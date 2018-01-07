Не успели отгреметь аплодисменты в связи с переходом 34-летнего голкипера Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге», как прогремел настоящий мегатонный взрыв. Выяснилось, что имя голкипера, который, наконец, решился на поиски зарубежного счастья, числится в том самом списке потенциальных допингеров, о котором стало известно на днях.

Напомним, что речь идет о запросе, который сделала у РУСАДА Международная федерация футбола (ФИФА). 19 допинг-проб оказались под подозрением в промежутке с 2012 по 2013 годы. Под ударом футболисты – как россияне, так и те, кто выступал в тот момент в России.

Сразу стало известно, что в списке в основном игроки ЦСКА – Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда. Самая непростая ситуация по допингу – у Сергея Игнашевича. В списке подозреваемых он уже во второй раз. Помимо армейцев в списке Роман Шишкин, Петр Немов и еще один легионер – Благой Георгиев.

По каким именно критериям игроки показались специалистам из ФИФА подозрительными, не уточняется.

Проблема усугублилась тем, что данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА вообще не оказалось. И это при стандартном правиле о 10-летнем сроке хранения допинг-проб!

«Советский спорт» в конце прошлого года уже предполагал, что нас ждет новая серия допинг-скандала. И мы не ошиблись: как сообщили сегодня сразу несколько хорошо информированных телеграм-каналов, в этом списке оказалась еще и фамилия Владимира Габулова. Он подозревается в применении допинга в тот же период – голкипер выступал тогда за «Анжи» из Махачкалы, в том числе в матчах Кубка УЕФА.

Сегодня пикантности этой истории добавляет факт перехода вратаря в европейский чемпионат. Комментариев из стана «Брюгге» по этому поводу пока не поступало.