит. Но разве самим не смешно, когда мы начинаем рассказывать небылицы о том, что на западе никто никого не ловит, а все нацелены только на поиск допинг-нарушителей у нас? К тому же зарубежные звезды после разоблачения предпочитают каяться, а не рассказывать про заговор. А у нас спортсмены предпочитают на каяться, а очередные звездочки и звания получать. А если ты чиновник, так еще и небылицами нас кормить (как Третьяк, когда попавшуюся на мельдонии и замененную юниорскую сборную «прикрывал» рассказами о тренерской тактике).

Вместо подлинной защиты спортсменов и реального исправления ситуации мы потратили уже не месяцы, а годы на пустую болтовню. У нас есть шанс хотя бы сейчас не окунаться все глубже в ту субстанцию, куда мы сами себя загнали, а потихоньку налаживать ситуацию. Шанс есть, используем ли?

КАК СОЗДАДИМ УЮТ?

Менять менталитет не так просто. Снизу есть апатия, сверху – власть шаблонов. Когда немецкая полиция показывала делегации, в составе которой я был, как организована работа с безопасностью на тамошних стадионах, вице-губернатор одного российского города, принимающего в этом году чемпионат, все не мог понять:

– А где у вас периметр безопасности?

– Что это такое? – не понимали полицейские.

– Ну, где кордон ОМОНовцев ваших стоит?

Гостеприимные полицейские начальники разводили руками: чтобы каждый из болельщиков чувствовал себя комфортно, людей в форме не должно быть видно. Они – провоцирующий фактор. Надо будет – вмешаются. Но «стоять для порядка» – неправильно.

Между тем у нас все идет по особому пути, без опоры на разумное в зарубежном опыте. Проводили тут на днях наши организаторы чемпионата семинар для чиновников, посвященный важной теме: как обеспечить комфорт и уют на стадионах. Представители МВД – реализуя, очевидно, тему уюта и комфорта – пообещали согнать везде побольше полицейских. Внимание – цитата! «Для создания атмосферы защищённости у посетителей матча и пользующихся транспортом граждан во время проведения чемпионата».

Помните, как у Гоголя было? «Пусть квартальный Пуговицын, он высокого роста, стоит для благоустройства на мосту».

От такого окружения и уютной атмосферы не только файер потухнет, но и настроение точно уж скиснет.